5 serie TV in costume (più una bonus) che vi faranno venir voglia di tornare indietro nel tempo Amanti delle serie TV in costume? Ecco cinque serie TV (più una bonus) da vedere in streaming e dalle quali sarà impossibile staccarvi

C’è una categoria di serie TV che nel corso degli anni è riuscita a conquistare un pubblico enorme, e costantemente in crescita: parliamo delle serie TV in costume, anche dette period drama, capaci di far immergere lo spettatore in un determinato periodo storico, lontano dal nostro. Sono tantissimi i titoli di valore disponibili sulle varie piattaforme streaming, tanto che fare una selezione ristretta ci è risultato un compito arduo. Ecco perché, invece della nostra consueta selezione di 5 titoli, ne proponiamo uno bonus, tutti ricchi di emozioni e colpi di scena.

Serie TV in costume imperdibili: tra magnifiche tenute, vendette senza pietà e voglia di riscatto

Un vero e proprio classico imperdibile è Downton Abbey (disponibile in streaming su Prime Video e Now TV). Se non vi spaventano le serie TV con molte stagioni (e anche qualche film), è l’ora di recuperare (o fare un rewatch) di questo show che racconta le vicende della famiglia aristocratica Crawley e della loro servitù, residenti nell’imponente tenuta di Downton Abbey. Vicende che attraverso eventi che hanno cambiato il corso della storia: dalla Guerra Mondiale all’emancipazione femminile, fino crollo delle vecchie gerarchie sociali. Un viaggio nella storia ma anche nelle vite emozionanti e ricche di drammi e amori di questa famiglia.

Impossibile non consigliarvi Il Conte di Montecristo, che negli hanno ha ricevuto tantissimi adattamenti sul piccolo schermo. Nel particolare, vi consigliamo l’ultimo con Sam Claflin nei panni del Conte, disponibile in streaming su Raiplay. C’è davvero bisogno di raccontarne la trama? È forse la storia di vendetta più nota al mondo, che inizia quando un genuino e innamorato marinaio viene fatto arrestare e incarcerare ingiustamente da tre persone a lui vicine e gelose delle sue ‘fortune’: l’amore della sua promessa sposa e la stima del suo datore di lavoro.

Sempre su Raiplay, ma anche su Netflix, trovate Belcanto, serie TV con Vittoria Puccini nei panni di una madre che, insieme alle sue due figlie, Antonia e Carolina, è costretta a fuggire da Napoli dopo aver ucciso il marito violento. Giunte a Milano, Maria è determinata a far intraprendere ad Antonia una carriera nel prestigioso mondo dell’Opera, quello che anni dietro era il suo mondo. Scoprirà, tuttavia, che anche la sua figlia minore ha un grande talento nascosto.

Nobili in cerca di consorte, viaggi nel tempo e tradimenti: tre period drama mozzafiato

Uno dei fenomeni degli ultimi anni di Netflix, che all’inizio del 2026 vedrà anche l’uscita di una nuova stagione, è Bridgerton. Questa serie TV in costume, basata sulla saga di libri di Julia Quinn, racconta la storia della nobile famiglia Bridgerton, composta da sette sorelle e fratelli di varie età e tutti in cerca di marito/moglie. Ogni stagione si concentra su uno in particolare dei fratelli, e sullo sbocciare di storie d’amore sempre intriganti e ricche di ostacoli.

Altra affascinante e longeva serie in costume, che arriva dall’altrettanto bella saga di libri di Wiston Graham, è Poldark, su Prime Video. Protagonista è Ross Poldark, un soldato che torna nella sua Cornovaglia nel 1783 dopo la Guerra d’Indipendenza americana, trovando la sua tenuta in rovina e la sua amata promessa sposa a suo cugino. Ross, che è un uomo anticonformista e pronto sempre a combattere le ingiustizie, tenta di risollevare le sorti della sua miniera e della comunità locale, e la sua vita prende una piega inaspettata quando incrocia sulla sua strada una giovane donna picchiata e maltrattata: Demelza.

A questa nostra lista di serie TV in costume, ci sembrava doveroso fare anche cenno a Outlander (su Now TV e Prime Video), che merita non solo la visione ma anche la lettura dei romanzi dai quali è tratto lo show televisivo. La storia ci riporta nella Scozia del 1743 quando un’infermiera della Seconda Guerra Mondiale, Claire Randall, è misteriosamente trasportata nel passato attraverso un magico cerchio di pietre, lasciando indietro un marito e una vita stabile. Qui, la sua vita si intreccia in modo indissolubile con quella del coraggioso guerriero highlander Jamie Fraser, al cui fianco sarà costretta a combattere battaglie pericolose, rischiando la vita in più occasioni.

