Il finale di Stranger Things tra le 5 serie che non potete perdere a novembre
Le 5 serie tv in streaming più interessanti di novembre secondo noi: da intrighi familiari alla fantascienza, passando i legal drama c'è davvero di tutto
Non c’è molto da dire: la serie più attesa in streaming a novembre 2025 è senza dubbio Stranger Things, in arrivo con la prima parte della stagione finale. Ma non solo i ragazzi di Hawkins, alle prese con demoni e mostri da una dimensione parallela, nel calendario delle serie tv in streaming in uscita a novembre. Ecco le 5 che attendiamo di più.
Le 5 serie tv più attese in streaming in uscita a novembre
Accused – Sotto processo (11 novembre)
Creata dal co-ideatore di Homeland, Howard Gordon, si basa sull’omonimo legal drama inglese vincitore dell’International Emmy Award. Ciascun episodio si apre con un imputato in un’aula di tribunale, senza conoscere il suo crimine o come sia finito sotto processo. Accused sarà disponibile su NOW Tv.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Mrs Playmen (12 novembre)
Carolina Crescentini veste i panni di Adelina Tattilo, direttrice della prima rivista erotica italiana e una forza rivoluzionaria nella Roma conservatrice e moralista degli anni 70. Fondatrice nel 1967 della rivista Playmen, risposta italiana al Playboy di Hugh Hefner, deve fare i conti con i creditori come unica proprietaria di un impero sull’orlo del collasso quando il marito, Saro Balsamo, l’abbandona. Troverete Mrs Playmen nel catalogo di Netflix.
Palm Royale (12 novembre)
Seconda stagione della serie con protagonista Maxine Simmons (Kristen Wiig), determinata a tutto pur di assicurarsi un posto al tavolo più esclusivo d’America nel 1969: l’alta società di Palm Beach. Ma chi ha le carte in regola per sedersi a quel tavolo? Tra intrighi, tradimenti e voltagabbana, ogni segreto può diventare merce di scambio e di ricatto per ottenere ciò che si vuole. Palm Royale uscirà su Apple TV+.
Landman (19 novembre)
Basato sul famoso podcast Boomtown, questo dramma neo-western di Taylor Sheridan racconta di Tommy Norries (Billy Bob Thornton), un anonimo gestore di crisi per la compagnia petrolifera di Monty Miller (Jon Hamm), un titano del locale sistema industriale con il quale ha una lunga relazione personale e professionale che coinvolge anche la moglie di quest’ultimo, Cami (Demi Moore). La seconda stagione di Landman approderà su Paramount+.
Stranger Things (27 novembre)
La stagione finale delle avventure di Mike, Undici, Will, Lucas, Dustin e Max. Lo scontro con Vecna è ormai imminente, in una Hawkins che sta lentamente cadendo sotto il controllo delle forze del Sottosopra. Il gruppo di ragazzi dovrà unire le forze un’ultima volta per evitare che il mondo venga distrutto. La stagione 5 di Stranger Things arriverà con la prima parte il 27 novembre su Netflix.
Guida TV
Potrebbe interessarti anche
Netflix, Carolina Crescentini audace anticonformista in questa serie Tv: la vera storia di ribellione
Il Colosso dello streaming vuole stravolgere gli schemi con una serie tratta da una ...
Stranger Things 5 su Netflix, l'epica battaglia finale nel trailer italiano dai risvolti clamorosi
Il 31 ottobre a Lucca Comics & Games 2025 un attesissimo grande evento con tutto il ...
Non convenzionale, caliente e tremendamente sensuale: Carolina Crescentini seduce Netflix
L'attrice di Notte prima degli esami e Boris vestirà i panni di Adelina Tattilo nell...
Chi muore in Stranger Things 5, gli spoiler del trailer annunciano un finale dolorosissimo: urla e lacrime
Quale personaggio morirà in Stranger Things 5? Il trailer (e non solo) fornisce spoi...
Stranger Things 5, possibile sorpresa: il finale potrebbe arrivare al cinema. Netflix ci ripensa?
Dopo il rifiuto iniziale, Netflix starebbe valutando una distribuzione cinematografi...
Serie tv Netflix, le novità di novembre (con doppia bomba): ecco Squid Game e il finale choc di Stranger Things
Un mese tra grandi ritorni e nuove sorprese: da Stranger Things 5 a Squid Game: La s...
Stranger Things, tutto sull’amatissima serie Netflix: quando escono i nuovi episodi, cast e curiosità
Ecco tutto ciò che serve sapere su una delle serie in streaming più amate di sempre:...
Millie Bobby Brown di Stranger Things è diventata mamma: l'annuncio shock col marito Jake Bongiovi
La star di Stranger Things Millie Bobby Brown è diventata mamma a 21 anni: l'attrice...