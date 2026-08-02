Altro che Squid Game: ecco 3 serie TV coreane in cui azione e vendetta vi lasceranno senza fiato Amanti delle serie TV coreane d'azione? Ecco tre titoli imperdibili su Netflix che vi terranno col fiato sospeso dall'inizio alla fine

Anna Montesano Web Editor Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

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Se l’azione di Squid Game vi ha tenuti incollati allo schermo, sappiate che Netflix dispone di un catalogo di serie TV coreane ricco di molte altre serie TV che sono dei piccoli capolavori di azione e colpi di scena. In questo articolo ve ne consiglieremo tre che, secondo noi, sono davvero imperdibili e vi terranno col fiato sospeso episodio dopo episodio.

3 serie TV coreane da vedere assolutamente su Netflix se amate le storie di rivalsa e vendetta

The Glory

Partiamo da The Glory, serie TV sudcoreana del 2022 che ha come protagonista Moon Dong-eun, un giovane donna che, ai tempi della scuola, ha subito pesanti abusi e bullismo da parte di alcuni compagni di scuola, segnando per sempre la sua vita. Le accuse verso i suoi aguzzini non solo saranno respinte, ma Dong-eun – già in condizioni economiche molto precarie – sarà anche costretta a cambiare scuola e iniziare a lavorare per poter vivere, seppur giovanissima. Mossa dalla rabbia e la sete di vendetta, inizierà a studiare un piano, che avrà luogo solo molti anni dopo in modi incredibili. Tra colpi inaspettati, una trama intricata e sempre interessante, andrà in scena una delle vendette più incredibili mostrate in una serie TV.

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My Name

La seconda serie TV coreana che vi consigliamo di vedere assolutamente è My Name. Anche in questo caso è la vendetta la parola chiave: a farne la sua ragione di vita è Yoon Ji-woo, una giovane ragazza che assiste all’omicidio di suo padre da parte di un uomo che riesce poi a fuggire. Pur di ottenere la sua vendetta, decide di affidarsi al boss di un’organizzazione criminale. Verrà allora infiltrata all’interno della polizia di Seoul, ma qui dovrà portare avanti la sua missione cercando al contempo di evitare di essere scoperta dal suo capo Cha Gi-ho e dal collega Jeon Pil-do, il cui principale obiettivo è proprio quello di catturare il capo di Ji-woo, Choi Moo-jin.

Weak Hero

Arriviamo alla terza ed ultima serie TV coreana che, se amate le vendette e le lotte senza esclusione di colpi, fa assolutamente per voi. Si tratta, stavolta, di una produzione più recente, dal titolo Weak Hero (disponibile in due stagioni), il cui protagonista è Yeon Si-eun, un ragazzo schifo e solitario che alla compagnia predilige lo studio. È infatti tra i migliori della classe, ma il suo comportamento lo rende mira dei bulli della scuola. Il ragazzo non è però un debole e grazie alle sue conoscenze e ai riflessi sviluppati riesce a tener loro testa. Quando però un giorno si trova in grave pericolo, Si-eun riceve aiuto da Ahn Su-ho, il combattente più forte della loro classe, dando inizio a quella che sarà un’amicizia importante. Sarà lui ad insegnare a Si-eun a combattere, cosa che gli sarà necessaria quando i bulli chiameranno a raccolta alcuni criminali per stanarli e dal loro una lezione. Una storia di lotta e intelligenza, ma anche di amicizia che vale davvero la pena vedere. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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