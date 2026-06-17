Renato Pozzetto, stasera in Tv il suo vero gioiello: il film (con Carlo Verdone) diventato un cult assoluto
Le curiosità dietro il cult degli anni ’80 con Carlo Verdone e Renato Pozzetto, che prende in giro il boom delle cliniche dimagranti.
In 7 chili in 7 giorni due amici molto diversi tra loro, interpretati da Carlo Verdone e Renato Pozzetto, si affidano a una clinica per dimagrire rapidamente. Quello che dovrebbe essere un percorso semplice si trasforma però in una serie di situazioni comiche e paradossali. Il film nasce dall’osservazione del boom delle cliniche dimagranti e delle diete "veloci" molto diffuse in Italia negli anni Ottanta, un fenomeno che viene chiaramente ironizzato. Lo stesso Carlo Verdone contribuì anche alla costruzione del soggetto comico. Le riprese si svolsero tra Roma e Tivoli, in particolare in una villa utilizzata come sede della finta clinica dimagrante. In origine il progetto era ancora più corale e prevedeva anche il coinvolgimento di Luciano De Crescenzo insieme a Verdone e Pozzetto. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp
Scopri le altre curiosità seguendo il video di Libero Magazine.
7 chili in 7 giorni va in onda oggi stesso, su Cine 34, alle 21:00.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Potrebbe interessarti anche
Carlo Verdone, stasera in TV il suo vero gioiello: il film (snobbato) che l’ha trasformato in una stella
Scoprite i migliori film disponibili stasera: dalla commedia Bianco, rosso e Verdone...
I film in TV stasera: dal romanticismo di Book Club all'azione di Miami Vice e Black Rain
Dalla commedia Book club - Il capitolo successivo su Canale 5 all’azione di Into the...
Paolo Villaggio, stasera in TV il suo vero capolavoro (non è Fantozzi): il film sottovalutato che è un gioiello
Scoprite i migliori film disponibili nella serata di domenica 14 giugno 2026: da Fra...
Luisa Ranieri regina delle serie tv: il suo coraggio ha conquistato tutti (e il premio lo dimostra)
Nastri d'Argento Grandi Serie 2026, i primi verdetti esaltano il talento italiano, d...
I film in onda in TV stasera, sabato 2 maggio 2026: dal classico di Carlo Verdone al cult de Il Gladiatore 2
Una serata ricchissima con l’animazione di Kung Fu Panda 2 su Italia 1, l’epica de I...
Whitney Houston, stasera in TV il suo film indimenticabile: un cult che l'ha resa leggenda oltre la musica
Scoprite i migliori film disponibili nella serata di domenica 7 giugno 2026: dalla c...
Morto Corrado Solari, storico volto di Elisa di Rivombrosa amato dal grande pubblico: la causa della morte dell'attore
Si è spento a 79 anni Corrado Solari, storico attore del cinema italiano. Da Elisa d...
Domenica In, Pippo Baudo e l'evento più doloroso: "Esiliato senza ragione, un anno di galera". Poi il siparietto 'hot' con Mara Venier
Il meglio di Domenica In oggi era dedicato a Pippo Baudo, tutte le sue migliori inte...