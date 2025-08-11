50 volte il primo bacio, il film stasera in tv (11 agosto) e in streaming: le curiosità e la malattia della protagonista
Drew Barrymore e Adam Sandler in una commedia romantica all'insegna dell'amnesia, dei trichechi e degli splendidi panorami delle Hawaii
Esistono film che, nonostante uno li riveda anche 10 volte, riescono sempre a strappare un sorriso grazie al loro mix di dolcezza e comicità. Uno di questi è 50 volte il primo bacio, con Adam Sandler e Drew Barrymore, disponibile in streaming nel catalogo di Prime Video, ma anche stasera in TV, in chiaro su La7, alle 21:15. Uscito nel 2004 e diretto da Peter Segal, racconta la storia dell’improbabile storia d’amore tra il veterinario Henry (Sandler) e l’insegnante di arte Lucy (Barrymore), affetta da una grave forma di amnesia retrograda.
Di cosa parla la trama di 50 volte il primo bacio stasera in TV su La7 e in streaming su Prime Video
Henry Roth (Sandler) è un veterinario dongiovanni che lavora alle Hawaii, la cui folleggiante vita amorosa viene sconvolta dall’incontro con Lucy Withmore (Barrymore), affascinante insegnante d’arte. L’uomo s’innamora a prima vista dell’affascinante giovane, notata per caso in una tavola calda, ma lei il giorno dopo non ha nessun ricordo di lui. Lucy soffre infatti di una grave forma di amnesia retrograda, causata da un’incidente accaduto un anno prima. Da quel momento, ogni volta che va a dormire si dimentica totalmente di ciò che è avvenuto il giorno stesso.
Marvin, il padre della ragazza, e suo fratello Doug (Sean Astin), per evitarle uno choc troppo grande le fanno rivivere ogni giorno quello dell’incidente, ovvero il suo compleanno. Henry decide così di provare in ogni modo a conquistarla, mettendo in atto un piano diverso al giorno.
50 volte il primo bacio: la malattia esiste davvero
Potrebbe sorprendere qualcuno, ma la malattia al centro della trama di 50 volte il primo bacio esiste davvero. Si chiama Sindrome di Goldfield ed era già stata trattata, in modo decisamente più serio, nel film del 1993 Ricomincio da capo con Bill Murray. Nella pellicola di Harold Ramis (l’Egon Spengler di Ghostbusters), Phil Connors (Murray), scontroso meteorologo si reca nella minuscola Punxsutawney, in Pennsylvania, per fare un reportage sulla tradizionale festa del Giorno della Marmotta. Lì finisce bloccato in un loop temporale che lo costringe a rivivere ininterrottamente lo stesso giorno.
In 50 volte il primo bacio le cose sono decisamente più edulcorate e virano sui toni della commedia. Un film che, ai tempi, fu apprezzato dalla critica. Sia per l’incredibile chimica sul set tra Adam Sandler e Drew Barrymore, sia per il riuscito esperimento del comico, in grado di traslare la propria comicità da un contesto più volgare e rozzo a uno più "caldo, accattivante e amabile", come lo descrisse il critico cinematografico Roger Ebert.
Qualche curiosità su 50 volte il primo bacio
Alla base della trama di 50 volte il primo bacio c’è una storia vera, ossia quella di Michelle Philpots. Nativa di Spalding, nel Lincolnshire, è sopravvissuta a due incidenti, uno nel 1985 e uno nel 1990. Entrambi hanno comportato traumi cerebrali, prima con crisi epilettiche e poi con un progressivo deterioramento della memoria. Michelle è arrivata a rimanere "bloccata" nel 1994, svegliandosi ogni mattina pensando di avere ancora 30 anni e che Forrest Gump sia un film appena uscito nelle sale. La love story è invece una totale invenzione degli sceneggiatori.
A tal proposito, nello script originale, il finale doveva essere molto più triste. Invece del bel "e vissero felici e contenti", Lucy avrebbe convinto Henry a lasciarla per vivere la sua vita. Una conclusione decisamente più amara, non c’è che dire.
Dove vedere 50 volte il primo bacio in streaming
Se volete scoprire o, perchè no, rivedere 50 volte il primo bacio con Adam Sandler e Drew Barrymore, lo trovate disponibile in streaming nel catalogo di Prime Video.
