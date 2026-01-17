Grandi film italiani al cinema nel 2026: ecco quali sono i titoli da non perdere in uscita quest'anno Grandi film italiani usciranno nel 2026: ecco cinque pellicole attesissime, di registi noti nel mondo, che consigliamo di vedere al cinema quest'anno

Il cinema italiano apre il 2026 sotto i migliori auspici. Tanti sono i film in arrivo nelle sale quest’anno che meritano attenzione, e nell’articolo ve ne elencheremo cinque imperdibili. Dopo lo straordinario exploit al botteghino di Buen Camino, di Checco Zalone, l’anno prosegue con un calendario fitto di grandi firme e storie attesissime.

5 film italiani imperdibili da vedere nel 2026 al cinema: da Sorrentino a Moretti

Il primo in ordine cronologico di uscita è La Grazia di Paolo Sorrentino, uscito nelle sale italiane il 15 gennaio. Il film conferma la predilezione del regista per Toni Servillo, che torna infatti a rivestire il ruolo del protagonista. Stavolta l’attore veste i panni di un Presidente della Repubblica, portando in scena un ritratto che promette di mescolare la dimensione istituzionale con un’intima esplorazione delle solitudini del potere.

Altra pellicola che promette emozioni intense nel 2026 è Succederà questa notte di Nanni Moretti, la cui uscita è attualmente fissata per la primavera. Si tratta di un film molto attesa non solo per il valore artistico, ma anche per quanto vissuto dal regista nel recente periodo. Ricordiamo, infatti, che Moretti arriva da importanti problemi di salute. Le indiscrezioni parlano inoltre di un possibile debutto del film al Festival di Cannes, il che ne conferma la portata internazionale.

Da Muccino a De Luigi: attesi ritorni al cinema nel 2026

Gennaio 2026 porta in sala un’altra novità attesissima, ovvero Le cose non dette di Gabriele Muccino, la cui data di uscita è fissata per il 29 del mese. Al centro della trama i rapporti odierni che sono sempre più fragili. Nel film troveremo un’analisi cinica ma emozionale nei rapporti delle famiglie e delle coppie moderne.

Tra i cinque film italiani da vedere quest’anno non possiamo non citare il nuovo lavoro di Fabio De Luigi, Un bel giorno, la cui uscita è fissata al 5 Marzo. La pellicola racconta la storia di Tommaso, un vedovo e padre di quattro figlie, che si ritrova a dover gestire una nuova relazione con una donna affascinante, Lara, che nasconde segreti familiari. Il film è, dunque, una storia di incomprensioni e nuove opportunità.

Infine chiudiamo con Gli occhi degli altri di Andrea De Sica, che uscirà al cinema il 19 Marzo ed è ispirato liberamente al celebre delitto Casati Stampa. Il film ci riporta dunque negli anni Sessanta: De Sica racconta gli ambienti dell’alta borghesia nei suoi lati anche più oscuri e segreti, e di tutte quelle dinamiche che si celano dietro una facciata di rispettabilità.

