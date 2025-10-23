5 attori famosi hanno rifiutato ruoli iconici in film miliardari, i loro flop assurdi Nel mondo del cinema esistono dei 'no' incredibili ed eclatanti che alcuni attori famosissimi hanno detto a ruoli poi diventati iconici in film famosissimi: eccone 5

Il mondo del cinema è ricco sliding door, ovvero di scelte che hanno cambiato la carriera degli attori, nel bene o nel male. Tanti attori hanno detto sì al momento giusto, conquistando ruoli che hanno lanciato la loro carriera nell’olimpo del cinema; altri, tuttavia, hanno detto no a film che sono diventati non solo iconici e famosi a livello mondiale, ma che hanno anche guadagnato miliardi. In questo articolo vi sveleremo 5 no detti da attori famosissimi di Hollywood a ruoli che hanno cambiato la storia del cinema.

5 attori che hanno rifiutato ruoli in film iconici: da Harry Potter a Titanic

Partiamo Harrison Ford, attore che tutti conoscono per la saga di Idiana Jones oltre che per molti film di successo, che ha però detto no ad un’altra saga iconica del cinema: Jurassic Park. L’attore rifiutò il ruolo del Dr. Alan Grant che fu Spielberg in persona ad offrirgli. Il motivo è proprio Indiana Jones: Ford aveva già interpretato un personaggio simile nel film, il che probabilmente portò Spielberg a scegliere proprio lui per il ruolo. Al contempo, per questo stesso motivo, Ford disse di no. Il che portò il regista a scegliere Sam Neill, che ha poi brillato all’interno del franchise che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo, guadagnando miliardi, e diventando un prodotto iconico.

Altro incredibile ‘no’ è stato quello di Tim Roth al ruolo di Severus Piton nella saga di Harry Potter. Inizialmente, la parte fu infatti offerta a lui, tuttavia l’attore declinò l’offerta. Nel podcast There’s Something About Movies, Roth spiegò che il rifiuto nacque dalla preoccupazione di essere poi definito ed identificato da un personaggio. Decise invece di accettare un ruolo diverso ne Il pianeta delle scimmie di Tim Burton e di proseguire la sua collaborazione con Quentin Tarantino, come in The Hateful Eight. Il ruolo in Harry Potter andò ad Alan Rickman, che ha reso Piton indimenticabile. Lo stesso Roth ha in seguito riconosciuto che il collega era più adatto a quel personaggio.

Negli anni ’90, a Johnny Depp fu invece proposto il ruolo di Jack in Titanic. L’attore rifiutò, citando apparentemente la lunghezza della sceneggiatura come motivazione. Ospite all’Howard Stern Show, Depp confessò di aver letto solo le prime 15 pagine prima di rendersi conto di non essere pronto per un film lungo tre ore. Il ruolo andò, com’è noto, a Leonardo DiCaprio, ed il film lanciò l’attore verso la celebrità mondiale, e Titanic dominò il botteghino. Nonostante Depp abbia poi avuto successo in franchise miliardari come Pirati dei Caraibi, in seguito ammise di essersi pentito della scelta.

Da Gandalf il Grigio a Il Cavaliere Oscuro: chi ha detto ‘no’ ai film

È sorprendete anche scoprire che Sean Connery ha rifiutato il ruolo di Gandalf ne Il Signore degli Anelli. Si narra che il regista Peter Jackson offrì all’ex James Bond il ruolo del mago con un’offerta straordinaria, che prevedeva un anticipo di 30 milioni di dollari più il 15% degli incassi al botteghino, una cifra che avrebbe potuto fargli guadagnare almeno 447 milioni di dollari. Ciononostante, Connery rifiutò. Il ruolo del saggio mago fu assegnato a Ian McKellen, divenuto poi l’iconico Gandalf il Grigio nella trilogia che incassò quasi 3 miliardi di dollari a livello globale e gli permise persino di riprendere la parte in successivi spin-off.

Concludiamo con Matt Damon, che si lasciò sfuggire ben due film che avrebbero superato il miliardo di dollari di incasso: Avatar di James Cameron, di cui gli fu offerto il ruolo principale, e Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan, dove gli fu proposto di interpretare Harvey Dent/Due Facce. Avatar è poi diventato il film con il maggiore incasso di tutti i tempi, mentre Il Cavaliere Oscuro incassò oltre un miliardo di dollari. Il Due Facce di Aaron Eckhart (che prese la parte) è diventato un cattivo amato dai fan, secondo solo al Joker del co-protagonista Heath Ledger. Damon non ha mai espresso pubblicamente rammarico per queste scelte.

