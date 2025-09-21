3 film horror su RaiPlay che non puoi perdere: non riuscirai più a guardarti allo specchio Voglia di qualche brivido lungo la schiena? Allora non c’è nulla di meglio di un buon film horror: ecco le migliori proposte in streaming su RaiPlay.

L’horror è senza dubbio un genere che non passa mai di moda, e che da sempre riesce ad affascinare in modo inspiegabile il pubblico delle sale cinematografiche. Che si tratti di storie di fantasmi, case maledette o presenze sovrannaturali, questo genere sa coinvolgere gli spettatori con brividi lungo la schiena, tensione costante e atmosfere che rimangono impresse ben oltre la visione. Non sorprende, dunque, che anche le piattaforme di streaming dedichino ampio spazio proprio ai film horror. Tra queste anche RaiPlay, pronta a proporre alcuni titoli che meritano attenzione. Ecco tre imperdibili film horror disponibili su RaiPlay perfetti per chi ama le emozioni forti.

Film horror RaiPlay, Don’t Look at the Demon è da brividi

Il primo imperdibile film horror in streaming su RaiPlay è Don’t Look at the Demon del 2022. Ambientato in Malesia, il film segue una troupe televisiva che realizza un programma di investigazioni sul paranormale. Quando la squadra entra in una casa isolata con la fama di essere infestata, quello che doveva essere un semplice servizio si trasforma in un incubo reale: orribili presenze oscure iniziano a manifestarsi e il confine tra finzione e realtà diventa sempre più sottile. La protagonista è interpretata da Fiona Dourif, affiancata da Jordan Belfi e Harris Dickinson, in un racconto che mescola il mito delle possessioni, antiche maledizioni e un crescendo di tensione che non lascia scampo.

La casa in fondo al lago, un film horror su RaiPlay che ‘ruba il fiato’

Il film horror La casa in fondo al lago, diretto da Alexandre Bustillo e Julien Maury, propone una trama decisamente originale e claustrofobica: una coppia di youtuber specializzati in video di esplorazioni subacquea, Ben e Tina, decide di immergersi in un lago remoto della Francia per documentare una villa sommersa. Quella che sembra un’avventura emozionante si trasforma presto in una lotta per la sopravvivenza: la casa nasconde infatti un oscuro segreto e diventa una trappola mortale da cui è quasi impossibile uscire. Nel cast troviamo Camille Rowe e James Jagger, capaci di trasmettere tutta la tensione di una storia che unisce l’horror sovrannaturale alla paura viscerale degli spazi chiusi.

Pantafa, il film horror RaiPlay con Kasia Smutniak

Per concludere in bellezza, il cinema italiano porta su RaiPlay un horror ispirato a una leggenda popolare delle zone montane dell’Abruzzo. La storia segue Marta e Nina, madre e figlia, che si trasferiscono in un piccolo borgo per iniziare una nuova vita a seguito di alcune strane allucinazioni avute da Nina. Ben presto la bambina inizia però a soffrire anche di terribili incubi e paralisi notturne, che sembrano collegati a una creatura malefica della tradizione: la Pantafa, entità che si siede sul petto delle vittime togliendo loro il respiro. Diretto da Emanuele Scaringi, il film vede Kasia Smutniak nei panni della madre, affiancata da Greta Santi, Mario Sgueglia, Betti Pedrazzi e Mauro Marino per un horror che intreccia il folklore italiano al dramma psicologico.

