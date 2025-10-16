5 Serie TV da vedere su Netflix se sei nel mood "Matilda De Angelis" Donne forti e irresistibili: se adori le serie tv con protagoniste femminili che emozionano e conquistano lo schermo allora devi assolutamente vedere queste 5

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

CONDIVIDI

Se sei nel mood "Matilda De Angelis", probabilmente cerchi serie con protagoniste femminili forti, un po’ esuberanti e capaci di conquistare lo schermo con carisma e vulnerabilità. Netflix offre diverse opzioni perfette per chi ama storie al femminile che uniscono passione, ironia e introspezione. Dal periodo storico alle vicende moderne, queste protagoniste sono tutte donne che vivono intensamente, con energia e imperfezioni che le rendono irresistibili. Ecco cinque serie da non perdere.

The Empress

Ambientata nell’Ottocento, The Empress racconta la vita di Elisabetta d’Austria, giovane imperatrice ribelle che sfida le rigide regole della corte. Elisabetta non è solo un’icona storica: è un personaggio dal temperamento impetuoso, curioso e determinato a forgiare il proprio destino. Tra abiti sontuosi e intrighi politici, la serie mette al centro la sua libertà di pensiero e il desiderio di vivere secondo le proprie regole, rendendo ogni scena un mix di eleganza, audacia e fascino magnetico. Perfetta per chi ama protagoniste che non si piegano alle convenzioni, ma combattono per sé stesse anche nei contesti più ostili.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

The Queen’s Gambit

Negli anni Sessanta, Beth Harmon diventa un fenomeno nel mondo degli scacchi, dominato dagli uomini. Dotata di un talento straordinario ma segnata da traumi personali, Beth affronta solitudine, dipendenze e pressioni sociali con una determinazione silenziosa. Ogni partita è un duello tra intelligenza e fragilità emotiva, e la serie riesce a unire il fascino del gioco al dramma personale, creando una protagonista che incarna forza, vulnerabilità e ambizione. Chi ama le figure complesse e magnetiche, capaci di sorprendere per talento e carattere, troverà in Beth un perfetto alter ego di Matilda De Angelis sul piccolo schermo.

The Chair

Sandra Oh interpreta la prima donna a dirigere il dipartimento di inglese di un’università americana in The Chair. La serie racconta la sua vita tra pressioni lavorative, crisi personali e battute taglienti, mostrando un equilibrio perfetto tra ironia e profondità emotiva. Sandra è brillante, sarcastica e umana, una donna che combatte con le aspettative altrui senza mai perdere la propria identità. Una serie che unisce leggerezza e spessore, perfetta per chi ama protagoniste femminili intelligenti e un po’ sopra le righe.

Anne with an E

Basata sul classico Anna dai capelli rossi, la serie segue Anne Shirley, orfana brillante e sognatrice che affronta la vita con immaginazione e lingua tagliente. Anne è curiosa, imperfetta e affascinante, una ragazza che conquista chi la circonda con la sua energia, la sua spontaneità e la capacità di affrontare le avversità senza mai rinunciare a sé stessa.

Lidia Poitier – La serie con Matilda De Angelis su Netflix

In Lidia Poitier, la protagonista è una donna contemporanea, audace e intraprendente, che affronta le sfide della vita con un mix di ironia, determinazione e curiosità. La serie esplora il suo percorso personale e professionale, mettendo al centro emozioni autentiche, relazioni complesse e la capacità di reinventarsi continuamente.

Potrebbe interessarti anche