3 serie TV da vedere se ti è piaciuto "Elle": banchi di scuola, amori impossibili e imprevisti da batticuore Se la serie Tv prequel de La Rivincita delle bionde vi ha conquistati e sentite il desiderio di immergervi in una storia simile, ecco tre consigli per voi

Anna Montesano Web Editor Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

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Se avete trascorso gli ultimi giorni guardando senza sosta gli episodi di Elle, la nuova serie TV di Prime Video nonché prequel de La Rivincita delle bionde, è tempo di scoprire come superare la fine della stagione.

Elle Woods, la protagonista biondissima, fissata con il rosa, sempre con il sorriso stampato in faccia e una vita da sogno a Bel-Air, ha una vita perfetta fino a quando non è costretta dai genitori a trasferirsi a Seattle. Suo padre, un chirurgo molto famoso (e ricco), l’ha combinata grossa sul lavoro e deve scappare dal caos mediatico. Elle si ritrova così catapultata in una città grigia e decisamente meno calorosa, dove la sua energia e i suoi look colorati vengono visti malissimo. All’inizio si sente totalmente fuori posto, ma decide di restare fedele a sé stessa e di usare proprio la sua unicità per farsi strada. Una storia, dunque, di affermazione personale e crescita, ma anche ricca di ironia e sentimento.

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Se anche voi ci siete appassionati alle sue avventure e volete immergervi in storie simili, ecco allora tre serie TV che fanno al caso vostro.

3 serie TV per superare la ‘fine’ di Elle

XO, Kitty

Partiamo da Kitty, una ragazza romantica e un po’ testarda che decide di dare una svolta alla sua vita: si trasferisce a Seoul, in Corea del Sud, per studiare nello stesso liceo frequentato da sua madre alla sua età. Ha due scopi precisi: scoprire qualcosa in più sul passato della mamma e fare una sorpresa al suo fidanzato a distanza, Dae. Una volta arrivata, però, Kitty si accorge che l’amore nella vita reale è molto più complicato di quanto pensasse. Questa serie, disponibile su Netflix, mixa ironia a romanticismo e leggerezza, ma affronta anche i temi tipici della giovinezza e del periodo della scuola, così come fa Elle.

Jane The Virgin

Sempre ambientata tra i banchi di scuola ma con un sapore più da soap e una situazione ben diversa, Jane The Virgin ha come protagonista Jane, una ragazza di Miami con la testa sulle spalle e le idee chiarissime: ha infatti promesso a sua nonna che arriverà vergine al matrimonio. Tutto sembra andare secondo i piani, tra lo studio e la storia con il suo fidanzato storico, finché un banale controllo ginecologico si trasforma in un incubo. Jane, infatti, scopre di essere incinta e il padre biologico è Rafael, il proprietario dell’hotel dove lavora (e sua vecchia cotta adolescenziale). Ci troviamo di fronte ad una serie piena di colpi di scena assurdi, che fa ridere di cuore ma racconta anche la storia di una donna forte che cerca di non perdere la bussola in mezzo al caos. È disponibile su Netflix.

Non ho mai…

Su Netflix c’è infine una serie che ci regala risate, amori impossibili e una esilarante famigli di origine indiana. Non ho mai… ha come protagonista Devi, una quindicenne indo-americana che vive a Los Angeles e ha appena passato l’anno peggiore della sua vita. Dopo la morte improvvisa del padre, è rimasta persino paralizzata per tre mesi a causa dello shock. Ora che è guarita, ha un solo obiettivo: ricominciare da zero e diventare popolare a scuola. Tra prime cotte, litigi con le amiche del cuore e scontri con una madre molto severa, Devi finirà per fare un sacco di pasticci, ma anche per capire chi è davvero. Una serie ironica, a tratti commovente, che fotografa alla perfezione cosa significhi crescere. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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