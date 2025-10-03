5 serie tv imperdibili da vedere sulle piattaforme streaming su Netflix e Prime Video Quali sono le serie TV live action disponibili sulle piattaforme streaming che proprio non potete perdervi? Ecco 5 titoli da vedere assolutamente

Da Netflix a Prime Video fino a Now TV: le piattaforme streaming, negli ultimi anni, stanno puntando sempre più su adattamenti live action. Anime, fumetti, videogiochi, prendono vita attraverso degli attori in carne ed ossa, portando spesso le storie raccontate ad un livello superiore e ancor più appassionante. In questo articolo abbiamo selezionato cinque di queste serie TV, che secondo noi meritano assolutamente la vostra attenzione e che, siamo sicuri, vi terranno incollati allo schermo.

5 Serie TV live action imperdibili in streaming: tra giochi mortali e fantasy

Partiamo da Netflix con una serie tv live action che è recentemente tornata in cima alla classifica della piattaforma streaming con la sua terza stagione: Alice in Borderland. Protagonista è Arisu, un giovane apatico e ossessionato dai videogiochi, che si ritrova improvvisamente catapultato in una Tokyo deserta e post-apocalittica insieme ai suoi due migliori amici.

Per sopravvivere, i ragazzi sono costretti a partecipare a una serie di giochi mortali la cui difficoltà è data dalle carte da gioco (Cuori per i giochi psicologici, Picche per l’azione, ecc.). Di gioco in gioco, il protagonista comprende che l’unico modo per tornare a casa è completare tutti i giochi, arrivando così al fulcro di tutto: svelare chi ha creato questo terrificante "Borderland".

The Witcher: il live-action da vedere su Netflix

Rimaniamo su Netflix con un’altra serie TV che merita di essere vista e che presto farà il suo ritorno con una nuova stagione. Parliamo di The Witcher, storia ambientata in un mondo magico abitato da esseri umani ma anche da elfi ed esseri dotati di poteri. In questo scenario, dei guerrieri mutanti chiamati ‘Witcher’ proteggono le razze civilizzate e pacifiche dai mostri.

Geralt di Rivia, protagonista della storia, è proprio un Witcher (strigo) mutante e solitario, addestrato fin dall’infanzia per cacciare e uccidere mostri per denaro. Ma non saranno solo i mostri ad incrociare la sua strada: Geralt intreccerà la sua via a quella di altri personaggi principali, affrontando lotte e situazioni molto più pericolose di quanto si sarebbe aspettato.

Pandemia, distopia e legami indissolubili: la storia di Ellie e Joel in The Last of Us

Lasciamo Netflix per dare luce a un’altra serie TV che merita assolutamente il successo finora ottenuto. Parliamo di The Last of Us, in streaming su Now TV, nata dal celebre videogioco sviluppato da Naughty Dog. Una pandemia ha trasformato il mondo conosciuto in un luogo desolato, dove chi è stato contagiato è diventato un essere violento e senza coscienza, simil zombie.

In questo scenario si racconta la storia di Joel (Pedro Pascal), un sopravvissuto indurito dal dolore per la perdita di sua figlia proprio allo scoppio della pandemia, e della giovane Ellie (Bella Ramsey). Joel è incaricato di scortare la ragazza perché si sospetta sia immune al virus che ha decimato la Terra. L’obiettivo è quello di creare, attraverso il suo sangue, una cura.

Quello che però inizia come un semplice incarico, si trasforma in un viaggio brutale ed emozionante, durante il quale i due protagonisti sviluppano un profondo legame paterno, tra pericoli mortali.

Supereroi ‘cattivi’ e navi pirata: due serie TV live action emozionanti

Ci spostiamo su Prime Video per la quarta serie TV live action di questa lista: The Boys. Non sempre i supereroi sono davvero dei buoni, e questa serie irriverente e particolarmente splatter ce lo mostra senza filtri. The Boys è ambientata in un mondo in cui gli individui dotati di superpoteri, noti come i "Supes", sono gestiti e commercializzati da una corporazione tanto potente quanto corrotta: la Vought International.

Questi eroi, venerati dal pubblico, sono in realtà personaggi arroganti e moralmente degradati, motivo per il quale un gruppo di vigilanti, noti come i "Boys" e guidati da Billy Butcher, cerca di disintegrare questo gruppo di supereroi con ogni mezzo possibile.

One Piece su Netflix

E concludiamo la nostra selezione di serie TV live action in streaming tra tesori e navi pirata con One Piece. Basata sul celebre manga di Eiichirō Oda, la serie – disponibile su Netflix – segue le avventure di Monkey D. Luffy, un giovane con il corpo elastico grazie a un frutto del diavolo che ha accidentalmente mangiato.

Il sogno di Luffy è diventare il Re dei Pirati trovando il leggendario tesoro noto come One Piece. Per farlo, forma una ciurma di pirati leali e diversificati, e insieme intraprendono un viaggio che sarà ricco di pericoli e di sorprese.

