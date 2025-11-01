Trova nel Magazine
5 film ad alta tensione da vedere su Netflix (e non solo) se hai amato A House of Dynamite

Scopri 5 film ad alta tensione tra minacce nucleari e disastri imminenti, perfetti per chi ama la suspense e la corsa contro il tempo.

Se A House of Dynamite ti ha conquistato con il suo racconto avvincente tra geopolitica, minaccia atomica e corsa contro il tempo, queste cinque pellicole fanno assolutamente al caso tuo. Due di esse esplorano in profondità il potere nucleare, mentre le altre tre ti trascinano in disastri imminenti da scongiurare, con tensione crescente e colpi di scena continui. In ogni caso, sono tutti film perfetti per rimanere con il fiato sospeso e completamente immersi nella suspense.

The Sum of All Fears

Un thriller politico-militare basato su un romanzo: un ordigno nucleare rubato finisce nelle mani sbagliate e l’analista della CIA Jack Ryan deve intervenire rapidamente, utilizzando astuzia, intuizione e coraggio, per evitare una guerra devastante tra superpotenze. La tensione è continua, il rischio reale, le conseguenze potenzialmente catastrofiche e la posta in gioco altissima, rendendo ogni decisione cruciale e carica di suspense.

Dove vederlo: disponibile su Netflix

Crimson Tide

Ambientato su un sottomarino nucleare americano, il film esplora la crisi tra comandante e primo ufficiale quando emergono ordini ambigui su un possibile lancio di missili. Le dinamiche di potere, le responsabilità e il conflitto morale rendono questo titolo un classico intramontabile.

Dove vederlo: su Prime Video in Italia, in formula acquisto o noleggio.

Deepwater Horizon

Qui la minaccia non è nucleare ma ambientale: il film racconta con ritmo serrato e grande realismo gli eventi che precedono il disastro della piattaforma petrolifera nel Golfo del Messico. È una lotta disperata contro il tempo, tra errori umani, decisioni rischiose, pressioni economiche e un disastro incombente che minaccia di travolgere tutto e tutti.

Dove vederlo: disponibile su Amazon Prime Video Italia.

Contagion

Una pandemia globale scoppia all’improvviso: un virus letale si diffonde rapidamente, scienziati, governi e cittadini devono agire in fretta per salvare milioni di vite. Un thriller apocalittico moderno, perfetto per chi ama l’ansia del "cosa succede dopo".

Dove vederlo: su Amazon Prime Video Italia, con opzioni di streaming o acquisto.

The Day After

Un film "storico" ma potentissimo: immagina gli effetti devastanti di una guerra nucleare su una città americana. Una rappresentazione realistica e toccante del disastro atomico, che mette in guardia su quanto fragile possa essere la nostra esistenza sotto la minaccia nucleare.

Dove vederlo: disponibile su Prime Video per l’acquisto o il noleggio (in base alla regione).

Insomma, preparati a vivere adrenalina, tensione e colpi di scena: questi film ti terranno incollato allo schermo fino all’ultimo secondo, devi solo scegliere da quale iniziare.

