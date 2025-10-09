5 film da vedere in streaming per capire veramente il conflitto tra Israele e Palestina La guerra tra Israele e Palestina è uno dei drammi più complessi della storia contemporanea: ecco 5 film che non puoi perdere per comprenderne le dinamiche.

Nato nel 1948 con la creazione dello Stato di Israele e con la conseguente Nakba, la ‘catastrofe’ vissuta dai Palestinesi costretti all’esodo, il conflitto tra Israele e Palestina ha attraversato guerre, occupazioni, migliaia di morti, fallimenti diplomatici e brevi tregue. Una ferita che ha segnato generazioni e modellato la politica dell’intero Medio Oriente. Oggi, dopo decenni di sangue, siamo finalmente arrivati a un possibile punto di svolta grazie a un nuovo accordo di pace che tenta di ristabilire dialogo e fiducia reciproca, aprendo la strada a un futuro in cui la convivenza possa tornare ad essere una prospettiva concreta e non solo un’utopia. Ma per capire davvero cosa c’è dietro questa storia serve più di un notiziario o di un’analisi geopolitica. Il cinema, da sempre specchio dell’animo umano, in questo può diventare un ponte prezioso. Ecco 5 film in streaming per capire veramente il conflitto ed entrare nelle paure e nei sogni di chi da settantacinque anni vive dentro la stessa storia.

Paradise Now, il film vincitore del Golden Globe

Vincitore del Golden Globe come miglior film straniero, Paradise Now del 2005 racconta la storia di Said e Khaled, due amici palestinesi di Nablus reclutati per compiere un attentato suicida a Tel Aviv. Il film segue la loro preparazione, il dubbio morale, la paura e la progressiva consapevolezza della follia della violenza. Con una regia sobria e un ritmo da thriller, il regista palestinese Hany Abu-Assad riesce a umanizzare due figure spesso demonizzate, senza mai giustificarle. Un film che pone una domanda ancora senza risposta: perché due giovani arrivano a considerare la morte come unica forma di libertà? Il film è attualmente disponibile in streaming su Apple TV, Google Play Film, CHILI e Rakuten TV.

Munich, il toccante capolavoro di Steven Spielberg

Ecco un film nel quale Steven Spielberg ricostruisce un evento assurdo e doloroso, con una narrazione sospesa tra azione e riflessione morale. Dopo il massacro degli atleti israeliani alle Olimpiadi di Monaco del 1972, il governo israeliano incarica un commando segreto del Mossad di dare la caccia ai responsabili palestinesi dell’attentato. Guidati da Avner (Eric Bana) gli agenti iniziano una lunga missione in Europa, ma col passare dei mesi la distinzione tra giustizia e vendetta si fa sempre più labile. "Ogni pallottola che spariamo", dice un personaggio, "ci allontana un po’ di più dalla pace". Munich, magistralmente interpretato da attori come Eric Bana, Daniel Craig e il premio Oscar Geoffrey Rush, non è solo un thriller politico impeccabile, ma anche una meditazione sull’ossessione, la colpa e il prezzo umano della sicurezza. Un film attualmente disponibile su Netflix, Apple TV e Amazon Prime Video.

Il Giardino di Limoni, un film simbolico e profondamente umano

Passiamo poi al film Il Giardino di Limoni del 2028, nel quale Salma, vedova palestinese, vive in un piccolo villaggio della Cisgiordania e si prende cura del suo giardino di limoni, ereditato dal padre. Quando il ministro della Difesa israeliano si trasferisce nella villa confinante, le autorità ordinano di sradicare gli alberi per motivi di sicurezza. Salma si oppone, portando il caso fino alla Corte Suprema israeliana. Interpretato magistralmente da Hiam Abbass, questa pellicola è una parabola sulla dignità e più che rappresentare un film ‘sul conflitto’, si presenta come un racconto delle persone dentro il conflitto, mostrando come, anche tra i muri e i fili spinati, possa esistere empatia e rispetto. Il film è attualmente disponibile in streaming su Amazon Prime Video, CHILI e Rakuten TV.

The Gatekeepers – I guardiani di Israele

The Gatekeepers – I guardiani di Israele del 2012 è un documentario essenziale per capire il punto di vista israeliano ‘dall’interno’. Il regista Dror Moreh riunisce per la prima volta sei ex capi dello Shin Bet, il servizio di sicurezza interno di Israele, chiedendo loro di riflettere su decenni di lotta al terrorismo, occupazione, operazioni militari e decisioni morali estreme. Tra immagini d’archivio e confessioni dirette, The Gatekeepers mostra il peso della sicurezza come ossessione nazionale, ma anche il dubbio etico di chi, nel difendere uno Stato, finisce per interrogarne l’anima. È un film duro, lucido, che costringe lo spettatore a entrare nella mentalità israeliana, e che tutt’ora è possibile trovare in streaming su Amazon Prime Video e Rakuten TV.

Farha, i sogni infranti di una ragazza palestinese

Ambientato nel 1948, durante la Nakba, ovvero l’esodo di oltre 700mila palestinesi in seguito alla nascita dello Stato di Israele, il film Farha del 2021 racconta la storia di una ragazzina di 14 anni che sogna di andare a scuola mentre il suo villaggio viene travolto dalla violenza. Rinchiusa dal padre in una dispensa per proteggerla, Farha assiste impotente alla distruzione del suo mondo. Basato su una storia vera, questo film si presenta come un tassello importante per comprendere il trauma originario che ancora oggi segna la memoria collettiva palestinese. Un racconto intimo, minimalista e profondamente emotivo con Karam Taher, Ashraf Barhom e Tala Gammoh. Attualmente, il film risulta disponibile per la visione in streaming su Netflix.

Ognuno di questi titoli rappresenta una lente diversa sullo stesso conflitto: la sicurezza e la paura, il dramma umano condiviso, la memoria storica e l’abisso della radicalizzazione. Guardarli oggi, in un momento in cui si parla finalmente di una possibile pace, significa capire da dove veniamo e, si spera, dove non dovremo mai più tornare.

