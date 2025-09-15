3 serie Tv sui serial killer che vi faranno rabbrividire e piangere, solo su Netflix
Nel catalogo del Colosso dello streaming ecco alcune serie con protagonisti efferati omicidi plurimi di cui non potrete fare a meno
I killer destano inevitabilmente curiosità. Gli omicidi, specialmente se efferati e in grande numero, attirano l’attenzione e quindi diventano protagonisti di articoli, libri, film, podcast e serie tv. Queste ultime permettono di raccontare le storie nella loro interezza e con tutti i più truculenti dettagli. In streaming su Netflix se ne trovano svariate, ma oggi vogliamo suggerirvi 3 serie tv che davvero non dovete perdervi.
3 serie tv con serial killer in streaming su Netflix
Slasher (2016)
Ideata da Aaron Martin e diretta da Craig David Wallace, Slasher è una serie antologica in cui ognuna delle 3 stagioni arrivate in Italia (le ultime due sono inedite) ruota attorno a un particolare folle omicida. La prima, sottotitolata L’Esecutore, racconta di Sarah Bennett, tornata dopo qualche tempo nella sua città natale. Presto cominciano a verificarsi alcuni strani omicidi, tutti molto rassomiglianti a quello che ha coinvolto i genitori della ragazza anni prima. La seconda, Colpevoli, vede un gruppo di istruttori di un campo estivo tornare dove avevano occultato il cadavere della loro vittima anni prima. La terza, Solstizio, vede un giovane brutalmente assassinato mentre i testimoni non fanno niente. Anni dopo, il Druido, una misteriosa figura incappucciata, comincia a seminare il terrore.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
L’uomo delle castagne (2021)
Søren Sveistrup, scrittore danese dietro a The Killing, sceneggia questa serie thriller ambientata in Danimarca. Nel 1989 il detective Marius Larsen, ormai prossimo alla pensione, incappa in uno scenario da incubo. Ispezionando una fattoria trova i cadaveri mutilati di due adolescenti e di una donna, due bambini terrorizzati e, in cantina, centinaia di omini fatti di castagne e fiammiferi. Ai giorni nostri, Naia Thulin, detective ambiziosa, e Mark Hess dell’Europol sono chiamati a risolvere alcuni nuovi omicidi che sembrano collegati al famigerato Uomo delle Castagne.
Monster: La storia di Ed Gein (2025)
Charlie Hunnam è protagonista della nuova stagione della serie antologica creata da Ryan Murphy. Dopo aver indagato gli efferati crimini di Jeffrey Dahmer e l’omicidio dei propri genitori da parte di Lyle ed Erik Menendez, la lente di ingrandimento si sposta su Ed Gein. Soprannominato Il Macellaio di Plainfield o Il Macellaio Pazzo, tra il 1947 e 1957 commise almeno 7 omicidi (tra cui quello del fratello), oltre a dissacrare tombe per rubare pezzi di cadaveri con cui creava mobili con cui arredare casa sua. Disponibile dal 3 ottobre, vi lasciamo qui sotto il trailer.
Potrebbe interessarti anche
Il feroce criminale accusato di aver ucciso ben sette persone arriva su Netflix ed è agghiacciante
Il Macellaio di Plainfield, interpretato da Charlie Hunnam, arriverà sul catalogo de...
Monster 4, Netflix scommette su Lizzie Borden: processi, scandali e una nuova ossessione nella serie di Ryan Murphy
Ryan Murphy e Ian Brennan tornano a sconvolgere con Monster 4: Netflix punta sul cas...
Monster, negata la libertà vigilata a uno dei fratelli Menendez della serie Netflix: chi è e perché
Erik Menendez, protagonista assieme al fratello Lyle della stagione 2 della serie Ne...
Devil in Disguise vi gelerà il sangue nelle vene: Netflix rilascia la devastante miniserie sul serial killer John Wayne Gacy
Peacock ricostruisce la caccia al mostro che ha terrorizzato l'America tra indagini,...
McConaughey e Pizzolatto di nuovo insieme: pronti a bissare il successo di True Detective con una serie Netflix già attesissima
McConaughey e Pizzolatto rinnovano la collaborazione e si preparano a frantumare il ...
Il Mostro di Sollima a Venezia: Netflix riapre l’incubo del serial killer che terrorizzò l’Italia intera
A Venezia 2025 arriva Il Mostro, la serie Netflix di Stefano Sollima che farà rivive...
Il Mostro di Firenze, lo sconcertante trailer ufficiale della serie Netflix di Stefano Sollima in anteprima a Venezia 2025
La miniserie in 4 episodi sulla storia del Mostro di Firenze arriva col primo traile...
Guillermo del Toro porta Frankenstein su Netflix: quando esce il film e nuove immagini
Netflix ha diffuso nuove immagini dell'attesissimo film diretto da Guillermo Del Tor...