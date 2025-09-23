Del Debbio rimpiazzato da Mario Giordano, imprevisto in diretta: cosa è successo a '4 di Sera'
Bloccato nel traffico di Milano a causa dello sciopero nazionale, Paolo Del Debbio ha saltato a sorpresa la puntata del 22 settembre 2025.
Cambio di conduzione imprevisto al timone di ‘4 di sera’, il talk show quotidiano dell’access prime time di Rete 4. A dare il benvenuto ai telespettatori, nella puntata in onda ieri 22 settembre, non è stato come al solito Paolo Del Debbio bensì Mario Giordano: un timoniere d’emergenza intervenuto per rimpiazzare il padrone di casa. Ecco perché.
‘4 di sera’, Mario Giordano rimpiazza Del Debbio: cosa è successo nella puntata di ieri
Quella di ieri è stata una giornata particolare in tutta Italia, visto che l’intero Paese è stato bloccato dallo sciopero nazionale organizzato da Usb e dai sindacati di base per esprimere solidarietà alla popolazione palestinese stretta d’assedio a Gaza e supporto alla missione della Global Sumud Flotilla.
Tra trasporti pubblici fermi (dai treni agli autobus), taxi bloccati e diverse categorie di lavoratori che hanno incrociato le braccia, sono stati tantissimi gli italiani costretti a convivere con disagi durante tutta la giornata. Tra questi anche Paolo Del Debbio, che non è riuscito ad arrivare in tempo presso lo studio 7 del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese, rimasto imbottigliato nel traffico causato proprio dallo sciopero che ha mandato in tilt (insieme alla pioggia) le strade di Milano. Mario Giordano è quindi comparso senza preavviso davanti alle telecamere, guidando la puntata al posto del collega.
Del Debbio chiama Giordano: "Questo cacchio di traffico"
Alle ore 20.28 la trasmissione è iniziata con Giordano al timone e con la spiegazione ai telespettatori dell’assenza di Del Debbio:
"Eccoci qua, buonasera e bentornati a 4 di sera", le prime parole del giornalista. Che poi ha subito chiarito i motivi della sua presenza in studio: "Non è che ho sbagliato studio, non è che ho sbagliato strada. Ci doveva essere Paolo Del Debbio. Questo è il posto di Paolo Del Debbio"
Chiamato in causa, il conduttore titolare è intervenuto telefonicamente per raccontare cosa gli era successo: "Sono 20 anni, Mario, che conduco ed è la prima volta che mi capita. Sono imbottigliato in questo cacchio di traffico di Milano per causa degli scioperi e dell’acqua e di tutto. Sembra di essere in un Paese del terzo mondo". Dopo l’immancabile ironia di Giordano – "Sei ostaggio anche tu delle manifestazioni: ti hanno preso i Propal e ti hanno tenuto in ostaggio oggi" – Del Debbio ha concluso: "Mario, ti ringrazio tantissimo e mi scuso con il pubblico. Non mi hanno preso in ostaggio i Propal ma il traffico di Milano, che forse è meglio".
Del Debbio tornerà regolarmente alla guida di 4 di sera a partire da domani, mentre giovedì 25 settembre sarà di scena in prime time con Dritto e Rovescio. Giordano, dopo aver svolto con successo la supplenza nel preserale di Rete 4, tornerà in video domenica 28 settembre con Fuori dal Coro, che da questa stagione televisiva è slittato dal martedì alla domenica sera.
