Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Serie tv erotiche su Netflix: 6 storie sensuali che vanno oltre il semplice erotismo

Scopri le 6 migliori serie erotiche su Netflix tra passione, desiderio e thriller psicologico: storie intense che uniscono sesso, mistero e relazioni pericolose

Virginia Destefano

Virginia Destefano

Social Media Manager & Copywriter

Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

Benedetta Porcaroli lascia Tutto può succedere e spicca il volo in questa serie originale in streaming su Netflix
RaiPlay

Le serie erotiche su Netflix non si limitano a raccontare storie di passione, ma spesso scavano nelle fragilità umane, nei desideri repressi e nei lati più oscuri delle relazioni. Tra thriller psicologici, drammi sentimentali e risvegli sensuali, la piattaforma offre titoli capaci di mescolare erotismo e tensione narrativa. In questo articolo scopriamo le 5 migliori serie erotiche su Netflix, ideali per chi ama storie audaci, coinvolgenti e mai banali.

Dietro i suoi occhi

Tra le serie più disturbanti e sensuali di Netflix, Dietro i suoi occhi è un thriller psicologico che gioca con seduzione e manipolazione. La storia segue Louise, madre single dalla vita ordinaria, che si ritrova coinvolta in un pericoloso triangolo con il suo capo David e la moglie Adele. Quello che inizia come un incontro carico di attrazione si trasforma presto in una rete di segreti, controllo e ossessioni. L’erotismo è sottile, mai gratuito, e si intreccia a una tensione crescente che porta lo spettatore a dubitare di ogni personaggio. Una serie ipnotica, dove il desiderio diventa un’arma.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Fascino fatale

Serie sudafricana intensa e sensuale, Fascino fatale racconta il risveglio emotivo e fisico di Nandi, intrappolata in un matrimonio ormai privo di passione. Sospetti, frustrazioni e silenzi spingono la protagonista a evadere dalla routine con un weekend che cambierà tutto. Qui l’erotismo è liberatorio, legato alla riscoperta di sé e del proprio corpo. La serie alterna momenti di forte carica sessuale a una narrazione più cupa, fatta di sospetti e tensioni psicologiche.

Baby

La serie si ispira liberamente allo scandalo delle cosiddette "baby squillo" dei Parioli, esploso nel 2013, e racconta una Roma elegante e disturbante, fatta di segreti, doppie vite e desideri proibiti. Accanto a Ludovica Storti, Benedetta Porcaroli interpreta Chiara Altieri, la figura più carismatica e dominante del duo di adolescenti che si prostituiscono per sfuggire al vuoto emotivo e alle aspettative familiari. Baby mescola erotismo, dramma e critica sociale, mostrando come il sesso diventi uno strumento di potere, ribellione e autodistruzione. Una serie provocatoria che va oltre lo scandalo, esplorando il fragile confine tra crescita, manipolazione e libertà.

Inganno

Tra le serie erotiche italiane su Netflix, Inganno spicca per eleganza e provocazione. Al centro della storia c’è Gabriella, donna matura e affermata, che intreccia una relazione passionale con il giovane e misterioso Elia. Ambientata sulla suggestiva Costiera Amalfitana, la serie mescola sensualità, drammi familiari e sfumature da thriller. Il rapporto tra i due protagonisti sfida convenzioni sociali e mette in discussione il potere, il controllo e il bisogno di sentirsi desiderati a qualsiasi età.

Sexify

Sexify affronta l’erotismo in modo originale e contemporaneo, unendo sesso e tecnologia. La protagonista, giovane studentessa di informatica, decide di creare un’app sull’orgasmo femminile, scoprendo lungo il percorso un mondo fatto di desiderio, esperienze e consapevolezza. Ironica e provocatoria, la serie parla di intimità senza tabù, con uno sguardo fresco e femminile. L’erotismo è raccontato con leggerezza, ma anche con grande attenzione all’emancipazione sessuale.

Sex/Life

Tra le serie più discusse di Netflix, Sex/Life esplora il conflitto tra stabilità e passione. Billie, moglie e madre, sente mancare il fuoco nel suo matrimonio e si rifugia nei ricordi di una vita passata fatta di sesso e libertà. Il ritorno dell’ex amante trasforma le fantasie in realtà, dando vita a un triangolo carico di tensione erotica. La serie riflette sul desiderio femminile, sulle scelte e sulle conseguenze che possono stravolgere una vita apparentemente perfetta.

Potrebbe interessarti anche

Carolina Crescentini protagonista della serie Mrs Playmen basata sulla storia vera di Adelina Tattilo, in streaming su Netflix

Mrs Playmen, Carolina Crescentini infiamma Netflix: la vera storia scandalosa di Adelina Tattilo

Su Netflix, Carolina Crescentini interpreta Adelina Tattilo, la pioniera che trasfor...
Mandy Moore (This Is Us) sarà protagonista di una nuova serie thriller erotica Teach Me

Da This Is Us a Teach Me, Mandy Moore cambia volto e si tuffa in una serie erotica da brivido: cosa sappiamo

Mandy Moore si reinventa in Teach Me, una nuova serie thriller erotica, in lavorazio...
Il Cuculo di Cristallo, differenze tra libro e la serie in streaming su Netflix

Il Cuculo di Cristallo, la serie Netflix rompe gli schemi: tutte le differenze con la storia vera

Netflix ha un 'gioiellino' nel suo catalogo, secondo in classifica: ma la serie Il C...
La Verità ed Emily in Paris

Netflix prepara il miglior Natale di sempre: le serie tv da vedere a dicembre 2025

Tra grandi ritorni, nuove produzioni originali e thriller internazionali, Netflix pu...
Absentia, Stana Katic (Castle) protagonista della serie in streaming su Netflix

Stana Katic torna su Netflix con Absentia: l’ex Castle batte anche le serie italiane più amate

La star di Castle, Stana Katic, conquista ancora il pubblico: il thriller Absentia s...
Kate Winslet e Jake Paul

Netflix accende il Natale: dal dramma con Kate Winslet al pugilato di Jake Paul

Una selezione di film e documentari netflix pensati per accompagnare le serate delle...
Emily in Paris

Serie tv Netflix, novità di dicembre 2025: torna Emily in Paris con la sua svolta romana, e il finale di Stranger Things

Ecco tutte le uscite seriali delle feste, pensate per farci trascorrere delle magich...
Lupin Parte 4, quando esce la quarta stagione della serie Netflix

Lupin è tornato, Netflix svela la prima puntata della Parte 4: Assane Diop più audace che mai

Dopo tre anni di attesa, il ladro gentiluomo Assane Diop torna su Netflix con la qua...
Mrs. Playmen, differenze tra la storia vera di Adelina Tattilo (Carolina Crescentini) e la serie Netflix sull'imprenditrice

Carolina Crescentini tra finzione e scandali: Mrs Playmen conquista Netflix e punta a una seconda stagione

Carolina Crescentini interpreta Adelina Tattilo tra scandali, rivoluzioni e segreti ...

Visit Monaco

Monaco da scoprire

Un gioiello del Mediterraneo tra sostenibilità e cultura

LEGGI

Personaggi

Franco Nero

Franco Nero
Michele Rosiello

Michele Rosiello
Eva Herzigova

Eva Herzigova
andrea-delogu

Andrea Delogu

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963