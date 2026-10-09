Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Gli 883 continuano a far sognare, ma la verità sta venendo a galla: su Sky in arrivo "Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883"

Dal 9 ottobre la seconda stagione della serie incentrata su Max Pezzali e Mauro Repetto racconta le vertigini del successo e l'addio tra i due artisti

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Dal 9 ottobre 2026 arrivano in esclusiva su Sky e in streaming su NOW tutti gli 8 episodi della seconda stagione della serie Sky Original, prodotta con Groenlandia e diretta da Sydney Sibilia affiancato da Alessio Lauria, Simone Godano e Alice Filippi. Dopo il debutto con "Hanno ucciso l’Uomo Ragno", il nuovo capitolo "Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883" riporta lo spettatore nel 1993, esplorando l’impatto travolgente della fama sulla vita dei due protagonisti.

Se la prima stagione raccontava l’ascesa di due ragazzi di provincia, le nuove puntate si concentrano sulle complicazioni della popolarità tra concerti sold out, viaggi a Milano e negli Stati Uniti e la crescente distanza tra i due amici. Mentre Max Pezzali si proietta verso il futuro musicale della band, Mauro Repetto affronta un’inquietudine profonda che porterà a una delle separazioni artistiche più famose della musica italiana.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Nel cast confermati i due protagonisti, Elia Nuzzolo (Max) e Matteo Oscar Giuggioli (Mauro), insieme a Davide Calgaro (Cisco), Ludovica Barbarito (Silvia), Roberto Zibetti (Claudio Cecchetto) ed Edoardo Ferrario (Pierpaolo). Tra i nuovi ingressi figurano Gaia Zampighi e Rosa Barbolini. La serie si prospetta come un affresco generazionale e nostalgico sul passaggio all’età adulta e sulle scelte che ne derivano.

Potrebbe interessarti anche

Nord Sud Ovest Est, gli 883 in crisi nella seconda stagione: il nuovo trailer

Nord Sud Ovest Est, gli 883 dalla vetta alla crisi nei nuovi episodi della serie: il gran finale è da lacrime

La storia degli 883 continua nella seconda e ultima stagione della serie Tv targata ...
Il teaser di Nord Sud Ovest Est preannuncia la fine della leggenda degli 883

Nord Sud Ovest Est, il teaser trailer e la fine della leggenda degli 883 dopo la sofferta separazione nella serie Sky Original

La seconda stagione della serie di Sydney Sibilia sarà anche l'ultima, e concluderà ...
Nord Sud Ovest Est: la serie su Max Pezzali e gli 883 rischiava di non essere fatta

Nord Sud Ovest Est: la serie su Max Pezzali e gli 883 rischiava di non essere fatta

In occasione del Giffoni Film Festival, il regista e il cast hanno raccontato divers...
Nord Sud Ovest Est: dove eravamo rimasti con la storia degli 883? Un piccolo refresh de Hanno ucciso l'uomo ragno

Nord Sud Ovest Est: dove eravamo rimasti con la storia degli 883? La nascita e le paure del mito in un riassunto della prima stagione della serie

In occasione dell'arrivo della seconda stagione della serie basata sulla storia dell...
Nord Sud Ovest Est - Serie tv 883 seconda stagione

Nord Sud Ovest Est, il mito degli 883 arriva a Milano con i protagonisti originali: quando e come partecipare gratis

A Milano prenderà vita un evento speciale per tutti i fan della band, durante il qua...
Nord Sud Ovest Est, speciale serie Sky sugli 883

Nord Sud Ovest Est, gli 883 tornano negli anni ’90 a Milano insieme ai veri fan: successo, sogni e l’addio di Mauro Repetto nell'ultima stagione della serie

La seconda stagione della serie Sky Original arriva il 9 ottobre: Max e Mauro vivono...
Nord Sud Ovest Est, gli 883 in crisi nella seconda stagione: il nuovo trailer

Sky e NOW, le uscite di ottobre 2026: dal ritorno della serie sugli 883 al documentario sulla leggenda del cinema Bruce Willis

La seconda stagione di Nord Sud Ovest Est riporta al centro Max e Mauro, mentre Sky ...
Nord Sud Ovest Est, speciale serie Sky sugli 883

883, l'incredibile coincidenza sul set: Elia Nuzzolo e Matteo Giuggioli si sono ritrovati come Max Pezzali e Mauro Repetto

Sydney Sibilia, Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli raccontano la nascita della se...
Max Pezzali e Mauro Repetto tornano dai fan: quando e a che ora esce Nord Sud Ovest Est, la seconda stagione della serie sugli 883

Nord Sud Ovest Est: a che ora esce su NOW la seconda stagione della serie sugli 883. Max Pezzali e Mauro Repetto tornano a brillare sullo schermo

I nuovi episodi ci porteranno a vedere come è proseguita l'avventura degli 883 e ine...

Salute

Prevenzione tumore al seno

Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarlo

LEGGI

Personaggi

Vladimir Randazzo

Vladimir Randazzo
Luciano Ligabue

Luciano Ligabue
Luca Urso

Luca Urso
Fernando Nicolás

Fernando Nicolás

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963