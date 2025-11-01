Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

5 imperdibili serie Tv Turche da vedere su Netflix se vi piace Io sono Farah

Scopri le 5 serie turche imperdibili su Netflix: tra amori, ambizione e segreti, un viaggio nelle storie più avvincenti della TV turca.

Virginia Destefano

Virginia Destefano

Social Media Manager & Copywriter

Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

Negli ultimi anni le serie turche hanno conquistato il pubblico internazionale, imponendosi su Netflix come una delle offerte più apprezzate per chi ama storie intense, emozionanti e visivamente curate. Dalla commedia romantica al dramma psicologico, queste produzioni riescono a unire trame avvincenti, cast di talento e un’estetica cinematografica di alto livello. Se siete alla ricerca di nuove emozioni da aggiungere alla vostra lista, ecco cinque serie turche da vedere assolutamente su Netflix.

Old Money

Eleganza, potere e passione si intrecciano in Old Money, una delle produzioni turche più raffinate disponibili su Netflix. La serie mette in scena il contrasto tra due mondi: da un lato Osman, un uomo partito dal nulla che ha costruito un impero finanziario con ingegno e determinazione; dall’altro Nihal, erede di una famiglia appartenente alla vecchia aristocrazia economica.
Le loro vite si incrociano in una battaglia di potere, status e sentimenti, dando vita a un dramma moderno che riflette sulle differenze sociali e sul prezzo dell’ambizione. Con un cast d’eccezione guidato da Engin Akyürek e Aslı Enver, Old Money promette di appassionarvi subito.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Platonik

Tra romanticismo, segreti e grandi affari, Platonik è una serie che unisce il fascino delle storie d’amore alla tensione dei giochi di potere. Ambientata nella suggestiva località di Alaçatı, la trama ruota attorno a un hotel boutique di famiglia al centro di una trattativa economica cruciale. A complicare tutto arriva un misterioso uomo d’affari, interpretato da Kerem Bürsin, che si finge un’altra persona per portare avanti il suo piano.
Quando entrambe le figlie della proprietaria si innamorano di lui, gli equilibri esplodono in un vortice di passioni, bugie e rivelazioni.

Thank You, Next

Con la magnetica Serenay Sarikaya nei panni di una brillante e affascinante avvocatessa, Thank You, Next porta su Netflix un mix irresistibile di amore, seduzione e intrighi. Dopo il successo della prima stagione, la serie è tornata con nuovi episodi che continuano a esplorare le sfumature dei rapporti sentimentali e la ricerca del vero amore.
Tra colpi di scena e personaggi carismatici, Thank You, Next riflette sul confine tra passione e manipolazione, mostrando quanto possa essere complesso lasciarsi alle spalle il passato e aprirsi a nuove possibilità.

Fatma

Fatma è uno dei thriller psicologici più intensi del panorama turco. La protagonista è una donna delle pulizie apparentemente anonima, la cui vita viene stravolta da una tragedia che la spinge a cercare disperatamente il marito scomparso. In questo viaggio, Fatma si ritrova coinvolta in una spirale di violenza e misteri, scoprendo dentro di sé una forza che nessuno avrebbe immaginato.
La serie affronta con grande sensibilità temi come il dolore, la solitudine e la resilienza femminile, mantenendo un ritmo narrativo incalzante e una tensione costante fino all’ultimo episodio.

Ambizione

Arrivata alla sua terza stagione, Ambizione è una serie dedicata alla Generazione X e alle sfide di chi vuole emergere a ogni costo. La protagonista, Asli, è una donna determinata e spietata, pronta a tutto pur di realizzare i propri obiettivi. Le sue scelte, tuttavia, la porteranno a confrontarsi con i limiti del successo e con le conseguenze delle proprie azioni.
Girata con un budget tra i più alti mai destinati a una produzione turca, Ambizione colpisce per le sue scenografie spettacolari e la cura dei dettagli, offrendo un racconto potente e visivamente straordinario sul desiderio di primeggiare in un mondo competitivo.

Potrebbe interessarti anche

Old Money - Mondi Opposti, quando esce in streaming su Netflix la nuova serie turca con Engin Akyürek

Netflix prepara la concorrenza a Mediaset: arriva la nuova serie turca con l'attore di Io sono Farah

Netflix scommette sul fascino turco: la nuova dizi turca con Engin Akyürek è già la ...
Su Netflix due attori de La notte nel cuore in una serie tv turca che ricorda Twilight

Su Netflix una serie TV misteriosa che unisce Mediaset e Twilight: non crederete ai vostri occhi

Aras Aydın e Leyla Tanlar tornano in questa serie del Colosso dello streaming per la...
Dreamers and Love in streaming su Mediaset Infinity

Dreamers and Love, il canale dove trovare tutte le serie turche più amate: c'è anche Io sono Farah

Da DayDreamer a Terra Amara, passando anche per My Home My Destiny: tutto sulla nuov...
Su Netflix c'è un film turco più romantico persino di Endless Love (e con un attore di soap)

Su Netflix c'è un film turco più romantico di Terra Amara: il protagonista è da urlo

Nel catalogo del Colosso dello streaming si nasconde una perla del cinema turco che ...
Io sono Farah

Io Sono Farah, Mediaset ha deciso: nuovo cambiamento e promozione storica (come Terra Amara)

Svolta nella rete del Biscione: la soap turca con Demet Özdemir ed Engin Akyürek è p...
Io sono Farah

Mediaset, le novità del mese di novembre: tornano Io sono Farah e Tradimento, arriva Gigi e Vanessa, insieme

Mediaset rinnova il palinsesto di novembre: tornano le serie turche, si chiude This ...
Eddie Murphy e Jacob Elordi

Film Netflix, le uscite di novembre 2025: le commedie natalizie anticipano il ritorno di Eddie Murphy e Jacob Elordi

Un mese di cinema e spettacolo tra gotico, risate e note live: Netflix a novembre 20...
5 serie tv Netflix Matilda De Angelis mood.jpeg

5 Serie TV da vedere su Netflix se sei nel mood "Matilda De Angelis"

Donne forti e irresistibili: se adori le serie tv con protagoniste femminili che emo...
Squid Game 3 su Netflix

Serie tv Netflix, le novità di novembre (con doppia bomba): ecco Squid Game e il finale choc di Stranger Things

Un mese tra grandi ritorni e nuove sorprese: da Stranger Things 5 a Squid Game: La s...

Gattinoni Travel

Idee di viaggio da vivere

Lisbona, New York, Oman, Costa Rica e tante altre destinazioni

LEGGI

Personaggi

Pamela Petrarolo, concorrente del Grande Fratello 2024-2025

Pamela Petrarolo
Claudia Cardinale

Claudia Cardinale
Özge Özpirinççi

Ozge Ozpirincci
Ginevra Francesconi

Ginevra Francesconi

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963