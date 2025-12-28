Natale nelle serie TV: 5 episodi imperdibili per vivere grandi emozioni durante le feste Ecco 5 episodi natalizi tratti da serie TV famose imperdibili per gli amanti del Natale ma anche per chi vuole immergersi in una storia diversa

Il Natale è alle porte, e quale occasione migliore per tuffarsi nella visione di film e serie TV ambientate tra luoghi innevati, lucine colorate, ghirlande e fiocchi rossi? Se nella vostra tradizione natalizia proprio non possono mancare, abbiamo selezionato per voi 5 episodi (più uno bonus) tratti da serie TV famose, ambientati a Natale ma dai toni diversi, adatti a chi ama le storie leggere e a lieto fine, a coloro che proprio non rinunciano all’animazione ma anche chi preferisce un punto di vista differente su questo periodo dell’anno.

5 episodi natalizi imperdibili tratti da serie TV famose

Partiamo con un vero e proprio classico: Una mamma per amica. L’episodio 10 della prima stagione porta proprio il titolo di La cena di Natale, durante il quale Lorelai viene esclusa dalla cena dei genitori, alla quale è però invitata la figlia Rory, ma un imprevisto scombina i piani di tutti. La serie TV è disponibile in streaming su Netflix.

Cambiamo atmosfera, per trascorrere un Natale tra le lussuose sale di una maestosa tenuta nell’Hampshire in Downton Abbey. L’episodio 9 della stagione 2, dal titolo Natale a Downton Abbey, è un classico speciale natalizio britannico, tra balli e una proposta di matrimonio tanto attesa sotto la neve. La serie è disponibile in streaming su Amazon Prime Video.

Per chi ama l’animazione e, in particolare, il mondo di Matt Groening, consigliamo la visione (o il rewatch) del primo episodio in assoluto della serie de I Simpson, dal titolo Un Natale da cani. L’esordio di questo fenomeno globale vede Homer iniziare a lavorare come Babbo Natale nei grandi magazzini, dove finisce per adottare il cane Piccolo Aiutante di Babbo Natale, che diventerà poi parte integrante della serie. Piccolo Bonus: vi consigliamo anche l’episodio Xmas Story, il numero quattro della stagione 2 di Futurama. Nel futuro il Natale è diventato "Xmas" e Babbo Natale è un robot assassino che giudica tutti "cattivi". Un episodio, insomma, tanto geniale quanto dissacrante. Entrambe le serie sono disponibili su Disney+.

Due episodi per un Natale profondo e riflessivo

Per gli amanti delle serie TV sportive, non possiamo non citare Ted Lasso con l’episodio Canto di Natale (Stagione 2, Episodio 4). Ispirato a Love Actually, vede i protagonisti riunirsi per una cena multiculturale piena di gentilezza e spirito natalizio: una vera e propria coccola, disponibile in streaming su AppleTv+.

Per chi non vuole assistere alla solita storia natalizia, ma affrontare le feste da un punto di vista più profondo e meno gioioso, consigliamo la visione dello speciale di Black Mirror dal titolo Bianco Natale. Chi conosce la serie sa che ci troviamo di fronte a racconti distopici e di impatto, che mirano a dare una visione di come la tecnologia può cambiare il mondo, portando anche a conseguenze devastanti e brutali. In questo Speciale del 2014, tre storie si intrecciano e hanno in comune l’uso della tecnologia per raccontare l’isolamento e la punizione durante le feste. La serie è disponibile in streaming su Netflix.

