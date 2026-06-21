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Cinque soap da non perdere su Mediaset Infinity: storie d’amore, segreti e colpi di scena

Dal dramma turco ai grandi amori tormentati: 5 soap da recuperare su Mediaset Infinity tra passioni, intrighi familiari e segreti inconfessabili in streaming

Virginia Destefano

Virginia Destefano

Social Media Manager & Copywriter

Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

Le soap opera continuano a essere tra i contenuti più amati dal pubblico, grazie a storie ricche di emozioni, intrighi e colpi di scena. Su Mediaset Infinity è possibile recuperare diverse serie che stanno conquistando gli spettatori italiani. Tra produzioni turche, drammi familiari e amori impossibili, il catalogo offre titoli capaci di tenere incollati allo schermo. Ogni storia porta con sé segreti, vendette e sentimenti estremi che si intrecciano episodio dopo episodio. Ecco cinque soap da non perdere assolutamente in streaming.

La notte nel cuore: intrighi familiari e vendetta in Cappadocia

La notte nel cuore racconta la storia di Sumru, una donna che ha lasciato il passato alle spalle abbandonando i suoi gemelli appena nati. Anni dopo si è costruita una nuova vita agiata in Cappadocia, accanto al ricco Samet. Tuttavia, il ritorno dei figli Nuh e Melek riapre ferite mai guarite e scatena un vortice di emozioni e vendetta. La verità sulle origini della famiglia diventa il centro di un conflitto sempre più intenso. Tra amori inattesi, legami spezzati e lotte di potere, la soap esplora il confine sottile tra perdono e risentimento.

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Far Away: drammi e segreti alla villa Albora

Poco conosciuta ma emozionante, Far Away segue le vicende di Alya e della potente famiglia Albora, in un intreccio di scelte difficili e segreti familiari. Alla villa, le tensioni esplodono quando emergono prove e rivelazioni che cambiano tutto. Alya si trova costretta a lottare per proteggere il figlio, mentre attorno a lei si muovono inganni, ricatti e decisioni estreme. Il confine tra protezione e prigionia diventa sempre più labile, fino a portare i protagonisti a scelte irreversibili. Una storia intensa dove l’amore si mescola alla sopravvivenza.

Another Love: thriller psicologico tra amore e omicidi

Another Love unisce romanticismo e suspense in una narrazione dal forte impatto emotivo. La procuratrice Leyla Gediz e il giornalista Kenan Öztürk si ritrovano coinvolti in un’indagine su un brutale omicidio. Ben presto emergono segreti inquietanti legati alla doppia identità di Kenan, che nasconde una personalità alternativa chiamata Doğan. Tra indagini, verità nascoste e pericoli crescenti, la relazione tra i due protagonisti si trasforma in un viaggio psicologico complesso e tormentato.

Endless Love: un amore impossibile tra Kemal e Nihan

Tra le più note troviamo Endless Love, che racconta la storia struggente di Kemal e Nihan, due giovani appartenenti a mondi completamente diversi. Il loro amore nasce per caso, ma viene spezzato dalle pressioni sociali e dall’arrivo di Emir, uomo ossessivo e manipolatore. Costretta a sposarlo per proteggere la propria famiglia, Nihan si ritrova intrappolata in una vita senza via d’uscita. Kemal, però, non smette di lottare per il loro sentimento, dando vita a una storia fatta di sacrifici e speranze.

Racconto di una notte: amore e destino tra Pamukkale e Istanbul

Terminiamo con Racconto di una notte, che segue la storia di Canfeza, una giovane nomade, e Mahir, un commissario di polizia. Il loro incontro dà vita a un amore improvviso e travolgente, destinato però a scontrarsi con le differenze sociali e le difficoltà del destino. Tra Pamukkale e Istanbul, i due protagonisti si ritrovano a inseguire un sentimento che sembra impossibile da vivere. Una soap che mescola romanticismo, azione e scelte difficili.

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