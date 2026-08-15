Cosa guardare a Ferragosto gratis: 3 film del cinema italiano imperdibili e dove vederli Cercate qualcosa da vedere a Ferragosto? Ecco tre film italiani che potrete guardare in modo completamente gratuito su Raiplay, perfetti per la giornata

Anna Montesano Web Editor Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

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Ferragosto è ormai sinonimo di spiagge affollate, città deserte e una gran voglia di riposo. Se però l’afa di questi giorni vi convince a rimanere al fresco in casa nelle ore più calde, un’ottima alternativa è buttarsi su divano per recuperare qualche buon film italiano, magari rimanendo anche in tema ‘estate’. Se è così che trascorrerete questo Ferragosto, ecco tre film italiani, che è possibile vedere gratis su RaiPlay, che vi consigliamo di vedere.

3 film da vedere a Ferragosto su Raiplay

I Villeggianti

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Se avete voglia di una storia d’atmosfera, un po’ malinconica e molto umana, I Villeggianti è il film che fa per voi. Ambientato in una grande villa sulla Costa Azzurra, racconta le vacanze di una famiglia benestante tra amori che finiscono, segreti che saltano fuori e piccoli drammi quotidiani. Ha quel sapore tipico delle estati lunghe, dove sembra non succedere niente e invece cambia tutto. Il cast, un mix di Italia e Francia, vede eccellenze come Valeria Golino e Valeria Bruni Tedeschi.

La bella estate

La bella estate, di Laura Luchetti, è un film tratto dal famoso romanzo di Cesare Pavese e ci porta nella Torino degli anni ’30. La protagonista è Ginia, una ragazza giovane che cerca il suo posto nel mondo e scopre per la prima volta l’amore e la passione. È un film delicato, visivamente molto curato, che parla di crescita e di quel momento preciso della vita in cui ci si affaccia all’età adulta. Nel cast ci troviamo un giovane talento del nostro panorama cinematografico: Nicolas Maupas; e, al suo fianco, anche la figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel, Deva Cassel.

L’estate addosso

L’estate addosso, di Gabriele Muccino, è il classico film sul viaggio subito dopo la maturità, quel momento unico in cui senti di avere il mondo a tua disposizione. Due ragazzi italiani volano a San Francisco e vengono ospitati da una coppia del posto. Tra scoperte, nuove amicizie e un po’ di spensieratezza, il film riesce a catturare benissimo quella sensazione di libertà pura che si prova solo a vent’anni.

Basta creare un account gratuito su RaiPlay, preparare qualcosa di fresco da bere e mettersi comodi sul divano per godersi del buon cinema italiano a Ferragosto! Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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