Il finale di Stranger Things tra le 5 serie che non potete perdere a novembre Le 5 serie tv in streaming più interessanti di novembre secondo noi: da intrighi familiari alla fantascienza, passando i legal drama c'è davvero di tutto

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

CONDIVIDI

Non c’è molto da dire: la serie più attesa in streaming a novembre 2025 è senza dubbio Stranger Things, in arrivo con la prima parte della stagione finale. Ma non solo i ragazzi di Hawkins, alle prese con demoni e mostri da una dimensione parallela, nel calendario delle serie tv in streaming in uscita a novembre. Ecco le 5 che attendiamo di più.

Le 5 serie tv più attese in streaming in uscita a novembre

Accused – Sotto processo (11 novembre)

Creata dal co-ideatore di Homeland, Howard Gordon, si basa sull’omonimo legal drama inglese vincitore dell’International Emmy Award. Ciascun episodio si apre con un imputato in un’aula di tribunale, senza conoscere il suo crimine o come sia finito sotto processo. Accused sarà disponibile su NOW Tv.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Mrs Playmen (12 novembre)

Carolina Crescentini veste i panni di Adelina Tattilo, direttrice della prima rivista erotica italiana e una forza rivoluzionaria nella Roma conservatrice e moralista degli anni 70. Fondatrice nel 1967 della rivista Playmen, risposta italiana al Playboy di Hugh Hefner, deve fare i conti con i creditori come unica proprietaria di un impero sull’orlo del collasso quando il marito, Saro Balsamo, l’abbandona. Troverete Mrs Playmen nel catalogo di Netflix.

Palm Royale (12 novembre)

Seconda stagione della serie con protagonista Maxine Simmons (Kristen Wiig), determinata a tutto pur di assicurarsi un posto al tavolo più esclusivo d’America nel 1969: l’alta società di Palm Beach. Ma chi ha le carte in regola per sedersi a quel tavolo? Tra intrighi, tradimenti e voltagabbana, ogni segreto può diventare merce di scambio e di ricatto per ottenere ciò che si vuole. Palm Royale uscirà su Apple TV+.

Landman (19 novembre)

Basato sul famoso podcast Boomtown, questo dramma neo-western di Taylor Sheridan racconta di Tommy Norries (Billy Bob Thornton), un anonimo gestore di crisi per la compagnia petrolifera di Monty Miller (Jon Hamm), un titano del locale sistema industriale con il quale ha una lunga relazione personale e professionale che coinvolge anche la moglie di quest’ultimo, Cami (Demi Moore). La seconda stagione di Landman approderà su Paramount+.

Stranger Things (27 novembre)

La stagione finale delle avventure di Mike, Undici, Will, Lucas, Dustin e Max. Lo scontro con Vecna è ormai imminente, in una Hawkins che sta lentamente cadendo sotto il controllo delle forze del Sottosopra. Il gruppo di ragazzi dovrà unire le forze un’ultima volta per evitare che il mondo venga distrutto. La stagione 5 di Stranger Things arriverà con la prima parte il 27 novembre su Netflix.

Guida TV

Marte Sky Adventure 21:15

Marte Sky Adventure 22:15

Marte Sky Adventure 23:10

Marte Sky Adventure 00:00

Marte Sky Adventure 14:45

Marte Sky Adventure 15:45

Potrebbe interessarti anche