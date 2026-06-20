3 perle nascoste su Netflix per un weekend mozzafiato: storie vere, pugni e avventure strane vi faranno dimenticare il mondo fuori Non servono sale cinematografiche né biglietti: bastano un divano e Netflix per vivere tre delle storie più potenti che il cinema recente ha saputo raccontare.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Si sa, nel fine settimana ci affligge sempre un dilemma: fare un viaggio o starsene belli comodi sul proprio divano? Ed ecco che corre in nostro aiuto Netflix, che offre un catalogo ricchissimo per chi vuole godersi qualche ora di cinema di qualità senza uscire di casa. Tra le tante opzioni disponibili, abbiamo selezionato tre film capaci di soddisfare esigenze diverse: un dramma biografico ad altissima tensione firmato da un maestro di Hollywood, un film sportivo fatto di caduta e riscatto, e un capolavoro visivo della fantascienza moderna che ha ridefinito il genere. Tre storie molto diverse tra loro, accomunate da una regia solida, cast stellari e una capacità rara di lasciare un segno profondo. Ecco 3 film che dovete assolutamente recuperare in questo weekend del 19, 20 e 21 giugno 2026.

3 film da non perdere su Netflix questo weekend: azione, dramma e fantasy

Se avete optato per il restare a casa e rilassarvi guardando qualcosa di piacevole, be’… avete fatto la scelta giusta. Tra patatine, pizza e una buona bevanda fresca, vi consigliamo la visione di questi 3 film che Netflix ha nel proprio catalogo:

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Sully (Clint Eastwood, 2016)

Con la magistrale regia di Clint Eastwood, il primo film che vi consigliamo è del 2016 ed è Sully, incentrato sulla storia vera di del pilota Chesley "Sully" Sullenberger. Nel 2009, salvò 155 persone effettuando un ammaraggio d’emergenza sul fiume Hudson dopo un guasto ai motori. Nonostante il successo dell’operazione, dovette affrontare un’indagine sulle sue scelte. Nel cast: Tom Hanks, Aaron Eckhart, Laura Linney, Anna Gunn, Mike O’Malley, Ann Cusack, Sam Huntington,.

Southpaw – L’Ultima Sfida (Antoine, Fuqua2015)

Proprio dal regista del recente acclamatissimo biopic, Michael, è nata quest’altra perla di film. Si tratta di Southpaw – L’Ultima Sfida, con protagonista Jake Gyllenhaal che incarna alla perfezione un dramma sportivo. Billy "The Great" Hope, campione imbattuto dei pesi massimi leggeri vede la sua vita cambiare drasticamente dopo la tragica morte della moglie. Travolto dal dolore, perde il controllo della propria esistenza, arrivando a perdere anche l’affidamento della figlia. Per rialzarsi si affida a Titus "Tick" Wills, ex pugile e allenatore, con cui intraprende un difficile percorso di riscatto personale e sportivo. Nel cast anche: Rachel McAdams, Naomie Harris, Forest Whitaker, Rita Ora, 50 Cent, Beau Knapp, Victor Ortiz, Miguel Gómez, John Cenatiempo, David Whalen.

Blade Runner 2049 (Denis Villeneuve, 2017)

L’ultimo che vi proponiamo è il sequel del film cult di un altro grande regista, Ridley Scott, ed è Blade Runner 2049, ambientato trent’anni dopo il film originale. LAgente K, un Blade Runner, scopre un segreto in grado di cambiare il destino di umani e replicanti. Le sue indagini lo conducono alla ricerca di Rick Deckard, scomparso da decenni, in una Los Angeles futuristica dominata dalla corporazione di Niander Wallace. Nel cast: Ryan Gosling, Harrison Ford, Ana de Armas, Jared Leto, Sylvia Hoeks, Robin Wright, Mackenzie Davis.

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