Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Il finale di Stranger Things tra le 5 serie che non potete perdere a novembre

Le 5 serie tv in streaming più interessanti di novembre secondo noi: da intrighi familiari alla fantascienza, passando i legal drama c'è davvero di tutto

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

Non c’è molto da dire: la serie più attesa in streaming a novembre 2025 è senza dubbio Stranger Things, in arrivo con la prima parte della stagione finale. Ma non solo i ragazzi di Hawkins, alle prese con demoni e mostri da una dimensione parallela, nel calendario delle serie tv in streaming in uscita a novembre. Ecco le 5 che attendiamo di più.

Le 5 serie tv più attese in streaming in uscita a novembre

Accused – Sotto processo (11 novembre)

Creata dal co-ideatore di Homeland, Howard Gordon, si basa sull’omonimo legal drama inglese vincitore dell’International Emmy Award. Ciascun episodio si apre con un imputato in un’aula di tribunale, senza conoscere il suo crimine o come sia finito sotto processo. Accused sarà disponibile su NOW Tv.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Mrs Playmen (12 novembre)

Carolina Crescentini veste i panni di Adelina Tattilo, direttrice della prima rivista erotica italiana e una forza rivoluzionaria nella Roma conservatrice e moralista degli anni 70. Fondatrice nel 1967 della rivista Playmen, risposta italiana al Playboy di Hugh Hefner, deve fare i conti con i creditori come unica proprietaria di un impero sull’orlo del collasso quando il marito, Saro Balsamo, l’abbandona. Troverete Mrs Playmen nel catalogo di Netflix.

Palm Royale (12 novembre)

Seconda stagione della serie con protagonista Maxine Simmons (Kristen Wiig), determinata a tutto pur di assicurarsi un posto al tavolo più esclusivo d’America nel 1969: l’alta società di Palm Beach. Ma chi ha le carte in regola per sedersi a quel tavolo? Tra intrighi, tradimenti e voltagabbana, ogni segreto può diventare merce di scambio e di ricatto per ottenere ciò che si vuole. Palm Royale uscirà su Apple TV+.

Landman (19 novembre)

Basato sul famoso podcast Boomtown, questo dramma neo-western di Taylor Sheridan racconta di Tommy Norries (Billy Bob Thornton), un anonimo gestore di crisi per la compagnia petrolifera di Monty Miller (Jon Hamm), un titano del locale sistema industriale con il quale ha una lunga relazione personale e professionale che coinvolge anche la moglie di quest’ultimo, Cami (Demi Moore). La seconda stagione di Landman approderà su Paramount+.

Stranger Things (27 novembre)

La stagione finale delle avventure di Mike, Undici, Will, Lucas, Dustin e Max. Lo scontro con Vecna è ormai imminente, in una Hawkins che sta lentamente cadendo sotto il controllo delle forze del Sottosopra. Il gruppo di ragazzi dovrà unire le forze un’ultima volta per evitare che il mondo venga distrutto. La stagione 5 di Stranger Things arriverà con la prima parte il 27 novembre su Netflix.

Guida TV

  • 02 Novembre 2025

    Marte

    Sky Adventure
  • 02 Novembre 2025

    Marte

    Sky Adventure
  • 02 Novembre 2025

    Marte

    Sky Adventure
  • 03 Novembre 2025

    Marte

    Sky Adventure
  • 03 Novembre 2025

    Marte

    Sky Adventure
  • 03 Novembre 2025

    Marte

    Sky Adventure

Potrebbe interessarti anche

La vera storia dietro la nuova (e sexy) serie TV in streaming su Netflix con Carolina Crescentini

Netflix, Carolina Crescentini audace anticonformista in questa serie Tv: la vera storia di ribellione

Il Colosso dello streaming vuole stravolgere gli schemi con una serie tratta da una ...
Stranger Things stagione 5: pronti alla battaglia finale nel trailer della prima parte

Stranger Things 5 su Netflix, l'epica battaglia finale nel trailer italiano dai risvolti clamorosi

Il 31 ottobre a Lucca Comics & Games 2025 un attesissimo grande evento con tutto il ...
Playmen con Carolina Crescentini in streaming su Netflix

Non convenzionale, caliente e tremendamente sensuale: Carolina Crescentini seduce Netflix

L'attrice di Notte prima degli esami e Boris vestirà i panni di Adelina Tattilo nell...
Chi muore in Stranger Things 5: gli spoiler dal trailer della serie

Chi muore in Stranger Things 5, gli spoiler del trailer annunciano un finale dolorosissimo: urla e lacrime

Quale personaggio morirà in Stranger Things 5? Il trailer (e non solo) fornisce spoi...
Stranger things 5, quanto guadagnano gli attori

Stranger Things 5, possibile sorpresa: il finale potrebbe arrivare al cinema. Netflix ci ripensa?

Dopo il rifiuto iniziale, Netflix starebbe valutando una distribuzione cinematografi...
Squid Game 3 su Netflix

Serie tv Netflix, le novità di novembre (con doppia bomba): ecco Squid Game e il finale choc di Stranger Things

Un mese tra grandi ritorni e nuove sorprese: da Stranger Things 5 a Squid Game: La s...
Stranger Things

Stranger Things, tutto sull’amatissima serie Netflix: quando escono i nuovi episodi, cast e curiosità

Ecco tutto ciò che serve sapere su una delle serie in streaming più amate di sempre:...
Millie Bobby Brown

Millie Bobby Brown di Stranger Things è diventata mamma: l'annuncio shock col marito Jake Bongiovi

La star di Stranger Things Millie Bobby Brown è diventata mamma a 21 anni: l'attrice...
Stranger Things: il trailer della stagione 5 e il finale della 4

Stranger Things 5: l'atteso trailer della serie Netflix mostra una Hawkins devastata

Siamo agli sgoccioli, mancano pochissime settimane all'arrivo dell'ultima stagione d...

Gattinoni Travel

Idee di viaggio da vivere

Lisbona, New York, Oman, Costa Rica e tante altre destinazioni

LEGGI

Personaggi

Isabella Rossellini

Isabella Rossellini
Jimmy Kimmel

Jimmy Kimmel
Claudia Cardinale

Claudia Cardinale
Ginevra Francesconi

Ginevra Francesconi

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963