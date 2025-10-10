Tradimenti, subdoli inganni e bugie: 5 reality show spietati da vedere su Netflix Non solo film e serie TV: su Netflix esiste una categoria di reality davvero spietati in cui i concorrenti sono disposti a tutto per vincere. Ecco 5 titoli

Non solo film e serie TV: negli ultimi anni, Netflix ha alimentato la sua piattaforma streaming anche con reality show sempre più particolari ed intriganti. Sono ormai ben noti quelli di dating e le sfide culinarie, ma c’è anche una categoria forse meno nota di reality spietati, in cui strategia, inganno e tradimento la fanno da padrone, e in cui la parola d’ordine è: sopravvivere. In queste serie, infatti, la fiducia è un’arma a doppio taglio e il tradimento è spesso l’unica via per la vittoria. Ecco, allora, una carrellata di alcune delle serie più "cattive" presenti sulla piattaforma, dove l’intelligenza e la spregiudicatezza contano talvolta più della forza fisica.

Reality senza pietà su Netflix: inganni, strategie e tradimenti per conquistare ambiti premi in denaro

Partiamo da Million Dollar Secret, un reality Netflix in cui dodici concorrenti, ‘chiusi’ in una lussuosa villa, si battono per conquistare un milione di dollari. Il gioco è semplice: ad uno dei concorrenti a caso sarà regalato un milione di dollari, che riuscirà però a mantenere e rendere suo solo non facendo comprendere agli altri concorrenti di averlo ottenuto. Qualora, invece, attraverso domande, giochi e rivelazioni, si scoprisse l’identità del milionario, quest’ultimo perderebbe il milione, che sarebbe poi affidato a caso ad un altro concorrente. Di giorno in giorno, attraverso anche delle votazioni segreto, saranno anche eliminati concorrenti in base a strategie e sospetti.

Altro reality show spietato disponibile in streaming su Netflix è The Devil’s Plan, in cui ogni giorno i concorrenti si sfidano in giochi principali che mettono alla prova il loro intelletto e la loro capacità di creare alleanze. I perdenti rischiano l’eliminazione in una fase successiva, mentre l’inganno e i patti segreti sono strumenti quotidiani per arrivare al round finale e vincere il montepremi accumulato.

Se avete amato la serie TV Squid Game, sappiate che esiste anche Squid Game – La Sfida, reality nel quale sono delle persone vere ad affrontare le sfide mortali nella classica ambientazione della serie. Chiaramente, la sconfitta non comporterà la morte dei concorrenti, della quale sarà comunque simulata la dipartita, per rendere il gioco ancor più simile all’originale.

Isole deserte e ville lussuose diventano il ring di sfide spietate su Netflix

La serie Disposti a tutto rende già ben chiaro dal titolo a cosa andremo incontro. Il reality, il cui titolo oriiginale è Don’t Hate The Player, è un gioco di strategia e manipolazione ambientato in un contesto di lusso. 13 concorrenti (uomini e donne) giocano in una villa in Messico e competono in un gioco strategico e sociale per un grande premio in denaro. Potere e alleanze sono il fulcro della gara: i partecipanti devono continuamente costruire e mantenere la fiducia e la lealtà degli altri. La meccanica principale prevede che i giocatori in gara votino per "mandare in panchina" gli avversari, escludendoli temporaneamente dalla villa e dalla competizione. Ogni concorrente deve dunque decidere chi proteggere e chi eliminare per assicurarsi di rimanere tra i "giocatori" attivi ed evitare di finire in panchina, con l’obiettivo finale di vincere l’intera posta in gioco.

Altrettanto spietato, seppur da un punto di vista più fisico, è il reality di Netflix Siren: Sopravvivere su un’isola deserta. Una serie nella quale ventiquattro donne addestrate – che sono agenti di polizia, vigilesse del fuoco, guardie del corpo, soldate, atlete e controfigure – si sfidano in squadre divise per professione su un’isola remota in terribili prove fisiche e mentali.

