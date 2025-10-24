Halloween da brividi: queste 5 serie TV (da vedere) non vi faranno uscire di casa dalla paura Volete trascorrere una notte di Halloween da paura? Queste 5 serie TV vi terranno chiusi in casa e non vi faranno dormire la notte

Manca poco alla notte di Halloween, il che significa che è questo il periodo perfetto per immergerci nella visione di film e serie TV horror che lascino col fiato sospeso e una tensione costante. Se jumpscare e immagini disturbanti non vi fanno paura, e anzi desiderate scoprire titoli inquietanti, abbiamo selezionato per voi 5 serie TV che non vi lasceranno indifferenti e che probabilmente vi terranno svegli la notte.

Serie TV su presenze oscure e demoniache in streaming perfette per Halloween

Partiamo con una serie inquietante, dove mistero e orrore si mescolano in una storia scritta dal re del brivido: Stephen King. Parliamo di The Outsider, show disponibile su Now TV/Sky, che parte dal ritrovamento del corpo mutilato di un bambino di 11 anni. La scoperta avvia un’indagine che porta subito ad un colpevole: l’amato allenatore di baseball locale, Terry Maitland. Le prove, d’altronde, sono inconfutabili, eppure Maitland ha un alibi di ferro, con riprese video e testimonianze che lo collocano in un’altra città nel momento esatto del crimine. Quando il detective Ralph Anderson e l’investigatrice Holly Gibney cercano di capire cosa sta accadendo, i due iniziano a comprendere che dietro tutto questo c’è qualcosa di più malvagio e soprannaturale, che diffonde disperazione e terrore.

Ci spostiamo su Netflix con una serie TV dall’atmosfera costantemente oscura e inquietante, e immagini di fronte alle quali rischierete di urlare. Il titolo della serie è Marianne e la protagonista è Emma Larsimon, una scrittrice francese di romanzi horror che ha basato la sua intera carriera sulla saga di una malvagia strega di nome Marianne. Quando Emma è costretta, per una serie di avvenimenti, a tornare nella sua città natale, dalla quale era scappata, scopre che l’entità demoniaca che ha sempre descritto nei suoi romanzi esiste davvero nel mondo reale.

Per chi ha amato il celebre franchise horror giapponese Ju-On (The Grudge), la storia trova un altro capitolo nella serie TV giapponese Ju-On: Origins (disponibile in streaming su Netflix). La storia si sviluppa su più linee temporali e parte quando un ricercatore paranormale, Yasuo Odajima, intervista Haruka Honjo, un’attrice tormentata da strani rumori di passi. Entrambi finiscono per essere collegati, in modi orribili, a una specifica casa maledetta a Tokyo e alla sua tragica e violenta storia. Gli eventi hanno inizio nel 1988 e si sviluppano tra scoperte scioccanti, un’atmosfera agghiacciante e di costante inquietudine.

Case infestate e villaggi isolati: due serie TV che vi terrorizzeranno

Una serie TV che ha ottenuto recensioni molto positive, soprattutto nelle sue prime stagioni, e che terrà incollati allo schermo gli amanti dell’horror è From. Disponibile in streaming su Paramount+, la serie narra una storia molto particolare ed è ambientata in una misteriosa e sinistra cittadina rurale degli Stati Uniti in cui chiunque entri rimane inspiegabilmente intrappolato. Una volta superato il confine non si può più uscire, il che ha costretto chi è rimasto intrappolato ad organizzarsi in una comunità. Il problema maggiore non è tuttavia questo: di notte, gli abitanti in questione sono costretti a barricarsi in casa e a non aprire mai porte e finestre, perché all’esterno pullula di creature mostruose e agghiaccianti pronte a divorarli.

Loro è una serie TV disponibile su Prime Video in due stagioni antologiche, ovvero ognuna racconta una storia non legata all’altra. Protagonista della prima stagione, ambientata negli anni ’50, è la famiglia afroamericana Emory – Henry, Lucky e le loro due figlie – che si trasferisce dalla Carolina del Nord a Compton, Los Angeles, in un quartiere completamente bianco. Le loro vite saranno completamente stravolte dal terrore, perché non solo dovranno far fronte alle angherie dei vicini, che tenteranno con ogni mezzo di cacciarli dal quartiere, ma anche a sinistre forze soprannaturali e malvagie.

