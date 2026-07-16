Jessica Alba rilancia un cult senza tempo: entra nel reboot di 30 Anni in un Secondo, ma c'è un dettaglio top secret L'attrice si unisce al cast del reboot Netflix del film cult: ancora mistero sul ruolo, mentre le riprese sono già in corso con Jennifer Garner produttrice.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Jessica Alba è pronta a tornare sotto i riflettori e nel modo più naturale possibile. L’attrice e imprenditrice, reduce dal clamoroso successo di Trigger Warning su Netflix, ha firmato per unirsi al cast del reboot della commedia romantica 30 Anni In Un Secondo. Al suo fianco, Emily Bader, Logan Lerman e Adeline Rudolph. Ma c’è un dettaglio che stuzzica la curiosità: il suo personaggio è ancora avvolto nel mistero. Vediamo insieme tutti i dettagli.

30 Anni in un Secondo, Jessica Alba si unisce al cast del reboot Netflix: cosa sappiamo

Il cast del reboot di 30 Anni in un Secondo continua ad ampliarsi. Jessica Alba è entrata a far parte del nuovo adattamento prodotto da Netflix, affiancando Emily Bader, Logan Lerman e Adeline Rudolph. La notizia è stata riportata da Deadline, ma Netflix non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione al riguardo. Restano ancora avvolti nel mistero sia il ruolo dell’attrice sia i dettagli della trama. Jennifer Garner, protagonista dell’amatissimo film del 2004, torna nel progetto come produttrice esecutiva. Le riprese sono iniziate il mese scorso a Los Angeles. Il film originale raccontava la storia di Jenna Rink, una tredicenne che si risveglia improvvisamente nel corpo della sua versione trentenne. Interpretato da Jennifer Garner e Mark Ruffalo e diretto da Gary Winick, il lungometraggio incassò circa 96 milioni di dollari nel mondo, diventando nel tempo un vero cult della commedia romantica.

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Il reboot sarà diretto da Brett Haley su una sceneggiatura di Hannah Marks, successivamente rivista da Flora Greeson. Tra i produttori figurano Joe Roth, Jeff Kirschenbaum e la stessa Jennifer Garner. Per Jessica Alba si tratta di un nuovo progetto con Netflix dopo il successo del thriller Trigger Warning, che ha superato i 91 milioni di visualizzazioni a livello globale. L’attrice sarà inoltre protagonista dei film Maserati: The Brothers e The Mark.

Trigger Warning, l’incredibile successo del film Netflix con Jessica Alba: di cosa parla

Come abbiamo già detto, Jessica Alba è reduce dal successo di un altro progetto Netflix, il film Trigger Warning, diretto da Mouly Surya. Racconta la storia di Parker (Jessica Alba), un’ex operatrice delle forze speciali che torna nella sua città natale, in New Mexico, dopo la morte del padre. Decisa a gestire il locale di famiglia e a lasciarsi alle spalle il passato militare, viene accolta con affetto dalla comunità, ma ben presto si rende conto che qualcosa non torna.

Dopo essere stata aggredita nel locale da due rapinatori, Parker sospetta che la morte del padre non sia stata accidentale. Convinta che dietro la vicenda ci sia il senatore Swann (Anthony Michael Hall), avvia un’indagine con l’aiuto delle forze dell’ordine e torna a usare le sue abilità militari per scoprire la verità. Nel cast troviamo:

Mark Webber

Alejandro De Hoyos

Tone Bell

Jake Weary

Gabriel Basso

Kaiwi Lyman

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