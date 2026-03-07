Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

L'8 marzo al cinema con Paola Cortellesi: tre film per raccontare le donne da vedere assolutamente

UCI Cinemas dedica una speciale rassegna al cinema al femminile in occasione dell'8 marzo

Rosanna Ilaria Donato

Rosanna Ilaria Donato

Web Content Editor

Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

L'8 marzo al cinema con Paola Cortellesi: tre film per raccontare le donne da vedere assolutamente
IPA

In occasione dell’International Women’s Day, UCI Cinemas dedica l’8 marzo a una rassegna speciale con tre titoli che, pur diversissimi per tono e ambientazione, mettono al centro figure femminili forti e complesse: Barbie di Greta Gerwig (e con protagonista Margot Robbie), C’è ancora domani di Paola Cortellesi e Anna di Monica Guerritore. Tre opere firmate da registe che hanno portato sullo schermo uno sguardo personale e riconoscibile, attraversando generi differenti – dalla commedia satirica al dramma storico fino al biopic – per raccontare identità, libertà e autodeterminazione. Per tutti i film è prevista una tariffa speciale di 5,90 euro in tutte le sale del circuito.

Barbie: identità e libertà

Diretto da Greta Gerwig, Barbie segue il percorso della celebre bambola che vive in un mondo apparentemente perfetto, Barbie Land, dove ogni giornata è scandita da entusiasmo, colori e certezze assolute. Quando però iniziano ad affiorare domande scomode e pensieri inattesi sulla propria esistenza, Barbie decide di attraversare il confine e confrontarsi con il mondo reale. Il viaggio diventa un confronto con stereotipi, aspettative e contraddizioni, ma anche un’occasione per ridefinire la propria identità al di là dei ruoli prestabiliti. Il film alterna ironia e riflessione, trasformando un’icona pop in un racconto sulla costruzione del sé e sul significato di essere donna oggi.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

C’è ancora domani: il coraggio di cambiare

Con C’è ancora domani, Paola Cortellesi firma il suo fulminante esordio alla regia e porta in scena la storia di Delia, moglie e madre nella Roma del dopoguerra. Intrappolata in un matrimonio segnato da violenza e sottomissione, Delia vive in un contesto in cui i ruoli femminili sembrano immutabili. L’arrivo di una lettera misteriosa incrina però quell’equilibrio forzato e apre uno spiraglio verso un futuro diverso. Tra bianco e nero e dialoghi che mescolano dramma e ironia, il film racconta la presa di coscienza di una donna che trova il coraggio di immaginare un destino alternativo per sé e per la figlia, in un’Italia che sta cambiando.

Anna: il volto dietro il mito

Anna segna l’importante esordio alla regia di Monica Guerritore, che scrive, dirige e interpreta la parte di Anna Magnani. Il film si concentra su una notte cruciale, quella del 21 marzo 1956, quando l’attrice attende l’esito degli Oscar per La rosa tatuata. Mentre il mondo è pronto a celebrarla come la prima italiana premiata con l’Oscar, Anna vive una frattura privata legata alla fine del rapporto con Roberto Rossellini. Il racconto si muove tra memoria, fragilità e orgoglio, restituendo il ritratto di un’artista che ha segnato il cinema italiano e internazionale, ma anche di una donna costretta a reinventarsi quando sembra aver raggiunto tutto.

Tre percorsi, un unico filo

Dalla satira contemporanea di Barbie al riscatto storico di C’è ancora domani fino al ritratto intimo di Anna Magnani, la rassegna dell’8 marzo costruisce un excursus su tre storie femminili lontane per epoca e linguaggio, ma unite dalla stessa tensione verso l’autenticità. Un’occasione per celebrare al cinema, con uno sguardo d’autore, la pluralità delle esperienze e delle voci delle donne.

Articolo di Marco Lucio Papaleo

Guida TV

Potrebbe interessarti anche

Il più celebre dei giochi da tavolo diventa una bizzarra serie Netflix

Monopoly, ma nella vita reale: il celebre gioco da tavolo si trasforma in un evento imperdibile

Monopoly diventa una serie Netflix: cosa sappiamo sul progetto ispirato al gioco da ...
Paola Cortellesi su Raiplay si dà all'ambientalismo dopo il successo di C'è ancora domani

Paola Cortellesi, stasera in Tv il suo ruolo più iconico: un film cult da vedere (almeno) una volta all'anno

I film da vedere stasera 6 gennaio: da La Befana vien di notte di Paola Cortellesi a...
laura_pausini

Laura Pausini, chi è la figlia Paola che l’ha fatta commuovere a Sanremo: il papà, i fratelli e il link con Paola Cortellesi

Paola Carta, nata dall’amore con Paolo Carta, è il centro della vita di Laura Pausin...
Un Ryan Gosling "alle stelle" secondo le prime, entusiastiche recensioni di L’ultima missione: Project Hail Mary

Project Hail Mary, le recensioni promuovono Ryan Gosling a pieni voti: ecco perché il film conquista

L’ultima missione: Project Hail Mary promette di essere uno dei film dell'anno, stan...
Dune: Timothée Chalamet anticipa uno straordinario trailer del terzo capitolo

Dune 3, Timothée Chalamet svela un trailer in arrivo: sale l'ansia per il terzo film

Quando vedremo il primo trailer del terzo film di Dune? Per Timothée Chalamet è immi...
Ascolti 6 gennaio 2026

Ascolti tv ieri 6 gennaio: boom (e rivincita) De Martino, Affari Tuoi dilaga in prima serata

Lo Speciale Lotteria Italia del game show di Rai 1 tocca il 35,9% di share, flop Bar...
Il paradiso delle signore, Gian Lorenzo e Delia

Il paradiso delle signore, le anticipazioni di giovedì 26 febbraio 2026: una serata speciale per Delia

Le trame del Paradiso di giovedì 26 febbraio 2026: appuntamento romantico con Botter...
IPDS, i protagonisti

Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 9 al 13 marzo 2026: la benemerenza del Comune di Milano

Le trame del Paradiso dal 9 al 13 marzo 2026: premiati gli sforzi di Enrico e Umbert...
Un inizio marzo di fuoco per il cinema italiano: le uscite nelle prossime settimane

Un marzo di fuoco per il cinema italiano: Matilda De Angelis torna con un film sulla violenza psicologica. Le uscite del mese

Una panoramica sulle prossime proposte del cinema italiano e non solo: ci aspetta un...

Ford

Guidi, senti, vivi

L’urban SUV che trasforma ogni viaggio in un'esperienza sonora

LEGGI

Personaggi

Saul Nanni

Saul Nanni
Ubaldo Pantani

Ubaldo Pantani
Emanuela Grimalda

Emanuela Grimalda
Vincenzo De Lucia imita Maria De Filippi

Vincenzo De Lucia

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963