3 serie tv divertenti da vedere su Netflix che vi faranno morire dalle risate Nel catalogo del Colosso dello streaming ci sono alcune serie tv commedia originali che proprio non potete perdervi: ecco quali

Spesso e volentieri, ciò che serve dopo una pesante giornata di lavoro è una grassa risata. Scrollare i cataloghi delle varie piattaforme di streaming è un’operazione che può rivelarsi ardua e impegnativa, tra le migliaia e migliaia di proposte. Ed ecco che arriviamo in soccorso noi, proponendovi 3 serie tv commedia originali Netflix che non potete assolutamente perdervi, se volete passare una serata a sbellicarvi dal ridere.

3 serie tv commedia originali Netflix da non perdere

Dirk Gently – Agenzia di investigazione olistica (2016)

Due stagioni soltanto (purtroppo è stata tagliata nel 2018) per una serie commedia fantascientifica che abbiamo adorato. Creata da Max Landis e basata sull’omonimo personaggio dei romanzi di Douglas Adams, Dirk Gently prende il nome dal proprio protagonista, interpretato da Samuel Barnett. Dirk è un bizzarro detective "olistico", convinto che ogni cosa nell’universo sia interconnessa. Assieme al suo riluttante assistente Todd (Elijah Wood) affronta un mistero all’apparenza senza senso, avvicinandosi pian piano a una verità che nessuno si sarebbe mai aspettato.

Living with yourself (2019)

Jonathan Dayton e Valerie Faris dirigono gli 8 episodi di questa stravagante serie tv con Paul Rudd. Miles Elliott (Rudd) è scontento della sua esistenza, così accetta di sottoporsi a un misterioso esperimento. La conseguenza è che verrà sostituito da una "versione migliore di se stesso", con la quale poi finirà per essere costretto a convivere.

Maschi Veri (2025)

Furio Andreotti, Giulia Calenda e Ugo Ripamonti curano il remake italiano della serie spagnola Machos Alfa, diretto da Matteo Oleotto e Letizia Lamartire. Mattia (Maurizio Lastrico), Luigi (Pietro Sermonti), Massimo (Matteo Martari) e Riccardo (Francesco Montanari) sono quattro ex-compagni di università ultraquarantenni, alle prese con una serie di problemi familiari e personali. Mattia, fresco di separazione, deve badare alla vulcanica figlia diciassettenne; Luigi è in crisi con la moglie che, insoddisfatta, lo tradisce con il personal trainer; Massimo, dirigente televisivo sulla cresta dell’onda, viene licenziato per via del suo sessismo; Riccardo, nonostante tradisca regolarmente la fidanzata Ilenia, rimane sconvolto quando la ragazza afferma di voler fare esperienza come coppia aperta.

