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5 serie TV iconiche che hanno cambiato per sempre la storia della televisione da vedere assolutamente

Cercate serie TV cult? Ecco cinque titoli imperdibili che hanno segnato intere generazioni e che oggi sono considerate dei capolavori

Anna Montesano

Anna Montesano

Web Editor

Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

Pietre miliari della TV: 5 serie iconiche da recuperare assolutamente

Ci sono serie TV che hanno lasciano il segno e sono diventate dei veri e propri miti. Parliamo di storie originali, con personaggi e attori che restano nel cuore per sempre e che per questo, negli anni, sono state soprannominate ‘serie cult‘. Ne abbiamo selezionate per voi cinque che, a nostro dire, sono imperdibili e hanno segnato più di un’era, e vanno dalla commedia al genere romantico, fino toccare il fantasy.

Sex and the City

Partiamo da una serie che, ancora oggi, ha milioni di fan in tutto il mondo. Disponibile su HBO Max (6 stagioni, 94 episodi), Sex and the City ci porta nella New York di fine degli anni Novanta. Le protagoniste sono quattro amiche inseparabili tra i trenta e i quarant’anni: Carrie, Miranda, Charlotte e Samantha. Tra feste esclusive e locali alla moda, le quattro affrontano la vita, l’amore e le relazioni senza peli sulla lingua. Questa serie, creata da Darren Star nel 1998 e basata sul libro di Candace Bushnell, è diventata famosissima perché, per la prima volta in TV, le donne hanno iniziato a parlare di sesso con la stessa libertà degli uomini.

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Dawson’s Creek

Disponibile su Mediaset Infinity (6 stagioni, 128 episodi), questa è sicuramente la serie TV che ha segnato la vita dei Millennials ed è una storia di amicizia e di amore senza eguali. Dawson è un ragazzo romantico che sogna di fare il regista. Dopo una cotta per Jen, l’ultima arrivata in città, capisce di essere innamorato da sempre della sua amica d’infanzia, Joey. Insieme a loro c’è Pacey, il migliore amico di Dawson, un ragazzo un po’ ribelle che soffre per la mancanza di stima da parte dei genitori. Creata nel 1998 da Kevin Williamson, questa serie è il dramma adolescenziale per eccellenza, con una sigla indimenticabile (I Don’t Want to Wait di Paula Cole). Di recente, il suo protagonista James Van Der Beek è morto dopo un lunga malattia.

I Soprano

Cambiamo genere con una storia che i critici hanno definito "un capolavoro assoluto". Disponibile su HBO Max (6 stagioni, 86 episodi), la serie racconta le vicende di Tony Soprano, un potente boss della mafia italoamericana. La particolarità della serie sta nel fatto che Tony non viene mostrato solo come un criminale spietato, ma come un uomo pieno di fragilità. Lo vediamo infatti fare i conti con forti attacchi di panico causati dai problemi familiari, tanto da trovarsi costretto ad andare di nascosto da una psicologa per cercare di uscirne. Una serie che dietro all’aspetto puramente criminale scende, dunque, in profondità, mostrando le parti più deboli e oscure.

Friends

Ci troviamo qui di fronte alla sit-com per eccellenza, quella che ha ridefinito il concetto di "famiglia scelta". Ambientata a New York, la serie segue le vite, gli amori e le carriere di sei amici ventenni (poi trentenni): Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler e Ross. La trama si sviluppa tra il famosissimo divano del bar Central Perk e l’appartamento di Monica. È una commedia leggera, divertente e piena di battute memorabili, ma sa anche emozionare quando affronta la crescita personale dei protagonisti e le loro intricate storie d’amore. Tutte le 10 stagioni (236 episodi) sono disponibili in streaming su Netflix.

Buffy l’ammazzavampiri

Concludiamo con il teen drama che ha mescolato l’adolescenza con il genere horror e fantasy, diventando un fenomeno studiato persino nelle università. Buffy Summers è una normale ragazza del liceo che scopre di essere la "Cacciatrice", l’unica della sua generazione destinata a combattere vampiri, demoni e le forze del male. Insieme al suo gruppo di amici e al suo Osservatore (il bibliotecario della scuola, recentemente morto nella realtà), Buffy deve bilanciare i problemi tipici dell’adolescenza con il compito quotidiano di salvare il mondo. Tutte le 7 stagioni (144 episodi) sono disponibili in streaming su Disney+ (nella sezione Star).

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