5 serie TV su Netflix per fare un tuffo nel passato: i grandi cult da vedere
Ecco 5 serie TV disponibili in streaming su Netflix per rivivere i primi anni 2000: dai drammi ospedalieri alle storie d'amore più tenere
Di settimana in settimana, Netflix si aggiorna con contenuti sempre nuovi. Tante sono le serie TV che hanno fatto il loro esordio sulla piattaforma streaming negli ultimi anni, non sempre con successo. Va però detto che che, tra i suoi titoli, Netflix annovera contenuti che hanno ormai almeno vent’anni, ma che restano dei cult imperdibili, in alcuni casi veri e propri capolavori. Se dunque cercate serie TV dei primi anni 2000, che lascino un segno e vi appassionino, in questo articolo ne troverete cinque da vedere assolutamente su Netflix.
Un tuffo all’inizio degli anni 2000 con queste 5 serie TV su Netflix
Impossibile non partire con Breaking Bad, da molti considerata e definita una delle migliori serie TV di tutti i tempi. Ha fatto il suo esordio nel 2008, per poi concludersi nel 2013 con la quarta ed ultima stagione. Al centro la vita di Walter White (interpretato da Bryan Cranston), un professore di chimica che scopre di essere malato di cancro allo stadio terminale. Per garantire un futuro alla sua famiglia, decide, nei pochi mesi che gli rimangono, di utilizzare le sue conoscenze nella chimica per produrre metanfetamina di altissima qualità e venderla con l’aiuto di un suo ex studente. Questo mette in moto una serie di conseguenze che lo trascinerà in una spirale criminale che lo trasformerà completamente.
Come non includere nella nostra lista anche Una mamma per amica, vero e proprio cult, la cui visione conosce un boom ogni anno in questo periodo. L’autunno è d’altronde perfetto per vedere (o rivedere) le vicende toccanti ed esilaranti di Lorelai Gilmore, madre single e manager d’albergo, e di sua figlia adolescente Rory, ambientate nella pittoresca cittadina di Stars Hollow. Una serie TV che procede tra relazioni difficili, amori e situazioni divertenti.
Divertimento, casi disperati e un’inquietante doppia vita in queste tre serie TV
Se avete sempre desiderato iniziare la visione di Friends ma non sapevate come fare, ora non avete più scuse, perché questa serie TV, tra le più iconiche di fine anni ’90 e inizio 2000, è disponibile in streaming su Netflix con tutte e dieci le sue stagioni. Al centro della storia, le vite, le carriere e le avventure amorose di sei amici trentenni: Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler e Ross. Un’infinità di episodi che potrebbero far entrare di diritto questa serie nella vostra ‘confort zone’, da lasciare in sottofondo mentre cucinate o vi rilassate sul divano.
Se invece la vostra passione sono i medical drama e i personaggi scorretti ma geniali, dovete assolutamente recuperare Dr. House. In ogni episodio, il Dr. Gregory House (interpretato da Hugh Laurie) – un medico geniale specializzato in malattie infettive ma altrettanto asociale e scorretto, con una dipendenza dal Vicodin – dovrà risolvere un caso medico misterioso e spesso mortale con l’aiuto del suo talentuoso team.
Se qualche scena cruenta e un po’ di sangue non vi spaventano, l’atra serie TV dei primi anni 2000 che è un piccolo capolavoro da recuperare è Dexter. Protagonista è Dexter Morgan, un tecnico forense che lavora per la polizia di Miami, ma che nasconde un inquietante segreto: è un serial killer. Da bambino, è stato adottato dal poliziotto Harry Morgan, che ha compreso le sue tendenze sociopatiche e omicide. Motivo per il quale, comprendendo che sarebbe stato impossibile ‘guarirlo’, gli ha impartito una sorta di ‘codice morale’: avrebbe potuto uccidere solo e unicamente altri assassini e criminali che sono sfuggiti alla giustizia.
