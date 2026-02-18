56 giorni: Dove Cameron, futura moglie di Damiano David, ci porta in un'indagine di omicidio nella Dublino del lockdown
Arriva il nuovo thriller psicologico ed erotico di Prime Video: 56 giorni racconta l'intensa storia d'amore tra Oliver e Ciara con una suspense che si dipana tra passato e presente.
Dove Cameron, futura moglie di Damiano David, e Avan Jogia sono i protagonisti della nuova serie thriller erotico su Prime Video. La storia inizia con l’incontro casuale tra Oliver e Ciara in un supermercato di Boston, che scatena una passione immediata e travolgente. In soli cinquantasei giorni, la loro relazione passa dall’attrazione all’ossessione, mentre emergono piccoli inganni e omissioni che rendono tutto più pericoloso. Il ritmo della serie alterna flashback della storia d’amore con il presente dell’indagine condotta dai detective Lee Reardon e Karl Connolly, che trovano un cadavere nell’appartamento di Oliver. Lo spettatore viene coinvolto nel dubbio: chi ha ucciso chi? Intanto la presenza di Dove Cameron aggiunge fascino e intensità a una vicenda già carica di suspense. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp
Tutti gli episodi della serie 56 giorni sono disponibili da oggi stesso, in esclusiva su Prime Video.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Potrebbe interessarti anche
Prime Video, le migliori uscite di febbraio 2026: spazio al finale di Fallout e agli impegni di Re Carlo oltre la corona
Amori complicati, indagini oscure, mondi post-apocalittici e grandi storie vere: feb...
Avatar 3 costa troppo e incassa "poco", i nuovi film a rischio: James Cameron bloccherà davvero la saga?
Avatar 3 è stato un mezzo fallimento al box office e la Casa di Topolino si chiede s...
Pearl Jam, svolta musicale ma è giallo sul nuovo batterista: Eddie Vedder fa chiarezza dopo Matt Cameron
Il cantante della band grunge di Seattle ha parlato della ‘nuova era’ del gruppo e d...
De Niro e Sergio Leone, l'epopea che li ha resi immortali
Stasera, venerdì 13 febbraio 2026, C'era una volta in America illumina l'offerta dei...
Keanu Reeves, svelati i suoi segreti più oscuri ma Cameron Diaz lo aiuta: la commedia dark
Keanu Reeves e Cameron Diaz si tuffano in un mondo oscuro tra segreti e vendette: Ou...
Damiano David sposa la fidanzata Dove Cameron, l’anello e l’annuncio social: “Sarà un anno bellissimo”
La relazione tra le due star della musica continua a gonfie vele e, come rivelato ne...
Tutti pazzi per Cameron Diaz, l'attrice torna alle commedie romantiche: Netflix dimenticato
Cameron Diaz protagonista di una nuova commedia romantica. Il ruolo della bionda sen...
Timothée Chalamet su Amazon Prime Video: questo film nasconde il bacio più amato dal pubblico
Da oggi, in streaming su Prime Video, il film di Guadagnino che ha cambiato la carri...