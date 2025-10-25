5 film di Halloween da vedere in streaming che vi sconvolgeranno la vita Ecco 5 film horror che hanno protagoniste le case infestate da vedere assolutamente e perfetti per Halloween (e non manca un grande classico!)

Il tempo dei fan dell’horror è arrivato: la spooky season è sempre l’occasione perfetta per dare spazio alla visione di film inquietanti e agghiaccianti, magari proprio durante la notte di Halloween. E quale tema più classico e amato di quello delle case infestate? In questo nostro nuovo articolo a tema brivido, vi diremo quelli che per noi sono 5 dei film imperdibili e, dunque, assolutamente da vedere, con delle case da paura a fare da sfondo (e dove vederli in streaming).

Film su case infestate: due titoli che vi lasceranno senza fiato

Partiamo da L’evocazione – The Conjuring, il primo capitolo della celebre saga (e forse il più bello e angosciante) che racconta le vicende dei celebri demonologi Ed e Lorraine Warren. Protagonista di questo capitolo è una famiglia che si trasferisce in una vecchia casa colonica nel Rhode Island e viene immediatamente tormentata da presenze maligne. Motivo per il quale chiedono l’aiuto dei coniugi Warren, che scoprono che la casa è infestata dalla strega Bathsheba. Il film è disponibile su Netflix così come l’intera saga.

E possiamo non consigliare un grande classico del genere nonché film imperdibile per gli amanti del brivido, Shining? Tratto dal celebre capolavoro di Stephen King, il film vede Jack Nicholson nei panni di Jack Torrance, scrittore che accetta l’incarico di custode invernale dell’isolato Overlook Hotel, dove si trasferisce con la moglie Wendy e il figlio Danny. Danny possiede lo "shining", un potere psichico che risveglia le presenze maligne dell’hotel. L’isolamento e l’influenza dell’albergo portano Jack alla follia, spingendolo a tentare di massacrare la sua famiglia. Il film è disponibile per la visione su NOW Tv.

Atmosfere fatiscenti, misteri e demoni: tre film particolari e suggestivi

Meno inquietante ma altrettanto suggestivo nella storia e nell’ambientazione è il film Crimson Peak del 2015. Al centro della storia l’aspirante scrittrice americana Edith Cushing, che sposa il misterioso Sir Thomas Sharpe e si trasferisce con lui e la sorella Lucille nella loro fatiscente tenuta inglese, la Crimson Peak. La casa, che "sanguina" argilla rossa, è infestata da spiriti che tentano di avvertire Edith dei terrificanti segreti di questa abitazione e della macabra relazione dei due fratelli. Il film è disponibile per il noleggio e l’acquisto su Prime Video.

La nostra lista di film con case infestate continua con The Others, del 2001. Nel 1945, Grace Stewart vive in una villa isolata sull’isola di Jersey con i suoi figli Anne e Nicholas, affetti da fotosensibilità. L’arrivo di tre nuovi domestici coincide con l’inizio di fenomeni paranormali che portano Grace a credere che la casa sia infestata dagli "Altri". La tensione cresce fino a una sconvolgente rivelazione sull’identità di Grace e dei suoi figli. Il film è disponibile per il noleggio e l’acquisto su Prime Video.

Concludiamo la nostra lista con Sinister, un horror soprannaturale del 2012 in cui lo scrittore di true crime Ellison Oswalt si trasferisce con la famiglia in una casa dove è avvenuto un brutale omicidio. Trovando una scatola di filmati in Super 8, scopre che gli omicidi sono collegati e fanno parte di un rituale guidato da Bughuul, un’antica divinità che adesca i bambini. Indagando, Ellison mette involontariamente la sua famiglia nel mirino del demone. Il film è presente su Prime Video e Apple TV per il noleggio e l’acquisto.

