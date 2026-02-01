5 migliori film musical usciti al cinema: quando a cantare è il grande schermo Sei un amante delle pellicole in cui la musica fa da protagonista? Ecco allora i migliori film musical che il cinema ci ha proposto in questi anni.

I film musical non sono certamente per tutti, ma chi arriva ad amarli finisce per non poterne più fare a meno. Nella storia del cinema abbiamo assistito molto volte a produzioni che hanno riportato le melodie, le coreografie e le emozioni del palcoscenico direttamente sul grande schermo, conquistando il pubblico di tutte le età. Tra adattamenti spettacolari di Broadway e originali cinematografici, il genere ha più volte dimostrato di avere una forza travolgente, capace di mescolare narrazioni intense, magia visiva e colonne sonore indimenticabili. Ecco allora i 5 migliori film musical usciti al cinema che devi assolutamente vedere.

Grease (1978)

Parlando di film musical è doveroso partire da un cult che ha fatto la storia del musical cinematografico: Grease, l’iconica pellicola con John Travolta nei panni di Danny Zuko e Olivia Newton-John come Sandy Olsson. Danny e Sandy, due adolescenti che si innamorano durante le vacanze estive, si ritrovano a scuola separati dai diversi contesti sociali. Tra coreografie, canzoni indimenticabili e situazioni da liceo americano anni ’50, i due protagonisti cercano di conciliare il loro amore con le pressioni dell’adolescenza e delle amicizie. Un vero cult disponibile in streaming su TIM Vision, Apple TV, Paramount+, Google Play Film, Amazon Prime Video, Rakuten TV, Netflix e CHILI.

Mamma Mia! (2008)

Impossibile non citare anche Mamma Mia!, uno dei musical cinematografici più amati degli anni 2000 con un cast eccezionale: Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarsgård, Julie Walters e Christine Baranski. Un film, ritmato dalle iconiche canzoni del gruppo pop svedese ABBA, che racconta la storia di Sophie, una giovane che sta per sposarsi e desidera che suo padre la accompagni all’altare. Il problema? Non sa chi sia davvero e per questo escogita un piano per scoprirlo. Guardalo subito in streaming su Amazon Prime Video, CHILI, Apple TV, Rakuten TV, Google Play Film e NOW.

La La Land (2016)

Tra i capolavori più recenti ricordiamo anche La La Land con Ryan Gosling ed Emma Stone. Il film, che ha ricevuto 14 nomination agli Oscar e ne ha vinti 6, racconta la storia di Mia e Sebastian, due giovani sognatori che cercano di affermarsi a Los Angeles. Mia vuole diventare un’attrice di successo, Sebastian sogna di aprire un locale jazz che preservi la musica tradizionale. I due si incontrano, si innamorano e vivono una relazione intensa, fatta di passione, aspirazioni artistiche e sacrifici. Un film da recuperare in streaming su TIM Vision, Apple TV, Rakuten TV, Amazon Prime Video, Netflix, Google Play Film e NOW.

The Greatest Showman (2017)

Indimenticabile anche The Greatest Showman, un musical cinematografico uscito nel 2017 che nel cast vede la partecipazione di Hugh Jackman, Zac Efron, Zendaya e Michelle Williams. Un film che racconta la storia di Barnum, un uomo di origini umili che sogna di portare divertimento e meraviglia al pubblico. Con la moglie Charity al suo fianco, Barnum crea un circo spettacolare popolato da artisti emarginati e straordinari. Riguarda questa imperdibile pellicola in streaming su Netflix, Disney Plus, Amazon Prime Video, Rakuten TV, Google Play Film, TIM Vision e Apple TV.

Wonka (2023)

Terminiamo con uno dei film musical più recenti: Wonka con l’amatissimo Timothée Chalamet. La pellicola, che si presenta come un prequel del cult La fabbrica di cioccolato, racconta le avventure del giovane Willy Wonka, un ragazzo pieno di immaginazione, sogni e ambizioni che vuole cambiare il mondo… un pezzo di cioccolato alla volta. Deciso a realizzare il suo sogno di creare dolci straordinari, Wonka arriva in città con poche risorse e tante idee innovative, ma deve affrontare difficoltà, diffidenze e la dura realtà della vita da produttore di dolci. Un film imperdibile disponibile in streaming su Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV, CHILI, TIM Vision, Rakuten TV e Google Play Film.

