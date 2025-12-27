5 serie TV da vedere assolutamente: vi faranno impazzire se avete amato Stranger Things Ecco cinque serie TV perfette se volete ingannare l'attesa per l'uscita dei nuovi episodi di Stranger Things 5 mantenendo le stesse vibes inquietanti

Avete guardato il Volume 1 di Stranger Things 5 e non riuscite a sopportare l’attesa per i prossimi episodi? Vorreste ingannare il tempo magari guardando una serie TV che sia capace di regalarvi le stesse vibes? Bene, siete nel posto giusto, perché abbiamo selezionato cinque serie TV presenti sulle piattaforme streaming che raccontano storie con punti affini a Stranger Things, con un’atmosfera dark, misteriosa e, talvolta, anche inquietante, in cui non manca un tocco di soprannaturale.

5 serie TV perfette per chi ha amato Stranger Things: mondi horror e diverse dimensioni

La nostra lista di serie TV perfette per gli amanti di Stranger Things inizia con quella che molti hanno definito un capolavoro, soprattutto per le sue primissime stagioni, e parliamo di From. Questa è una serie TV di carattere horror-fantascientifico segue le vite degli abitanti di una misteriosa cittadina nell’America rurale, da cui è impossibile fuggire. Chiunque entri ne rimane infatti intrappolato. E il problema maggiore non è questo, in realtà, ma il fatto che, di notte, la città è assediata da creature mostruose dall’aspetto umanoide e sorridente che emergono dall’oscurità e uccidono con ferocia, costringendo i residenti a rispettare regole rigorose per la sopravvivenza. È disponibile in streaming su Paramount+.

Chi ha Netflix ed è fan di Stranger Things probabilmente l’avrà già vista, chi non l’ha fatto deve assolutamente recuperare Dark. Definita da tanti una delle migliori serie degli ultimi anni, Dark ha come protagoniste quattro famiglie interconnesse nella cittadina tedesca di Winden, la cui vita viene sconvolta dalla misteriosa scomparsa di due bambini. L’indagine rivela presto l’esistenza di un tunnel temporale che collega la città a cicli di eventi che si ripetono ogni 33 anni.

Ragazzi in pericolo, anni ’80 e patti inquietanti: tre serie imperdibili

Tanti i punti in comune con Stranger Things anche per The Midnight Club, serie disponibile in streaming su Netflix che vede protagonisti proprio degli adolescenti. Questi si trovano all’interno di un hospice per ragazzi malati terminali, otto dei quali si incontrano segretamente ogni notte a mezzanotte per raccontarsi storie horror. Il gruppo stringe un patto: il primo di loro che morirà dovrà trovare il modo di inviare un segno dall’aldilà. Un patto che avrà delle conseguenze inquietanti quando questo accadrà.

Giovani protagonisti degli anni ’80 sono al centro anche di Paper Girls, serie TV disponibile su Prime Video che ha come protagoniste quattro dodicenni, fattorine di giornali, che la mattina di Halloween si imbattono in un misterioso conflitto tra viaggiatori del tempo. Vengono così accidentalmente trascinate nel futuro e si ritrovano nel 2019, dove sono costrette ad allearsi con le loro versioni adulte per trovare un modo di tornare indietro.

Concludiamo la nostra lista con un vero e proprio classico: Twin Peaks. Nella serie TV, dai toni estremamente cupi, disponibile su Paramount+, l’agente speciale dell’FBI Dale Cooper deve indagare sull’omicidio brutale e misterioso della reginetta di bellezza del liceo Laura Palmer, avvenuto nella cittadina di Twin Peaks, nello stato di Washington. La sua indagine porta a galla verità nascoste e personaggi eccentrici che nascondono segreti oscuri. Il tutto in una strana combinazione di surrealismo, soprannaturale e minacce che vanno ben oltre un semplice caso di omicidio.

