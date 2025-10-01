Le 7 migliori serie di fantascienza su Netflix: vi rapiranno più della visione di un UFO Vediamo assieme alcuni dei titoli di fantascienza più interessanti nel catalogo del Colosso dello streaming, per una serata tra UFO e viaggi nel tempo

Universi paralleli, alieni, mondi distopici, futuri immaginari. Da decenni la narrativa si domanda "cosa sarebbe successo se", ma è solo dal 1926, da quando lo scrittore Hugo Garnsback ha coniato il termine fantascienza, che questo tipo di racconti ha un codice ben definito. Con la naturale evoluzione dei media d’intrattenimento, dai libri si è passati ai film e alle serie tv, ed è proprio questo di cui parleremo oggi. Guardando al mondo dello streaming, quali sono le migliori 7 serie tv di fantascienza disponibili sul catalogo di Netflix? Ça va sans dire, non metteremo i grandi classici come Dark e Stranger Things, arcinoti anche ai meno avvezzi al genere.

Le 7 migliori serie tv di fantascienza su Netflix

Il problema dei 3 corpi (2024)

David Benioff e D.B. Weiss, sceneggiatori di Game Of Thrones, adattano il primo romanzo della trilogia dello scrittore cinese Liu Cixin. 8 episodi (con una seconda stagione in programma) che raccontano la storia nata dagli effetti della decisione presa da una donna nella Cina degli anni ’60. Effetti che riecheggiano nel tempo e nello spazio, arrivando fino ai giorni nostri, dove un team di geniali scienziati si unisce a una detective per risolvere una delle più grandi minacce che l’umanità abbia mai visto.

Altered Carbon (2018)

Lasciando perdere la seconda, deludente stagione, Altered Carbon mescola in maniera molto interessante elementi spiccatamente cyberpunk a un’avvincente indagine. Nel futuro del 2384 è possibile immagazzinare la coscienza di un individuo all’interno di "pile corticali" poste alla base del cranio. Grazie a esse si è rotto il legame tra mente e corpo, con questi ultimi ridotti a meri involucri sostituibili alla bisogna. Takeshi Kovacs è uno "Spedi", uno speciale agente addestrato ad abituarsi immediatamente a un nuovo corpo per particolari operazioni militari. Dopo 250 anni passati in ibernazione, Takeshi si risveglia nel corpo che fu del detective di Bay City (la vecchia San Francisco) Elias Ryker (Joel Kinnaman) per volere di Laurens Bancroft (James Purefoy). Il facoltoso uomo d’affari vuole che Kovacs risolva un particolare mistero: il suo apparente suicidio.

Travelers (2016)

Eric McCormack (il Will Truman di Will & Grace) guida, nella serie in tre stagioni creata da Brad Wright, un gruppo di "agenti temporali" detti Travelers. Provenienti da un futuro post-apocalittico, hanno il compito di impedire il collasso della società. Le loro missioni si svolgono trasferendo la propria coscienza in individui del XXI, scelti tra persone che sarebbero morte di lì a poco in modo da ridurre l’impatto sulla linea temporale. Questi incarichi sono dettati dal Direttore, un’intelligenza artificiale del futuro che monitora la cronologia, volta a salvare il mondo da una serie di eventi catastrofici.

3% (2016)

Quattro stagioni per uno dei prodotti di genere più interessanti provenienti dal Brasile. In un futuro distopico, le persone hanno la possibilità di andare a vivere nel "lato migliore" di un mondo diviso tra progresso e devastazione. Solo il 3% dei candidati a questo violento e malvagio metodo di selezione si guadagna l’accesso al cosiddetto "Offshore". La scrematura, che passa attraverso diverse, estenuanti prove per testare intelletto e tenuta fisica dei partecipanti, culmina con un rito che prevede l’iniezione di un liquido che rende sterili.

Omniscient (2020)

Pedro Aguilera racconta di un futuro in cui ogni abitante di una città è seguito 24 ore al giorno da un drone minuscolo, quasi invisibile, collegato a un supercomputer. Nessuno ha accesso ai dati raccolti e non è dato sapere perchè, ma in compenso la criminalità è quasi scomparsa visto che i criminali hanno la certezza di essere catturati. Il Sistema Omniscient sembra del tutto infallibile, fino a quando la giovane Nina non scopre un omicidio sfuggito al capillare sistema di controllo. Da quel momento toccherà a lei scoprire cosa si nasconde dietro a questa "mancanza".

Katla (2021)

Serie tv islandese creata da Baltasar Kormákur e Sigurjón Kjartansson e che mischia elementi di folklore con spiegazioni scientifiche. Ambientata nei pressi del vulcano Katla, racconta di un villaggio alle prese con un’eruzione che ricopre di cenere la regione da oltre un anno. La situazione si fa ancora più misteriosa e complicata quando una donna, scomparsa da oltre vent’anni, riappare dalla nebbia senza essere invecchiata di un solo giorno.

Maniac (2018)

Chiudiamo con una chicca, una miniserie diretta da Cary Fukunaga e rifacimento dell’omonimo show norvegese del 2014. Nel cast Jonah Hill e Emma Stone. Una fantomatica casa farmaceutica, nota come Neberdine Pharmaceutical Biotech, fa sottoporre i due sconosciuti Annie Landsberg (Stone) e Owen Milgrim (Hill) a un esperimento medico. Entrambi hanno alle spalle patologie psichiatriche e storie problematiche e gli effetti del trial scientifico porteranno a risultati del tutto folli e inaspettati.

