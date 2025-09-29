5 serie TV coreane da vedere assolutamente su Netflix: c'è anche un attore di Squid Game Ecco 5 serie TV coreane su Netflix imperdibili e adatte anche al pubblico più esigente: storie di vendetta, formazione, amore e rinascita

Negli ultimi anni, le serie TV coreane hanno vissuto un vero e proprio boom in Italia, diffondendosi a macchia d’olio su tutte le piattaforme streaming. Netflix punta da tempo su questo tipo di contenuti, e infatti la scelta per gli abbonati è molto vasta. Se avete appena iniziato a guardare serie TV coreane e volete andare a colpo sicuro su prodotti di qualità o se semplicemente cercate consigli su una nuova serie emozionante e avvincente, che non sia la solita Squid Game, in questo articolo vi consiglieremo 5 titoli imperdibili su Netflix e per tutti i gusti.

Ecco 5 serie TV coreane da vedere su Netflix: dalla vendetta alla rinascita

Se siete amanti delle storie di vedetta e resilienza, che vi lascino col fiato sospeso, The Glory è ciò che fa per voi. Serie TV sbarcata su Netflix qualche anno fa, racconta le vicende di Moon Dong-eun, una ragazzina vittima di un crudele e costante bullismo da un gruppo di compagni. A nulla serviranno le denunce: la protagonista, pur di non soffrire più, sarà costretta ad abbandonare la scuola. Sola e abbandonata anche dalla madre, psicotica e alcolista, Dong-eun trascorrerà gli anni successivi ad elaborare un elaborato piano di vendetta per farla pagare a tutte le persone coinvolte. Coinvolgimento e colpi di scena assicurati!

Toccante e divertente, con risvolti sorprendenti, è invece la serie TV coreana Avvocata Woo. Protagonista è Woo Young-woo, una donna nello spettro autistico, con una grandissima passione per le balene, laureata in giurisprudenza con i voti migliori. Viene assunta in uno studio legale, dove dimostrerà sin da subito delle abilità uniche, necessarie per risolvere alcuni dei casi anche più complessi. Al contempo, Woo dovrà fare i conti con varie difficoltà nelle relazioni sociali e nella comunicazione, ma a supportarla sarà proprio un brillante avvocato suo collega.

Storie d’amore, guerra e formazione su Netflix

Se invece amate le ambientazioni storiche, tante sono le serie TV sudcoreane ambientate durante il periodo Joseon. Tra le più belle presenti su Netflix c’è sicuramente Mr. Sunshine, serie del 2018 che racconta le vicende di Eugene Choi (interpretato dall’attore noto a molti come Front Man di Squid Game), nato in schiavitù a Joseon, ma fuggito negli Stati Uniti. Qui diventa un ufficiale dei Marines ed è spedito proprio a Joseon per una missione segreta. Qui si imbatte e si innamora di Go Ae-shin, nipote di un nobile, che combatte segretamente nell’Esercito dei Giusti. Il loro amore sarà però ostacolato da pretendenti, matrimoni combinati, guerre e un complotto dell’Impero del Giappone.

Una bellissima storia di formazione, di amicizia e anche di amore è invece quella raccontata nella serie TV coreana di Netflix Itaewon Class. Protagonista è Park Sae-ro-yi, un ragazzo la cui vita è scossa dalla morte del padre. Espulso da scuola dopo una rissa con un bullo, finisce in carcere e, una volta fuori, decide di seguire le orme del padre e aprire un ristorante a Itaewon, uno dei quartieri più popolari di Seoul. Per farlo, troverà dei colleghi e amici pronti a supportarlo, ma gli ostacoli non mancheranno, soprattutto perché c’è un nemico dal passato pronto ad ostacolare ogni suo successo.

Il pericolo dei social e la scalata al successo

L’attrice Park Gyu-young (il soldato 011 di Squid Game) è la protagonista di Celebrity, una serie TV che racconta una parte oscura del mondo dei social. Ragazza caduta in disgrazia dopo la morte di suo padre, Seo Ah-ri è oggi una venditrice di make-up porta a porta. È così che ritrova una sua ‘amica’ di infanzia, un’influencer molto ricca che crede che Ah-ri faccia ancora parte della sua benestante classe social. È per questo che la invita ad un esclusivo party che metterà in moto la voglia di rivalsa della protagonista. Ciò che la attende, però, è un percorso fatto di ostacoli e falsità.

