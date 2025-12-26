Natale "al cinema": i 5 migliori cult da rivedere in streaming durante le feste natalizie Sotto l'albero non solo regali, ma anche una lista delle migliori pellicole per passare alla perfezione i giorni di festa

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

Wikipedia

CONDIVIDI

Natale è alle porte e con lui arriverà qualche giorno di meritato riposo. Tra un pranzo, una cena e una miriade di pacchetti scartati, cosa c’è di meglio di un bel film per rilassarsi durante le feste? Decidere quale, però, è un bel problema. E qui veniamo noi in vostro soccorso, con i 5 migliori film cult di Natale da scoprire, o riscoprire, in streaming.

I 5 migliori film cult di Natale e dove vederli in streaming

Il canto di Natale di Topolino (1983)

Cominciamo con un classico dell’animazione Disney, che prende ispirazione da A Christmas Carol di Charles Dickens. È Natale e sono tutti in festa, tranne l’avido Ebenezer Scrooge (qui "interpretato" da Zio Paperone). Lo sfruttato e sottopagato Bob Cratchit (Topolino) chiede una mezza giornata di riposo per Natale, ma il suo superiore gli dice che non verrà pagato. Dopo aver rifiutato l’invito per il pranzo di Natale da parte di suo nipote, Scrooge viene visitato da tre fantasmi, del Passato, del Presente e del Futuro, che gli apriranno gli occhi sul vero significato della festa. Trovate Il canto di Natale di Topolino in streaming sul catalogo di Disney Plus.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Love actually – L’amore davvero (2003)

Pochi giorni a Natale in una Londra dove l’amore è dappertutto. Dieci storie di ogni risma si intrecciano a formarne una sola: Hugh Grant è il nuovo Premier appena insediatosi e si innamora di una ragazza del suo staff; sua sorella (Emma Thompson) è convinta di essere cornificata dal marito (Alan Rickman) che in effetti è molto attratto da una collega, che già aveva fatto perdere la testa ad uno scrittore (Colin Firth), il quale fugge in Francia per dimenticarla e lì… Love Actually è disponibile in streaming in acquisto o a noleggio su Rakuten TV, Apple TV o Google Play Film.

Die Hard (1988)

Chi nega che questo sia un film di Natale, come recentemente Macaulay Culkin, sbaglia. E di grosso. La vigilia di Natale un pugno di terroristi guidati dal malvagio Hans Gruber (Alan Rickman) irrompe nel grattacielo Nakatomi Plaza, sede di una multinazionale, e prende in ostaggio trenta impiegati. Ma il marito di una dirigente (Bonnie Bedelia), un poliziotto, John McClane (Bruce Willis), sfugge alla cattura e inizia una sua guerriglia personale all’interno del grattacielo. Die Hard è disponibile in streaming nel catalogo di Disney Plus.

Una poltrona per Due (1983)

Sebbene da noi sia arrivato al cinema in periodo estivo, da anni è consolidato come una tradizione natalizia. A ridosso di Natale, gli spietati fratelli Mortimer e Randolph Duke (Don Ameche e Ralph Bellamy), per scommessa, scambiano le vite di Louis Winthorpe (Dan Aykroyd) e Billy Ray Valentine (Eddie Murphy). Il primo, agente di cambio della "Filadelfia bene", viene mandato in miseria dopo aver perso il lavoro, la casa e la fidanzata. Il secondo, un senzatetto imbroglione, viene elevato a piccolo borghese. Ben presto, i due si renderanno conto dell’inganno. Trovate Una Poltrona per Due in streaming sui cataloghi di TIM Vision, Paramount Plus e Amazon Prime Video.

La vita è meravigliosa (1946)

Chiudiamo con quello che è forse IL cult natalizio per eccellenza, nonché il capolavoro di Frank Capra. George Bailey (James Stewart) per tutta la vita si è sacrificato per il bene degli altri. Quando però perde ottomila dollari, questi vengono ritrovati dal perfido finzanziere Potter, che decide di non restituirglieli. Spinto sull’orlo del suicidio e pronto a gettarsi nelle acque gelide di un fiume la vigilia di Natale, George viene salvato da un angelo. Per non uccidersi gli fa vedere cosa sarebbe successo se lui non fosse mai nato. Trovate La vita è meravigliosa in streaming in acquisto o noleggio su Apple TV, Google Play Film e YouTube.

Potrebbe interessarti anche