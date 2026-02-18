Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

56 giorni: Dove Cameron, futura moglie di Damiano David, ci porta in un'indagine di omicidio nella Dublino del lockdown

Arriva il nuovo thriller psicologico ed erotico di Prime Video: 56 giorni racconta l'intensa storia d'amore tra Oliver e Ciara con una suspense che si dipana tra passato e presente.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Dove Cameron, futura moglie di Damiano David, e Avan Jogia sono i protagonisti della nuova serie thriller erotico su Prime Video. La storia inizia con l’incontro casuale tra Oliver e Ciara in un supermercato di Boston, che scatena una passione immediata e travolgente. In soli cinquantasei giorni, la loro relazione passa dall’attrazione all’ossessione, mentre emergono piccoli inganni e omissioni che rendono tutto più pericoloso. Il ritmo della serie alterna flashback della storia d’amore con il presente dell’indagine condotta dai detective Lee Reardon e Karl Connolly, che trovano un cadavere nell’appartamento di Oliver. Lo spettatore viene coinvolto nel dubbio: chi ha ucciso chi? Intanto la presenza di Dove Cameron aggiunge fascino e intensità a una vicenda già carica di suspense.
Tutti gli episodi della serie 56 giorni sono disponibili da oggi stesso, in esclusiva su Prime Video.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Potrebbe interessarti anche

Fallout e Finding Harmony: A King’s Vision

Prime Video, le migliori uscite di febbraio 2026: spazio al finale di Fallout e agli impegni di Re Carlo oltre la corona

Amori complicati, indagini oscure, mondi post-apocalittici e grandi storie vere: feb...
Avatar costa "troppo": e se James Cameron bloccasse qui la saga?

Avatar 3 costa troppo e incassa "poco", i nuovi film a rischio: James Cameron bloccherà davvero la saga?

Avatar 3 è stato un mezzo fallimento al box office e la Casa di Topolino si chiede s...
Eddie Vedder - Pearl Jam

Pearl Jam, svolta musicale ma è giallo sul nuovo batterista: Eddie Vedder fa chiarezza dopo Matt Cameron

Il cantante della band grunge di Seattle ha parlato della ‘nuova era’ del gruppo e d...
De Niro e Sergio Leone, l'epopea che li ha resi immortali

De Niro e Sergio Leone, l'epopea che li ha resi immortali

Stasera, venerdì 13 febbraio 2026, C'era una volta in America illumina l'offerta dei...
Outcome, quando esce il nuovo film Apple TV con Keanu Reeves

Keanu Reeves, svelati i suoi segreti più oscuri ma Cameron Diaz lo aiuta: la commedia dark

Keanu Reeves e Cameron Diaz si tuffano in un mondo oscuro tra segreti e vendette: Ou...
Damiano David e Dove Cameron

Damiano David sposa la fidanzata Dove Cameron, l’anello e l’annuncio social: “Sarà un anno bellissimo”

La relazione tra le due star della musica continua a gonfie vele e, come rivelato ne...
Tutti pazzi per Cameron Diaz, l'attrice torna alle commedie romantiche: Netflix dimenticato

Tutti pazzi per Cameron Diaz, l'attrice torna alle commedie romantiche: Netflix dimenticato

Cameron Diaz protagonista di una nuova commedia romantica. Il ruolo della bionda sen...
Timothée Chalamet protagonista del film Chiamami Col Tuo Nome in streaming su Prime Video

Timothée Chalamet su Amazon Prime Video: questo film nasconde il bacio più amato dal pubblico

Da oggi, in streaming su Prime Video, il film di Guadagnino che ha cambiato la carri...
Spider-Noir, svelate le nuove immagini della serie Prime Video con Nicolas Cage

Nicolas Cage più cupo e 'violento': le prime foto di Spider-Noir, la serie Amazon Prime Video che sconvolgerà il web

Prime Video ha diffuso le prime immagini ufficiali di Spider-Noir: Nicolas Cage guid...

HeyLight

Identikit del viaggiatore 2026

Pianificazione, budget e strumenti di pagamento flessibili

LEGGI

Personaggi

Andrea d'Inghilterra

Andrea d’Inghilterra
Jessie Buckley

Jessie Buckley
Noah Schnapp

Noah Schnapp
Damiano Gavino

Damiano Gavino

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963