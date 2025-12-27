Crimini, segreti e ossessioni: 6 serie crime su Netflix che ti terranno incollato allo schermo Serial killer, misteri irrisolti e drammi psicologici: sei serie crime su Netflix da recuperare subito se ami storie oscure e coinvolgenti.

Il crime non passa mai di moda, soprattutto quando riesce a mescolare tensione, introspezione e storie ispirate a fatti reali. Netflix continua a essere una miniera d’oro per gli amanti del genere, tra serial killer famosi, indagini disturbanti e personaggi moralmente ambigui. Se cerchi titoli capaci di tenerti sveglio fino a notte fonda, ecco sei serie crime da non perdere, diverse tra loro ma unite da una cosa: sanno come catturare l’attenzione.

Monsters

Serie antologica true crime che stagione dopo stagione entra nella mente di alcuni dei criminali più noti della storia. Si parte da Jeffrey Dahmer, raccontato non solo attraverso i suoi crimini ma anche mostrando le falle del sistema che gli permisero di agire per anni. Le stagioni successive cambiano completamente scenario, passando dal caso dei fratelli Menéndez fino a Ed Gein, figura che ha ispirato l’horror cinematografico. Il cast varia a ogni capitolo e gli episodi sono pensati come veri e propri racconti autoconclusivi, intensi e disturbanti al punto giusto.

ll Mostro

Una miniserie che riporta sullo schermo uno dei casi di cronaca nera più oscuri d’Italia: il Mostro di Firenze. La narrazione segue le indagini tra il 1968 e gli anni ’80, mostrando piste sbagliate, sospetti inquietanti e un clima di paura costante. Il tono è sobrio e quasi documentaristico, con un cast corale che interpreta magistrati, sospettati e investigatori. Pochi episodi, ma densi, ideali per chi ama i crime realistici e profondamente italiani.

The Sinner

Qui la domanda non è "chi è stato?", ma "perché l’ha fatto?". Ogni stagione segue un caso diverso indagato dal detective Harry Ambrose, interpretato da un intenso Bill Pullman. Dai delitti improvvisi alle comunità chiuse e ai traumi rimossi, la serie scava nella psiche dei colpevoli. Il cast cambia a ogni capitolo (con volti come Jessica Biel e Matt Bomer) e gli episodi mantengono sempre un forte taglio psicologico.

Quicksand

Una serie svedese potente e dolorosa che ruota attorno a una sparatoria in una scuola. Al centro c’è Maja, una ragazza accusata di complicità nel massacro. Tra aula di tribunale e flashback, la storia ricostruisce una relazione tossica e un disagio giovanile ignorato dagli adulti. Il cast giovane è credibile e intenso, e i pochi episodi rendono la visione rapida ma emotivamente forte.

Inside Man

Un thriller britannico che dimostra come una scelta sbagliata possa trasformarsi in un incubo. Da un lato Stanley Tucci, geniale criminologo nel braccio della morte; dall’altro David Tennant, un vicario apparentemente irreprensibile. Le loro storie si intrecciano in modo teso e imprevedibile. Quattro episodi bastano per raccontare un crime atipico, basato più sulle decisioni morali che sull’azione.

Mindhunter

Un cult per gli amanti del crime psicologico. Ambientata alla fine degli anni ’70, segue la nascita della profilazione criminale dell’FBI. Interviste a serial killer realmente esistiti, casi irrisolti e l’impatto emotivo del lavoro sugli agenti sono il cuore della serie. Il cast è solido e le due stagioni disponibili restano tra le più apprezzate del genere su Netflix.

