Halloween 2025: 5 film e serie TV da vedere secondo Stephen King per una notte horror Stephen King, il re dell'horror, ha stilato una lista di 5 tra serie TV e film perfetti da vedere da soli o in compagnia durante la notte di Halloween

Mancano soltanto pochi giorni ad Halloween, il periodo dell’anno preferito dagli amanti dell’horror. Sono in tanti ad avere in progetto di trascorrere una serata all’insegna del terrore con un film o una serie TV, e tanti sono anche alla ricerca dei titoli adatti a questo mood. Il consiglio perfetto è arrivato da Stephen King, ben noto per essere il ‘re dell’orrore’. Il celebre scrittore ha infatti consigliato su Threads 5 tra serie TV e film tratti dalle sue opere, a suo dire perfetti da guardare durante la notte più inquietante dell’anno, e noi vi sveliamo quali sono.

Ecco i 5 film e serie TV da guardare ad Halloween secondo Stephen King

In cima alla lista non poteva che esserci IT: Welcome to Derry, arrivata in Italia, con la sua prima puntata, proprio ieri (27 ottobre), che regalerà un nuovo episodio proprio durante la serata di Halloween. La serie è prequel dell’omonimo romanzo e dei due film usciti al cinema negli scorsi anni, che ritrova Bill Skarsgård nei panni del clown più terrificante della storia del cinema. Scene raccapriccianti, tensione alle stelle e atmosfere inquietanti dominano la storia, rendendola perfetta per una serata da brividi. La serie è disponibile in streaming su Now TV e Sky.

Seconda in classifica, e anche questa uscita di recente, è la serie The Institute, in cui alcuni bambini con speciali abilità psichiche (telecinesi e telepatia) vengono rapiti, trattenuti e sottoposti a test e procedure brutali per estrarre e sfruttare i loro poteri. Qui l’orrore proviene, dunque, dall’uomo, e si mescola nel racconto con la vita dei ragazzini in questa sorta di carcere delle torture e con il tentativo di trovare una via di fuga. La serie è disponibile in streaming su Paramount+.

Ispirato al racconto contenuto nella raccolta di Stephen King dal titolo Notte buia, niente stelle è invece il film 1922, disponibile in streaming su Netflix. Secondo lo scrittore è perfetto per la notte di Halloween, e d’altronde la trama lo conferma: protagonista è Wilfred James, un agricoltore del Nebraska che, nel 1922, cospira per uccidere la moglie Arlette (la quale vuole vendergli la terra e divorziare). Per impedire che questo accada, l’uomo convince anche il figlio adolescente a partecipare all’omicidio, che viene così messo in atto. Dopo aver gettato il corpo in un pozzo, l’uomo inizia però a vivere un tormento che lo porterà alla distruzione.

Tra giochi erotici finiti male e follia omicida: due storie da paura firmate King

Sempre su Netflix, King consiglia nella sua lista il film Gerald’s Game, diretto da Mike Flanagan, ispirato all’omonimo romanzo. La storia, in questo caso, parte da un gioco erotico: marito e moglie sono a letto e lei viene ammanettata al letto. D’improvviso l’uomo muore, colto da un malore, e la moglie rimane incatenata e intrappolata nel mezzo di una campagna desolata. Da qui ha inizio la lotta senza sosta della donna per liberarsi, portando in scena un film di terribile tensione psicologica.

La lista di Stephen King per una notte di Halloween perfetta si conclude con Lisey’s Story, miniserie disponibile in streaming su Apple TV+, uscita nel 2021 con Julianne Moore e Clive Owen. Qui ci troviamo di fronte ad un thriller psicologico e soprannaturale che parla di lutto, matrimonio e segreti. Protagonista è Lisey Landon, che dopo la morte del marito, il celebre romanziere Scott Landon, porterà a galla una verità sconcertante sul passato dell’uomo, fatta di incubi, follia e omicidio.

Sky festeggia Halloween con Stephen King

Sky Documentaries festeggia la notte di Halloween raccontando al pubblico proprio uno dei grandi maestri del brivido: si comincia la serata, infatti, con King on Screen, in prima visione il 31 ottobre alle 21:15, in streaming su NOW e disponibile anche on demand. In occasione dell’arrivo su Sky Atlantic della serie IT: Welcome to Derry, il documentario analizza l’impatto delle opere di Stephen King nel mondo del cinema e della televisione.

Considerato tra i maestri dell’horror contemporaneo, creatore di personaggi entrati nell’immaginario collettivo, come il pagliaccio di IT o Jack Torrance di Shining, King è infatti uno degli autori più adattati sullo schermo, con decine di film e serie ispirati ai suoi romanzi e racconti. Il documentario, prodotto da Dark Star Pictures, raccoglie le testimonianze di registi e sceneggiatori che hanno lavorato su adattamenti delle sue opere. Tra questi ultimi, Fraser C. Heston (Cose preziose, 1993), Frank Darabont (Le ali della libertà, 1994; Il miglio verde, 1999) e Mike Flanagan (Il gioco di Gerald, 2017; Doctor Sleep, 2019).

Attraverso le loro voci, il film ripercorre la storia delle trasposizioni kinghiane, a partire da Carrie – Lo sguardo di Satana (1976) di Brian De Palma, fino alle più recenti, e mette in luce come il successo delle sue storie nasca da personaggi completi e umanissimi, inseriti in contesti fantasmagorici; dalle ambientazioni in città minori, sperdute o periferiche fa sì che il ribaltamento della normalità sia ancora più impressionante e allo stesso tempo qualcosa in cui riconoscersi; infine, dai suoi messaggi profondi, che riguardano soprattutto i rapporti umani.

