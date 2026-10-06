Con un deca... cosa ci fai oggi? La lista delle cose che potremmo comprare oggi con le famose 10.000 lire degli 883. E no, non sono poche
Un banconota che ha fatto la storia, diventando il simbolo di un'intera generazione grazie alla canzone della band di Pavia
«Con un deca non si può andar via». Era il grido di battaglia degli 883 nel 1992. Ma oggi la domanda è un’altra: che cosa ci compreremmo davvero con quelle famose 10.000 lire? Spoiler: molto più di quanto immaginiamo, anche se forse non abbastanza per diventare miliardari e scappare a New York!
Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutto ciò che si può comprare oggi col famoso "deca" degli 883. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp
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