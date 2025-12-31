Capodanno 2026: i 5 migliori film da vedere per una festa da urlo e dove recuperarli Non sapete cosa vedere la sera di Capodanno? Ecco cinque suggerimenti per un festeggiare alla grande l'anno che verrà

Siamo quasi a Capodanno e, chi lo sa, tra un brindisi e l’altro potrebbe presentarsi l’occasione per gustarsi un bel film. Scegliere quale, però, potrebbe rivelarsi un’operazione più ostica del previsto, dovendo navigare nello sconfinato mare dei servizi di streaming. Ed ecco che veniamo noi in vostro soccorso con un salvagente speciale: una lista dei 5 migliori film di Capodanno da vedere assolutamente, indicandovi dove poterli trovare in streaming. Pronti a festeggiare l’anno nuovo nel migliore dei modi?

I 5 film migliori da vedere a Capodanno

Harry ti presento Sally (1989)

Partiamo con un classico, un cult movie romantico diretto dal compianto Rob Reiner e con Billy Crystal e Meg Ryan come protagonisti. Harry (Crystal) e Sally (Ryan) si conoscono alla fine degli anni 70 durante un viaggio in auto, ai tempi in cui sono entrambi studenti dell’università, incoraggiati a dividersi le spese per il viaggio verso New York dall’allora fidanzata di Harry. I due si prendono subito in antipatia. Nonostante ciò, tra loro scatta qualcosa. Separatisi, ognuno prende la propria strada, salvo poi ritrovarsi casualmente 5 anni dopo, mentre sono entrambi fidanzati e ancora molto distanti sul modo di concepire la vita. Ma quella scintilla, quella brace, è ancora lì. Trovate Harry ti presento Sally in streaming sul catalogo di TIM Vision, oppure in acquisto o a noleggio su Google Play Films, Apple TV e Chili.

Strange Days (1995)

James Cameron alla sceneggiatura e Kathryn Bigelow dietro la macchina da presa. 30 dicembre 1999, antivigilia del nuovo millennio. In tutto il mondo si evidenzia una "escalation" di tensione: soprattutto a Los Angeles, una città violenta e caotica, dove la più recente ed illecita forma di divertimento si basa sulla possibilità di rivivere l’esperienza altrui acquistando dei "clips" contenenti, registrati con tecnica digitale, frammenti di particolari momenti di vita. Qui Lenny Nero (Ralph Fiennes), ex poliziotto e ricettatore di "sogni" rubati, come spacciatore vende questi "clips" divenuti la droga più richiesta piche capace di penetrare nei meandri della natura umana. Quando un anonimo fa pervenire a Nero la registrazione della morte di Iris (una giovane adibita ad un lavoro di collegamento per Lenny registrando "clips") questi ne diviene, suo malgrado, emotivamente complice. Trovate Strange Days in streaming in acquisto o a noleggio su Chili.

Il diario di Bridget Jones (2001)

Altro classico che non poteva mancare in questa lista, diretto da Sharon Maguire e tratto dai romanzi di Helen Fielding, con Renée Zellweger, Hugh Grant, Colin Firth e Gemma Jones nel cast. Bridget (Zellweger) è una ragazza perennemente in lotta con la bilancia, col suo lavoro, con la mancanza di un uomo, con gli anni che passano e con le molte – a suo dire – imperfezioni. Come buon proposito per l’anno nuovo, prova a prendere in mano la sua vita, iniziando a tenere un diario nel quale è decisa a scrivere sempre tutta la verità. I fuochi d’artificio iniziano quando il suo tanto affascinante quanto inaffidabile capo comincia a interessarsi a lei, alla ‘bizzarra’ miss Jones. Si getteranno nella mischia anche una banda di eccentrici amici e, soprattutto, una nuova conoscenza, che sembra poco simpatica ma in seguito riserverà delle sorprese. Trovate Il diario di Bridget Jones in streaming sul catalogo di Netflix.

L’amore non va in vacanza (2006)

Nancy Meyers guida in questa adorabile commedia romantica un cast di assoluto spessore, composto da Kate Winslet, Cameron Diaz, Jude Law e Jack Black. Amanda (Diaz) vive a Los Angeles dove è il capo di una società che realizza trailer cinematografici. La sua vita professionale va a gonfie vele, mentre la sfera privata è un disastro per via della sua tendenza a voler avere a ogni costo il controllo sulle sue emozioni. Dall’altra parte dell’Oceano c’è Iris (Winslet), una giornalista inglese di cronaca rosa che si innamora sempre delle persone sbagliate finendo per essere vittima dell’amore a causa della sua natura romantica. L’ennesima delusione sentimentale spingerà le due donne, così diverse fra loro, a sentire la necessità di un cambiamento netto. Grazie a un annuncio online, le due donne decidono di scambiarsi l’abitazione per le vacanze. A 6000 miglia di distanza da casa riusciranno finalmente a riappropriarsi della propria vita. Trovate L’amore non va in vacanza in streaming sui cataloghi di Disney Plus, Netflix e Now TV.

Il filo nascosto (2017)

Paul Thomas Anderson ci regala l’ultima interpretazione (almeno fino ad Anemone) di Daniel Day-Lewis. Londra, anni Cinquanta. Reynolds Woodcock (Day-Lewis) è il più celebre stilista inglese. Scapolo impenitente, le donne vanno e vengono nella sua vita, offrendo compagnia e ispirazione. Lavoratore bulimico e uomo impossibile, Reynolds dispone delle sue conquiste secondo l’umore e dirige la sua maison con aria solenne, affiancato da Cyril (Lesley Manville), sorella e socia altrettanto ieratica. Mr. Woodcock ha un debole per la bellezza che riconosce in Alma (Vicky Krieps), cameriera in un hotel della costa dove si è fermato per un break(fast). La giovane donna, immediatamente sedotta da quel "ragazzo affamato", lo segue a Londra e ne diventa la musa. Trovate Il filo nascosto in streaming sui cataloghi di Now TV e Amazon Prime Video.

