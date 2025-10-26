5 nuove uscite streaming per una notte da paura: disturbanti storie vere e mostri agghiaccianti Volete trascorrere una notte da paura? Ecco 5 nuove uscite streaming con disturbanti storie vere o mostri inquietanti da vedere d'un fiato

Per il mese più ‘spaventoso’ dell’anno, le piattaforme streaming hanno sfornato una serie di nuovi contenuti per rendere le serate degli abbonati ricche di mistero e momenti horror. Tra le nuove uscite di questo mese ne abbiamo individuate cinque perfette per trascorrere una serata (e anche più) da paura. Se mostri agghiaccianti e killer seriali non vi fanno paura, ecco 5 nuove uscite streaming che fanno assolutamente al caso vostro.

Nuove uscite disturbanti e inquietanti su Netflix: 3 titoli da paura

Ha appena fatto il suo debutto su Netflix Il mostro, miniserie diretta da Stefano Sollima che racconta la storia (vera) del famigerato Mostro di Firenze, il serial killer italiano responsabile di otto duplici omicidi commessi nelle campagne fiorentine nell’arco di diciassette anni. Dagli attacchi del mostro alle indagini, la miniserie porta sullo schermo una vicenda terribile, che, ancora oggi, rimane sotto molti aspetti avvolta nell’incertezza.

Scene raccapriccianti e visioni malate sono invece al centro di un’altra serie Netflix ispirata ad una vicenda realmente accaduta. Parliamo de La storia di Ed Gein, terza stagione della serie antologica Monster di Ryan Murphy e Ian Brennan. Ed Gein è uno degli assassini più sinistri e disturbanti della storia americana, la cui figura ha ispirato personaggi iconici del cinema horror come Norman Bates (Psycho) e Buffalo Bill (Il Silenzio degli Innocenti). La serie non lesina in scene forti, diventando di conseguenza adatta soltanto ad un pubblico non particolarmente sensibile.

Rimaniamo ancora su Netflix con un film appena uscito sulla piattaforma che arriva addirittura dall’Indonesia. Parliamo di The Elixir, pellicola ambientata in un villaggio remoto in cui vive la famiglia di Kenes, che gestisce, sotto il patriarca Sadimin, un’azienda tradizionale di medicinali erboristici. Tutto cambia quando l’uomo decide di testare una pozione che, a suo dire, potrebbe donare la giovinezza eterna. Tuttavia, nel momento in cui la assume, cade invece in un sonno profondo che pare a tutti la morte. L’uomo, poco dopo, si risveglia, ma non più come Sadimin, bensì come un non morto. La pozione darà il via a un’epidemia di zombie che travolgerà l’intero villaggio.

Due serie TV appena uscite e imperdibili per chi ama il brivido

Ci spostiamo su Prime Video con una nuova serie TV, dal titolo Lazarus. In questo thriller psicologica con venature soprannaturali, troviamo il personaggio di Joel Lazarus (interpretato da Sam Claflin), uno psicologo forense che torna nella sua città natale in seguito all’improvvisa e misteriosa morte del padre. Joel inizia a soffrire di visioni che lo spingono a credere che la morte del padre non sia stata un suicidio. Inizia perciò ad indagare, arrivando a scoperchiare una serie di omicidi irrisolti, tra i quali quello della sorella, avvenuto 25 anni prima. Si troverà così coinvolto in una situazione inquietante che confonde costantemente il confine tra realtà e psicosi.

E concludiamo con quello che è probabilmente il titolo più atteso di questo mese dagli amanti dell’horror: IT – Welcome to Derry. Si torna nella città di Pennywise, il terribile pagliaccio assassino nato dalla penna di Stephen King e raccontato nella dilogia cinematografica, ma stavolta facciamo un salto nel passato. In questa serie prequel, disponibile su Now Tv dal 27 ottobre, ci troviamo negli anni ’60, 27 anni prima degli eventi narrati nei film, quando l’orrore ha avuto inizio. Un nuovo gruppo di ragazzini cerca di scoprire cosa sta accadendo in città, e ciò che accadrà sarà orribile.

