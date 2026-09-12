300, la serie prequel del film con Russell Crowe su Netflix: l'indiscrezione che mette a tacere le news di due anni fa Il regista di Justice League starebbe parlando con il Colosso dello Streaming per realizzare una serie prequel di 300

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

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Warner Bros. Discovery Italia

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Buone notizie per i fan di Zack Snyder e del suo 300, film del 2006 tratto dall’omonima graphic novel: il regista starebbe discutendo con Netflix per i diritti di distribuzione della serie tv prequel del film. Un paio di anni fa si era parlato di un possibile approdo su HBO dello show, mentre oggi tutti gli indizi portano con decisione al Colosso dello Streaming. La notizia arriva direttamente da John Rocha, critico cinematografico molto attivo sui social, e apre a nuovi e imprevisti scenari. Ecco tutto ciò che abbiamo raccolto.

Il prequel di 300 di Zack Snyder arriverà in streaming su Netflix

Stando a quanto affermato dal critico cinematografico John Rocha, Warner Bros. Discovery e Netflix sarebbero giunte a una stretta di mano riguardo al futuro della serie tv prequel di 300. Ci sarebbe anche conferma del coinvolgimento diretto di Zack Snyder nel progetto. L’iconico regista non dovrebbe solo dirigere il primo episodio, ma farebbe parte della produzione in qualità di produttore esecutivo. Il divisivo cineasta sarebbe quindi ancora una volta coinvolto nella produzione di materiale ispirato al mondo dei fumetti dopo il suo discussissimo Snyder-verse.

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Insieme a lui, al lavoro sullo show prequel di 300 troveremo anche Deborah Snyder, già a suo tempo impegnata nella produzione della pellicola datata 2006. La squadra del film dei primi anni duemila sarà quindi nuovamente al completo, con Zack e Deborah Snyder, Wesley Coller, Gianni Nunnari, Mark Canton e Bernie Goldmann, tutti impegnati a dare vita ad un prequel attesissimo.

"Ci sono basi molto solide": quando esce il prequel di 300?

"Ci stiamo preparando a tuffarci e a metterci al lavoro", diceva Zack Snyder in persona riguardo allo stato della produzione della serie tv prequel di 300. "È super divertente; adoro questo mondo. E anche solo negli incontri preliminari che abbiamo avuto parlando di ‘E se succedesse questo o quello?’, è stato davvero divertente pensare ‘Wow, è un livello molto alto’. […] ci sono molte basi solide" concludeva il regista di Rebel Moon.

In 300 del 2006, Zack Snyder ha portato sul grande schermo la celebre graphic novel di Frank Miller, basata liberamente sulla storia dei trecento guerrieri spartani che, insieme a Leonida, interpretato nel film da Gerard Butler, resistono alla furia dell’esercito persiano guidato da Serse. A onor del vero va detto che che 300 ha già avuto un prequel/film parallelo, ovvero 300: L’alba di un impero, diretto da Noam Murro e in cui il focus si sposta sulla battaglia di Capo Artemisio, con Temistocle (Sullivan Stapleton) e Artemisia I (Eva Green) al centro della narrazione. A oggi non abbiamo notizie sull’eventuale data di uscita della serie prequel di 300.

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