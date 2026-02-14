5 capolavori dimenticati del grande cinema anni '80: i film da vedere assolutamente Non tutte le grandi pellicole diventano Blockbuster, e questo lo sanno bene gli anni Ottanta con splendidi capolavori rimasti in sordina: ecco quali sono.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

È curioso come degli anni ’80, un decennio indubbiamente ricco dal punto di vista cinematografico, vengano ricordati quasi sempre e solo le grandi distribuzioni internazionali che hanno fatto rumore: i Blockbuster, le saghe, la fantascienza pop, le icone da poster e da videocassetta. Eppure, gli anni ’80 hanno dato vita anche a film che non hanno avuto i gadget, forse neppure il marketing, ma che possedevano visioni, linguaggi e temi capaci di resistere al tempo. Ecco allora 5 film anni ’80 poco noti ma imperdibili: storie che non gridano ma che, se le ascolti, sanno ancora dire moltissimo.

Ginger e Fred (1986) – Federico Fellini

Fra i film degli anni ’80 che non hanno ottenuto la medesima longevità culturale dei grandi titoli felliniani, Ginger e Fred merita un posto speciale. Non perché sia un’opera minore, anzi: è un Fellini lucidissimo, che guarda al futuro dei media con un sarcasmo quasi profetico. Se oggi si parla di "tv spazzatura" o "infotainment", Fellini l’aveva già raccontato, con quasi quarant’anni d’anticipo, in questo ritratto grottesco e malinconico della televisione italiana commerciale appena nata. Il tutto condito dalle grandi interpretazioni di Giulietta Masina e Marcello Mastroianni. Un film disponibile in streaming su Amazon Prime Video e CHILI.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Vivere e morire a Los Angeles (1985) – William Friedkin

Imperdibile anche la pellicola Vivere e morire a Los Angeles, un thriller poliziesco asciutto, brutale e quasi nichilista, ben lontano dai modelli hollywoodiani dominanti dell’epoca. Il film segue la storia di Richard Chance (William Petersen) agente dei Servizi Segreti ancora scosso dall’omicidio del suo partner, deciso a catturare a tutti i costi Rick Masters (Willem Dafoe) un elegante e glaciale falsario d’arte che gestisce un vero e proprio impero criminale. Film disponibile in streaming su CHILI.

Zelig (1983) – Woody Allen

Doveroso citare anche Zelig, molto apprezzato dai critici ma raramente recuperato dal grande pubblico. Prodotto come un falso documentario, Zelig racconta la storia di Leonard Zelig (interpretato da Woody Allen) un uomo dotato di un’abilità straordinaria e patologica: si trasforma fisicamente e caratterialmente per assomigliare alle persone che ha accanto. Un film imperdibile ad oggi disponibile in streaming su CHILI e Google Play Film.

Strade Violente (1981) – Michael Mann

Prima di diventare l’autore maturo di Heat e di ridefinire l’estetica del crime moderno, Michael Mann esordisce nel lungometraggio con Strade Violente, un noir atipico, glaciale e densissimo, che ancora oggi vibra di una modernità sorprendente. Il protagonista è Frank (James Caan) un ladro specializzato in casseforti e sistemi ad alta sicurezza. È un professionista ferreo, disciplinato, con un codice tutto suo: prendere solo ciò che è necessario. Un film disponibile in streaming su Amazon Prime Video e CHILI.

The Dead Zone (1983) – David Cronenberg

Terminiamo con The Dead Zone, spesso ricordato solo come uno dei tanti adattamenti di Stephen King, ma che rappresenta in realtà un’opera fondamentale e sottovalutata degli anni ’80. Il protagonista è Johnny Smith (Christopher Walken) insegnante che subisce un grave incidente automobilistico. Dopo il coma, scopre di avere la capacità di vedere il futuro o eventi passati delle persone con cui entra in contatto fisico. All’inizio Johnny usa questo potere per aiutare persone comuni, ma ben presto scopre che le sue visioni possono avere conseguenze enormi. Un film assolutamente da vedere, disponibile in streaming su Amazon Prime Video, Apple TV e Rakuten TV.

Potrebbe interessarti anche