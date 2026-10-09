Gli 883 continuano a far sognare, ma la verità sta venendo a galla: su Sky in arrivo "Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883"
Dal 9 ottobre la seconda stagione della serie incentrata su Max Pezzali e Mauro Repetto racconta le vertigini del successo e l'addio tra i due artisti
Dal 9 ottobre 2026 arrivano in esclusiva su Sky e in streaming su NOW tutti gli 8 episodi della seconda stagione della serie Sky Original, prodotta con Groenlandia e diretta da Sydney Sibilia affiancato da Alessio Lauria, Simone Godano e Alice Filippi. Dopo il debutto con "Hanno ucciso l’Uomo Ragno", il nuovo capitolo "Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883" riporta lo spettatore nel 1993, esplorando l’impatto travolgente della fama sulla vita dei due protagonisti.
Se la prima stagione raccontava l’ascesa di due ragazzi di provincia, le nuove puntate si concentrano sulle complicazioni della popolarità tra concerti sold out, viaggi a Milano e negli Stati Uniti e la crescente distanza tra i due amici. Mentre Max Pezzali si proietta verso il futuro musicale della band, Mauro Repetto affronta un’inquietudine profonda che porterà a una delle separazioni artistiche più famose della musica italiana.
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Nel cast confermati i due protagonisti, Elia Nuzzolo (Max) e Matteo Oscar Giuggioli (Mauro), insieme a Davide Calgaro (Cisco), Ludovica Barbarito (Silvia), Roberto Zibetti (Claudio Cecchetto) ed Edoardo Ferrario (Pierpaolo). Tra i nuovi ingressi figurano Gaia Zampighi e Rosa Barbolini. La serie si prospetta come un affresco generazionale e nostalgico sul passaggio all’età adulta e sulle scelte che ne derivano.
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