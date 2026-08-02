Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Altro che Squid Game: ecco 3 serie TV coreane in cui azione e vendetta vi lasceranno senza fiato

Amanti delle serie TV coreane d'azione? Ecco tre titoli imperdibili su Netflix che vi terranno col fiato sospeso dall'inizio alla fine

Anna Montesano

Anna Montesano

Web Editor

Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

3 serie TV coreane mozzafiato che vi faranno dimenticare per sempre Squid Game
netflix

Se l’azione di Squid Game vi ha tenuti incollati allo schermo, sappiate che Netflix dispone di un catalogo di serie TV coreane ricco di molte altre serie TV che sono dei piccoli capolavori di azione e colpi di scena. In questo articolo ve ne consiglieremo tre che, secondo noi, sono davvero imperdibili e vi terranno col fiato sospeso episodio dopo episodio.

3 serie TV coreane da vedere assolutamente su Netflix se amate le storie di rivalsa e vendetta

The Glory

Partiamo da The Glory, serie TV sudcoreana del 2022 che ha come protagonista Moon Dong-eun, un giovane donna che, ai tempi della scuola, ha subito pesanti abusi e bullismo da parte di alcuni compagni di scuola, segnando per sempre la sua vita. Le accuse verso i suoi aguzzini non solo saranno respinte, ma Dong-eun – già in condizioni economiche molto precarie – sarà anche costretta a cambiare scuola e iniziare a lavorare per poter vivere, seppur giovanissima. Mossa dalla rabbia e la sete di vendetta, inizierà a studiare un piano, che avrà luogo solo molti anni dopo in modi incredibili. Tra colpi inaspettati, una trama intricata e sempre interessante, andrà in scena una delle vendette più incredibili mostrate in una serie TV.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

My Name

La seconda serie TV coreana che vi consigliamo di vedere assolutamente è My Name. Anche in questo caso è la vendetta la parola chiave: a farne la sua ragione di vita è Yoon Ji-woo, una giovane ragazza che assiste all’omicidio di suo padre da parte di un uomo che riesce poi a fuggire. Pur di ottenere la sua vendetta, decide di affidarsi al boss di un’organizzazione criminale. Verrà allora infiltrata all’interno della polizia di Seoul, ma qui dovrà portare avanti la sua missione cercando al contempo di evitare di essere scoperta dal suo capo Cha Gi-ho e dal collega Jeon Pil-do, il cui principale obiettivo è proprio quello di catturare il capo di Ji-woo, Choi Moo-jin.

Weak Hero

Arriviamo alla terza ed ultima serie TV coreana che, se amate le vendette e le lotte senza esclusione di colpi, fa assolutamente per voi. Si tratta, stavolta, di una produzione più recente, dal titolo Weak Hero (disponibile in due stagioni), il cui protagonista è Yeon Si-eun, un ragazzo schifo e solitario che alla compagnia predilige lo studio. È infatti tra i migliori della classe, ma il suo comportamento lo rende mira dei bulli della scuola. Il ragazzo non è però un debole e grazie alle sue conoscenze e ai riflessi sviluppati riesce a tener loro testa. Quando però un giorno si trova in grave pericolo, Si-eun riceve aiuto da Ahn Su-ho, il combattente più forte della loro classe, dando inizio a quella che sarà un’amicizia importante. Sarà lui ad insegnare a Si-eun a combattere, cosa che gli sarà necessaria quando i bulli chiameranno a raccolta alcuni criminali per stanarli e dal loro una lezione. Una storia di lotta e intelligenza, ma anche di amicizia che vale davvero la pena vedere.

Potrebbe interessarti anche

Le migliori serie tv coreane su Netflix

5 serie TV coreane da vedere assolutamente su Netflix che vi faranno rivalutare Squid Game

Ecco 5 serie TV coreane su Netflix imperdibili e adatte anche al pubblico più esigen...
Chiara Ferragni diventa attrice nel film di Amazon Prime Video 'Come distruggere l'ex'

Chiara Ferragni tra appuntamenti catastrofici e vendette contro l'ex su Amazon Prime Video: il debutto da attrice è un caos

Da influencer ad attrice: Chiara Ferragni si prepara a fare il suo debutto con una c...
Netflix Owen Cooper Millie Bobby Brown

Netflix, la classifica delle serie più viste al mondo: al primo posto non c'è Stranger Things, ecco chi batte tutti (di parecchio)

La piattaforma svela la graduatoria delle serie più viste degli ultimi anni: Squid G...
Ryan Gosling

Marvel prepara il ritorno di Ghost Rider: il nuovo film dello Spirito della Vendetta con una star di Hollywood arriva al cinema nel 2028

L’attore di Barbie e La La Land entra finalmente nel Marvel Cinematic Universe con u...
Carrie sbarca su Prime Video e ribalta Stephen King: ecco perché i veri mostri siamo noi

Carrie ribalta Stephen King: ecco perché i veri mostri siamo noi nella nuova serie di Amazon Prime Video

Le prime anticipazioni sulla nuova serie di Prime Video rivelano un adattamento che ...
Una scena di Django Unchained

I film in TV stasera, lunedì 27 luglio: Carlo Verdone e Karate Kid contro Django Unchained

Scoprite i migliori film disponibili nella serata di lunedì 27 luglio 2026: dal cult...
Clint Eastwood

I film in onda in TV stasera (22 luglio): un capolavoro di Eastwood sfida 'Il caso Spotlight'

Scoprite le migliori proposte della serata: dall’ispiratore Il diritto di contare su...
5 soap opere perfette per gli amanti dei drammi da non perdere su Mediaset Infinity: storie d’amore, segreti e colpi di scena

5 soap opere perfette per gli amanti dei drammi da non perdere su Mediaset Infinity: storie d’amore, segreti e colpi di scena

Dal dramma turco ai grandi amori tormentati: 5 soap da recuperare su Mediaset Infini...
Monopoly diventa un reality spietato per Netflix: il premio in palio è da record

Monopoly, il nuovo reality nasconde una novità clamorosa: Netflix lancia la sfida più spietata (e costosa) di sempre

Il gioco da tavolo più celebre del mondo diventa un format su Netflix in cui dodici ...

SO. CO. ECOLOGICA

Recupero materiali edili

Come ridurre i costi di cantiere e gli sprechi

LEGGI

Personaggi

Kylie Minogue

Kylie Minogue
Enrico Borello

Enrico Borello
Max Giusti

Max Giusti
Kanye West

Kanye West

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963