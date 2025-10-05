5 serie TV da vedere su Netflix: ispirate a storie vere, non vi faranno dormire la notte Appassionati di storie da brividi? Ecco 5 serie TV su Netflix che raccontano storie vere che vi lasceranno impauriti e senza parole

C’è un filone su Netflix che sta ormai spopolando ed è quello delle serie TV ispirate a storie vere. Si tratta di prodotti che attirano il pubblico appassionato alle vicende che accadono nella vita di tutti i giorni ma che sono, in realtà, talvolta incredibili o, nei casi che affrontiamo in questo articolo, inquietanti. Se è proprio questo il genere che vi appassiona e volete tuffarvi nella visione di una serie TV che vi metta i brividi e, al contempo, vi tenga incollati allo schermo, ecco 5 serie TV che fanno per voi.

Serie TV ispirate a storie vere su Netflix: serial killer e indagini pericolose

Pariamo da The Serpent, serie TV presente nel catalogo Netflix già da qualche anno (è uscita nel 2021) e passata un po’ inosservata nonostante sia in realtà un prodotto che merita l’attenzione del pubblico. Si racconta la storia vera di Charles Sobhraj, un serial killer degli anni ’70, che adescava turisti lungo la "Hippie Trail" in Asia, spacciandosi per un mercante di pietre preziose e promettendo loro momenti da sogno. Ciò che invece accadeva è che, dopo essere stati drogati, questi turisti non facevano mai più ritorno a casa.

Continuando col filone dei serial killer, su Netflix è disponibile la serie TV Dahmer – Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer. Si racconta la terrificante storia vera di Jeffrey Dahmer, uno dei più noti serial killer americani. Ragazzo problematico con un’infanzia difficile, Dahmer manifesta sin da piccolo delle pulsioni pericolose ed inquietanti, che esplodono in età adulta, quando inizia ad adescare degli uomini per poi ucciderli, smembrarli e conservarli in casa sua. La serie TV racconta tutto questo e come si è arrivati alla sua cattura.

Stalker, minacce e lettere inquietanti: su Netflix serie TV da brividi

Lasciamo i serial killer per una storia del tutto diversa ma ancora una volta inquietante. Su Netflix è uscita da poco Numero sconosciuto: uno scandalo di cyberbullismo, che racconta la storia vera di una adolescente e del suo fidanzato perseguitati da messaggi volgari e da brividi. La serie racconta tutta l’indagine svolta per scoprire l’identità dello stalker fino ad un colpo di scena sconvolgente.

Lettere anonime, presenze nel buio e minacce sono al centro della serie TV The Watcher, ispirata a un vero articolo di giornale risalente al 2018. Racconta la storia vera di una coppia che acquista la casa dei loro sogni in New Jersey, per poi essere terrorizzata da lettere minatorie (e ricche di dettagli personali della famiglia) firmate da un anonimo molestatore che si fa chiamare "The Watcher" (L’Osservatore). Un caso che ha sconvolto la famiglia e che, ancora oggi, rimane irrisolto.

Concludiamo la nostra lista di serie TV inquietanti ispirate a storie vere, su Netflix, con Mindhunter. Ambientata negli anni ’70, racconta le vere azioni di due agenti dell’FBI che iniziano a intervistare serial killer imprigionati per sviluppare una nuova scienza forense: la profilazione criminale. I killer intervistati sono figure realmente esistite e gli agghiaccianti racconti rispecchiano fatti accaduti davvero.

