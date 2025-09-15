Trova nel Magazine
3 serie Tv sui serial killer che vi faranno rabbrividire e piangere, solo su Netflix

Nel catalogo del Colosso dello streaming ecco alcune serie con protagonisti efferati omicidi plurimi di cui non potrete fare a meno

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

I killer destano inevitabilmente curiosità. Gli omicidi, specialmente se efferati e in grande numero, attirano l’attenzione e quindi diventano protagonisti di articoli, libri, film, podcast e serie tv. Queste ultime permettono di raccontare le storie nella loro interezza e con tutti i più truculenti dettagli. In streaming su Netflix se ne trovano svariate, ma oggi vogliamo suggerirvi 3 serie tv che davvero non dovete perdervi.

3 serie tv con serial killer in streaming su Netflix

Slasher (2016)

Ideata da Aaron Martin e diretta da Craig David Wallace, Slasher è una serie antologica in cui ognuna delle 3 stagioni arrivate in Italia (le ultime due sono inedite) ruota attorno a un particolare folle omicida. La prima, sottotitolata L’Esecutore, racconta di Sarah Bennett, tornata dopo qualche tempo nella sua città natale. Presto cominciano a verificarsi alcuni strani omicidi, tutti molto rassomiglianti a quello che ha coinvolto i genitori della ragazza anni prima. La seconda, Colpevoli, vede un gruppo di istruttori di un campo estivo tornare dove avevano occultato il cadavere della loro vittima anni prima. La terza, Solstizio, vede un giovane brutalmente assassinato mentre i testimoni non fanno niente. Anni dopo, il Druido, una misteriosa figura incappucciata, comincia a seminare il terrore.

L’uomo delle castagne (2021)

Søren Sveistrup, scrittore danese dietro a The Killing, sceneggia questa serie thriller ambientata in Danimarca. Nel 1989 il detective Marius Larsen, ormai prossimo alla pensione, incappa in uno scenario da incubo. Ispezionando una fattoria trova i cadaveri mutilati di due adolescenti e di una donna, due bambini terrorizzati e, in cantina, centinaia di omini fatti di castagne e fiammiferi. Ai giorni nostri, Naia Thulin, detective ambiziosa, e Mark Hess dell’Europol sono chiamati a risolvere alcuni nuovi omicidi che sembrano collegati al famigerato Uomo delle Castagne.

Monster: La storia di Ed Gein (2025)

Charlie Hunnam è protagonista della nuova stagione della serie antologica creata da Ryan Murphy. Dopo aver indagato gli efferati crimini di Jeffrey Dahmer e l’omicidio dei propri genitori da parte di Lyle ed Erik Menendez, la lente di ingrandimento si sposta su Ed Gein. Soprannominato Il Macellaio di Plainfield o Il Macellaio Pazzo, tra il 1947 e 1957 commise almeno 7 omicidi (tra cui quello del fratello), oltre a dissacrare tombe per rubare pezzi di cadaveri con cui creava mobili con cui arredare casa sua. Disponibile dal 3 ottobre, vi lasciamo qui sotto il trailer.

