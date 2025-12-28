Natale nelle serie TV: 5 episodi imperdibili per vivere grandi emozioni durante le feste
Ecco 5 episodi natalizi tratti da serie TV famose imperdibili per gli amanti del Natale ma anche per chi vuole immergersi in una storia diversa
Il Natale è alle porte, e quale occasione migliore per tuffarsi nella visione di film e serie TV ambientate tra luoghi innevati, lucine colorate, ghirlande e fiocchi rossi? Se nella vostra tradizione natalizia proprio non possono mancare, abbiamo selezionato per voi 5 episodi (più uno bonus) tratti da serie TV famose, ambientati a Natale ma dai toni diversi, adatti a chi ama le storie leggere e a lieto fine, a coloro che proprio non rinunciano all’animazione ma anche chi preferisce un punto di vista differente su questo periodo dell’anno.
5 episodi natalizi imperdibili tratti da serie TV famose
Partiamo con un vero e proprio classico: Una mamma per amica. L’episodio 10 della prima stagione porta proprio il titolo di La cena di Natale, durante il quale Lorelai viene esclusa dalla cena dei genitori, alla quale è però invitata la figlia Rory, ma un imprevisto scombina i piani di tutti. La serie TV è disponibile in streaming su Netflix.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Cambiamo atmosfera, per trascorrere un Natale tra le lussuose sale di una maestosa tenuta nell’Hampshire in Downton Abbey. L’episodio 9 della stagione 2, dal titolo Natale a Downton Abbey, è un classico speciale natalizio britannico, tra balli e una proposta di matrimonio tanto attesa sotto la neve. La serie è disponibile in streaming su Amazon Prime Video.
Per chi ama l’animazione e, in particolare, il mondo di Matt Groening, consigliamo la visione (o il rewatch) del primo episodio in assoluto della serie de I Simpson, dal titolo Un Natale da cani. L’esordio di questo fenomeno globale vede Homer iniziare a lavorare come Babbo Natale nei grandi magazzini, dove finisce per adottare il cane Piccolo Aiutante di Babbo Natale, che diventerà poi parte integrante della serie. Piccolo Bonus: vi consigliamo anche l’episodio Xmas Story, il numero quattro della stagione 2 di Futurama. Nel futuro il Natale è diventato "Xmas" e Babbo Natale è un robot assassino che giudica tutti "cattivi". Un episodio, insomma, tanto geniale quanto dissacrante. Entrambe le serie sono disponibili su Disney+.
Due episodi per un Natale profondo e riflessivo
Per gli amanti delle serie TV sportive, non possiamo non citare Ted Lasso con l’episodio Canto di Natale (Stagione 2, Episodio 4). Ispirato a Love Actually, vede i protagonisti riunirsi per una cena multiculturale piena di gentilezza e spirito natalizio: una vera e propria coccola, disponibile in streaming su AppleTv+.
Per chi non vuole assistere alla solita storia natalizia, ma affrontare le feste da un punto di vista più profondo e meno gioioso, consigliamo la visione dello speciale di Black Mirror dal titolo Bianco Natale. Chi conosce la serie sa che ci troviamo di fronte a racconti distopici e di impatto, che mirano a dare una visione di come la tecnologia può cambiare il mondo, portando anche a conseguenze devastanti e brutali. In questo Speciale del 2014, tre storie si intrecciano e hanno in comune l’uso della tecnologia per raccontare l’isolamento e la punizione durante le feste. La serie è disponibile in streaming su Netflix.
Potrebbe interessarti anche
Netflix regala un Natale da sogno: 5 film italiani da scoprire che forse non avete mai visto
Dal romanticismo alle risate, scoprite i 5 film italiani di Natale su Netflix che tr...
Disney+ a Natale: i titoli in uscita durante le feste, dal film con Valentina Lodovini agli ultimi segreti di Taylor Swift
Tra cinema italiano, grandi ritorni seriali e musica-evento, la piattaforma Disney s...
La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti in versione Babbo Natale: "Una volta finito qui vado a lavorare"
La Ruota della Fortuna è in onda anche questa sera, 24 dicembre 2025, proprio per qu...
I 5 migliori film cult che non possono mancare a Natale: uno è stato criticato da un attore celebre
Sotto l'albero non solo regali, ma anche una lista delle migliori pellicole per pass...
Natale Senza Babbo: quando esce su Amazon Prime Video il film più pazzo dell'anno
L'attore romano veste i panni di un Babbo Natale un po' in crisi e che decide di pre...
Su RaiPlay Riccardo Scamarcio in un film di Natale che tutti dovreste vedere e non è l'unico meritevole
Cinque film di Natale poco conosciuti su RaiPlay: storie romantiche, familiari e sor...
RaiPlay, Il Paradiso delle Signore rende speciale questo Natale: la notizia che tutti aspettavamo
Appuntamento da non perdere per tutti i fan della fiction di Rai 1, che potranno sca...
Film Netflix, le uscite di dicembre 2025: dalle commedie natalizie al ritorno di George Clooney
Ecco tutti i dettagli sulle nuove uscite cinematografiche che faranno capo alla piat...