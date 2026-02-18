56 giorni: Dove Cameron, futura moglie di Damiano David, ci porta in un'indagine di omicidio nella Dublino del lockdown Arriva il nuovo thriller psicologico ed erotico di Prime Video: 56 giorni racconta l'intensa storia d'amore tra Oliver e Ciara con una suspense che si dipana tra passato e presente.

Dove Cameron, futura moglie di Damiano David, e Avan Jogia sono i protagonisti della nuova serie thriller erotico su Prime Video. La storia inizia con l’incontro casuale tra Oliver e Ciara in un supermercato di Boston, che scatena una passione immediata e travolgente. In soli cinquantasei giorni, la loro relazione passa dall’attrazione all’ossessione, mentre emergono piccoli inganni e omissioni che rendono tutto più pericoloso. Il ritmo della serie alterna flashback della storia d’amore con il presente dell’indagine condotta dai detective Lee Reardon e Karl Connolly, che trovano un cadavere nell’appartamento di Oliver. Lo spettatore viene coinvolto nel dubbio: chi ha ucciso chi? Intanto la presenza di Dove Cameron aggiunge fascino e intensità a una vicenda già carica di suspense.

Tutti gli episodi della serie 56 giorni sono disponibili da oggi stesso, in esclusiva su Prime Video.

