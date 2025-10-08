5 serie TV su Netflix che parlano d'amore e lo fanno in modo unico Se siete amanti del romanticismo, ecco 5 serie TV disponibili su Netflix che parlano d'amore in modo molto particolare, affrontando anche tematiche importanti

Netflix

Dopo aver parlato di serie TV live action imperdibili, e puntato i riflettori su alcune serie coreane ad alta tensione, è ora di dedicarci ai tutti coloro che non possono fare a meno del romanticismo. Netflix è ricca di serie TV romantiche, che siano a lieto fine o dolorose, ma noi vogliamo consigliarvi 5 titoli che parlano d’amore in modo particolare, raccontando una storia unica ma molto coinvolgente ed emozionante.

Serie TV romantiche ma uniche su Netflix: due show in costume imperdibili

Partiamo da due serie TV in costume, dove l’amore diventa un’arma di salvezza. La prima è La Regina Carlotta, spin-off di Bridgerton che accende però i riflettori sulla storia d’amore della regina Carlotta di Meclemburgo-Strelitz e di re Giorgio III. Parliamo di due personaggi storici realmente esistiti, qui resi più moderni e attuali, nonché drammatizzati ai fini televisivi. Dietro lo sfavillante mondo che abbiamo conosciuto in Bridgerton, qui si mostra una storia d’amore sofferta, resa drammatica dalla malattia mentale del re, che non gli impedisce di innamorarsi follemente della sua consorte. Così, la lotta interiore del re, deciso ad allontanare Carlotta per non farle vivere l’inferno che vive lui ogni giorno, si scontrerà con la determinazione della regina di stare al suo fianco.

Meno conosciuta ma altrettanto intensa è la serie TV La cuoca di Castamar, disponibile in streaming su Netflix. Qui facciamo un salto nella Madrid del 1720, durante il regno di Filippo V. Protagonista è Clara, una cuoca talentuosissima che trova lavoro nella prestigiosa cucina del duca Diego de Castamar. La donna però cela un segreto: soffre di agorafobia (paura degli spazi aperti) dopo la morte di suo padre. L’incontro con il duca Diego de Castamar, uomo triste per la recente perdita della moglie, è però destinato a cambiare la vita della donna. Ad unirli non solo la cucina ma anche il reciproco dolore. Tra i due nasce così un’attrazione proibita e intensa, ostacolata dalle rigide barriere sociali dell’epoca e dagli intrighi di palazzo.

Age gap, app stupefacenti e storie d’amore tra i banchi di scuola

Cambiamo decisamente tono con la serie TV svedese Love & Anarchy. Se amate le storie d’amore un pizzico di follia ed age gap, questo show è ciò che fa per voi. Protagonista è Sofie Rydman, una consulente aziendale sposata con due figli che vive però una relazione non soddisfacente, soprattutto dal punto di vista fisico. Viene assunta dalla casa editrice Lund & Lagerstedt, e qui, una sera, credendo di essere sola, si abbandona all’autoerotismo di fronte al suo computer. Non sa che in ufficio c’è ancora il giovane informatico Max Järvi, che la scopre. Questo episodio darà il via ad un rapporto audace, divertente e proibito, destinato a diventare qualcosa di più.

Cosa accadrebbe se esistesse un app capace di segnalarvi se c’è, nel raggio di dieci metri da dove vi trovate in quel momento, qualcuno che prova dei sentimenti romantici per voi? È da questa premessa che parte Love Alarm, serie TV coreana del 2019 che ha riscosso un gran successo su Netflix, appassionando grazie alla sua originalità e ad un triangolo amoroso che coinvolge due migliori amici.

Concludiamo la nostra lista di 5 serie TV romantiche e uniche su Netflix con Heartstopper, una storia tenera e toccante che racconta l’evoluzione della relazione tra Charlie Spring, un ragazzo apertamente gay e insicuro, e Nick Nelson, un popolare giocatore di rugby. La loro amicizia sboccia in un amore inatteso, ma entrambi dovranno fare i conti con momenti duri legati a tematiche delicate come la depressione e il bullismo. Anche in questo caso, dunque, Netflix porta in scena una storia che fa dell’amore il mezzo per affrontare un racconto più profondo e commovente.

