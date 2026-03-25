Netflix fa il colpaccio con 30 anni in un secondo (e i fan delle rom-com ringraziano): Jennifer Garner ci sarà ma è tutto diverso Il reboot del cult anni 2000 prende forma con nuovi protagonisti e una regia super, mentre il ritorno di Jennifer Garner accende la curiosità sul suo ruolo.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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"A volte ritornano..." e noi ne siamo felicissimi. No, non siamo impazziti. C’è un motivo in particolare se diciamo una frase del genere e adesso, ve lo sveliamo. Una celebre rom-com degli anni 2000, 30 Anni in un Secondo, sta per tornare con un film reboot prodotto da Netflix, pronto a conquistare sia i fan di allora sia una nuova generazione. Il cast sarà rinnovato ma, il progetto vede anche il coinvolgimento di Jennifer Garner, la protagonista della pellicola del 2004,( in cui recitava accanto a Mark Ruffalo), ma il suo ruolo è inaspettato. Scopriamo tutti i dettagli.

30 Anni in un Secondo, Jennifer Garner torna nel film reboot di Netflix: cosa farà

Incredibile, ma vero! Netflix sta lavorando al reboot del film 30 Anni in un Secondo, che vedrà come protagonisti Emily Bader e Logan Lerman, raccogliendo così la pesante eredità della celebre commedia interpretata da Jennifer Garner e Mark Ruffalo. Alla regia ci sarà Brett Haley, che torna a collaborare con la Bader dopo il successo di People We Meet on Vacation, Al momento non sono stati ancora rivelati i dettagli su come verrà reinterpretata la storia originale né su come saranno i nuovi protagonisti. La sceneggiatura sarà inizialmente firmata da Hannah Marks, già nota per Mark, Mary & Some Other People, e successivamente rivista da Flora Greeson (Principe Azzurro cercasi).

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Il film originale del 2004 raccontava la vicenda di Jenna Rink, una ragazza di tredici anni che, grazie a un evento magico, si ritrova improvvisamente nel corpo della sua versione trentenne, costretta così a confrontarsi con il mondo degli adulti mentre cerca di capire la propria identità. Jennifer Garner, protagonista della pellicola, sarà coinvolta nel reboot in qualità di produttrice, proprio come è avvenuto per l’adattamento musicale diretto da Andy Fickman. Il film originale incassò circa 96 milioni di dollari a livello globale.

Le parole del regista sul reboot di 30 Anni in un Secondo

Così come i fan, inutile dire che anche il regista, Brett Haley, che realizzerà il reboot del film, ha espresso tutta la sua gioia: "30 Anni in un Secondo è uno di quei film rari e perfetti. Divertente, emozionante, profondamente umano, con delle interpretazioni indimenticabili di Jennifer Garner, Mark Ruffalo e Judy Greer. Sono da sempre un grande fan, quindi immergermi nuovamente in questa storia è qualcosa che viene accompagnato da un senso di tremenda responsabilità." Riguardo alla produzione, ha aggiunto: "Avere Jennifer Garner coinvolta come produttrice esecutiva, dopo aver avuto una parte così importante di ciò che ha reso la versione originale speciale, è particolarmente significativo. Non potrei inoltre essere più entusiasta nel collaborare nuovamente con Emily Bader dopo People We Meet on Vacation – Un amore in vacanza. Lei e l’incredibilmente talentuoso Logan Lerman sono un’accoppiata magica. Mi sento incredibilmente fortunato nell’avere ottenuto la fiducia necessaria a occuparmi di qualcosa che significa così tanto per tante persone."

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