5 serie TV folli e cervellotiche che vi faranno impazzire ma dalle quali non riuscirete a staccarvi

Se cercate un’esperienza televisiva che metta alla prova la vostra mente, e siete pronti a munirvi di carta e penna per prendere appunti e non perdervi nessun passaggio, sappiate che esistono serie TV in streaming che vi faranno impazzire ma, al contempo, riusciranno a tenervi incollati allo schermo. Dai viaggi interdimensionali ai misteri del tempo, dalle esperienze pre-morte alle mille facce della mente, in queste 5 serie TV troverete tutto ciò che serve per intraprendere viaggi folli e cervellotici di cui non vi dimenticherete facilmente.

Viaggi nel tempo ed esperienze pre-morte: 3 serie TV folli ma imperdibili

La nostra lista di serie TV cervellotiche e complesse non può che avere inizio con Dark. Disponibile su Netflix, questo prodotto è una tappa che ogni amante delle serie TV dovrebbe affrontare, un capolavoro del genere che ipnotizza lo spettatore. La storia ha inizio quando, in una cittadina tedesca con una centrale nucleare, scompare un bambino. Fatto che innesca una frenetica ricerca che scoperchia un vero e proprio vaso di Pandora che porterà a galla verità difficili da credere e legami assurdi. La serie si sviluppa su più generazioni e linee temporali (separate da 33 anni), rivelando l’esistenza di un misterioso viaggio nel tempo che lega indissolubilmente il passato, il presente e il futuro.

Rimaniamo su Netflix con The OA, che porta sullo schermo una storia fatta di esperienze pre-morte e viaggi interdimensionali. La protagonista è Prairie Johnson, una donna cieca che torna a casa sette anni dopo essere scomparsa e che ha misteriosamente recuperato la vista. Rifiutando di spiegare alle autorità cosa le sia accaduto, Prairie si fa chiamare OA (Original Angel) ma decide di svelare cosa le è accaduto (che ha dell’incredibile!) ad un gruppo di cinque persone del posto. Rivela allora di essere stata prigioniera di uno scienziato che studia le esperienze pre-morte (NDE) e di aver appreso, insieme ad altri rapiti, cinque movimenti mistici in grado di aprire portali verso altre dimensioni.

Rimanendo in tema di esperienze pre-morte, merita una menzione anche la serie TV giapponese Alice in Borderland (disponibile in streaming su Netflix). Qui l’azione è molto più presente e travolgente, ma la componente cervellotica esiste non solo in alcuni giochi (mortali) di logica presentati e svolti dai personaggi, ma anche nella comprensione del fulcro del mondo distopico in cui questi si trovano: cosa ha originato la dimensione in cui questo gruppo di persone prescelto è chiamato a superare prove mortali? C’è un sottile velo tra realtà e sogno, e lo spettatore è chiamato a comprenderne la differenza oltre che la sua origine.

Follia, poteri psichici e rivoluzione informatica in queste due serie TV

Su Disney+ è invece disponibile Legion, che racconta la storia di David Haller, il figlio mutante e illegittimo di Charles Xavier (il Professor X degli X-Men), diagnosticato come schizofrenico fin dall’infanzia. Dopo aver passato anni in istituti psichiatrici, David incontra un’altra paziente, Sydney, che lo spinge a confrontarsi con il dubbio: le voci e le visioni che lo tormentano sono davvero sintomi di malattia mentale, o sono manifestazioni dei suoi immensi, e incontrollati, poteri psichici? Anche in questo caso, il confine tra visione e realtà, tra ciò che accade nel cervello del protagonista e nella vita vera, tiene lo spettatore su un filo sottile. La complessità della storia sta, dunque, nel distinguere sanità e follia, il tutto con la difficoltà della presenza di flashback, e la presenza costante di piani astratti e mentali.

Gli amanti dell’informatica e dei personaggi complessi e tormentati ameranno poi Mr. Robot. La serie TV, disponibile in streaming su Prime Video, racconta le vicende di Elliot Alderson, un giovane ingegnere informatico che lavora in un’azienda di cyber-sicurezza a New York, ma che di notte opera come hacker. Elliot è un uomo afflitto da ansia sociale e paranoia, che trova il suo scopo quando viene reclutato dal misterioso anarchico Mr. Robot per unirsi all’organizzazione di hacktivisti fsociety, il cui obiettivo è distruggere la Evil Corp, la più grande e spregiudicata multinazionale del mondo, cancellando il debito globale. Le dinamiche di questa missione e la personalità del protagonista creano un mix complesso e cervellotico da cui è impossibile staccarsi.

