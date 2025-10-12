5 serie TV da vedere a ottobre 2025: sono perfette per vivere un autunno memorabile Cercate serie TV perfette da vedere in autunno? Abbiamo selezionato 5 titoli diversi tra loro ma che vi faranno immergere nelle vibes autunnali

Profumo di cannella, zucche in ogni dove e le prime tisane calde: l’autunno è ufficialmente arrivato e, con esso, anche quella voglia irrefrenabile di godersi una bella serie TV che ci regali quelle vibes tipicamente autunnali. Una visione che ci coccoli ma che al contempo ci regali emozioni e anche un po’ di divertimento. Se vi ritrovate in questa descrizione, abbiamo pensato a cinque serie TV che rispecchiano queste caratteristiche e che potrebbero accompagnarvi in questi mesi primi mesi freschi.

Dalla Scozia selvaggia a un’orfana irresistibile: due serie TV perfette da vedere in autunno

Per molti, autunno e sinonimo di Una mamma per amica, una serie TV celeberrima alla quale, però, noi diamo un’alternativa perfetta a coloro che l’hanno amata: Chiamatemi Anna. Banalmente conosciuta come ‘Anna dai capelli rossi’, questa serie TV disponibile in streaming su Netflix è un mix di emozione e tenerezza di fronte al quale è impossibile rimanere impassibili. È la storia di Anne Shirley, una ragazzina orfana di tredici anni dotata di una vivida immaginazione, un’intelligenza straordinaria e un inesauribile spirito ottimista. Una storia che va oltre quanto narrato nel libro da cui è tratta, affrontando temi come l’amicizia, il bullismo, la discriminazione e la lotta per l’accettazione in una società rigida. Un racconto che, siamo sicuri, vi toccherà il cuore.

I paesaggi selvaggi e nebbiosi della Scozia e i viaggi tra epoche diverse sono invece al centro della serie TV Outlander, uno show che vi farà sentire profumo di natura e di autunno. Racconta la storia di Claire Randall, un’infermiera della Seconda Guerra Mondiale che sta trascorrendo col marito Frank una luna di miele in Scozia. Durante una visita a un antico cerchio di pietre, Claire tocca una delle rocce e viene misteriosamente trasportata indietro nel tempo fino al 1743. Qui, diventa preda delle giubbe rosse, ma viene salvata da un clan di ribelli Highlander. Claire, che appare subito un’estranea e una donna diversa per quell’epoca, sarà costretta a compiere delle scelte importanti e legare la sua vita a quella del giovane e passionale guerriero scozzese Jamie Fraser. (La serie è disponibile in streaming su Prime Video e Now TV).

Misteri newyorchesi, amori complicati e bambine prodigio: non riuscirete a staccarvi da queste serie TV

Indagini, umorismo e intrigo sono invece al centro di Only Murders in the Building, un "cozy mystery" ambientato nell’Arconia, un elegante ma vecchissimo palazzo dell’Upper West Side di New York. La serie è piena di cappotti, sciarpe e un’atmosfera da noir cittadino, ed è perfetta per chi cerca un mistero intelligente e affascinante da risolvere insieme al trio di detective amatoriali. (La serie è disponibile in streaming su Disney+).

Altra serie TV che ben si adatta al mood autunnale, e al contempo tiene incollati allo schermo, è La Regina degli scacchi. Protagonista è Beth Harmon, un’orfana dal talento prodigioso per gli scacchi, che scopre il gioco da bambina nel seminterrato dell’orfanotrofio. Nonostante sviluppi una dipendenza da tranquillanti e un’ossessione per la perfezione, Beth si fa strada nel mondo dominato dagli uomini degli scacchi professionistici negli anni ’60. La serie è caratterizzata da un’ambientazione spesso interna – sale da gioco, appartamenti accoglienti, biblioteche – con illuminazioni soffuse e colori caldi che si adattano perfettamente al clima autunnale. (La serie è disponibile in streaming su Netflix).

La natura boscosa e montuosa della California settentrionale con i suoi colori caldi sono lo scenario della serie TV, disponibile su Netflix, Virgin River. Protagonista della storia è Melinda "Mel" Monroe, un’infermiera traumatizzata dalla perdita del marito, che si trasferisce da Los Angeles nella minuscola e isolata cittadina di Virgin River per ricominciare. Qui, trova lavoro presso il burbero medico locale e sviluppa un legame complicato con Jack Sheridan, un affascinante ex-marine, proprietario del bar del paese. Un racconto per chi ama le storie romantiche complesse ma anche di rinascita, magari da vedere sul divano con copertina e una tazza di the.

