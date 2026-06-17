Renato Pozzetto, stasera in Tv il suo vero gioiello: il film (con Carlo Verdone) diventato un cult assoluto Le curiosità dietro il cult degli anni ’80 con Carlo Verdone e Renato Pozzetto, che prende in giro il boom delle cliniche dimagranti.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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In 7 chili in 7 giorni due amici molto diversi tra loro, interpretati da Carlo Verdone e Renato Pozzetto, si affidano a una clinica per dimagrire rapidamente. Quello che dovrebbe essere un percorso semplice si trasforma però in una serie di situazioni comiche e paradossali. Il film nasce dall’osservazione del boom delle cliniche dimagranti e delle diete "veloci" molto diffuse in Italia negli anni Ottanta, un fenomeno che viene chiaramente ironizzato. Lo stesso Carlo Verdone contribuì anche alla costruzione del soggetto comico. Le riprese si svolsero tra Roma e Tivoli, in particolare in una villa utilizzata come sede della finta clinica dimagrante. In origine il progetto era ancora più corale e prevedeva anche il coinvolgimento di Luciano De Crescenzo insieme a Verdone e Pozzetto.

Scopri le altre curiosità seguendo il video di Libero Magazine.

7 chili in 7 giorni va in onda oggi stesso, su Cine 34, alle 21:00. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

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