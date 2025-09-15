Su Raiplay ci sono 3 film commedia che vi faranno interrogare sul senso della vita Fabio De Luigi, Valerio Mastandrea, Elio Germano e Pif sono protagonisti di queste pellicole che vi faranno ridere, ma anche riflettere

Chi ha detto che solo i drammi possono portare con sé messaggi profondi e che fanno riflettere? Le grandi storie, a prescindere che siano commedie o tragedie, hanno uguale potere evocativo nello spettatore. Per questo oggi vogliamo proporvi 3 film commedia in streaming su RaiPlay che vi faranno interrogare sul senso della vita.

3 film commedia da vedere in streaming su RaiPlay

Questione di Karma (2017)

Edoardo Falcone dirige Elio Germano e Fabio De Luigi. Giacomo (De Luigi) è il figlio primogenito di una facoltosa famiglia che ha perso il padre per suicidio quando era molto piccolo. Nel tentativo di colmare il vuoto, Giacomo si è lanciato in studi personali sull’esoterismo. Quando un guru che il genitore scomparso si è reincarnato in un tale di nome Mario Pitagora (Germano), Giacomo, senza farsi domande, si mette alla ricerca dell’uomo che, secondo lui, darà un senso e una direzione alla sua vita. Mario, però, è tutt’altro che un padre modello e, anzi, è un imbroglione e truffatore, pieno di debiti e alienato dalla moglie e dai figli.

La felicità è un sistema complesso (2015)

Diretto da Gianni Zanasi, Valerio Mastandrea è Enrico Giusti, che per lavoro avvicina dirigenti d’azienda incompetenti e fallimentari, se li fa amici e li convince ad andarsene prima di mandare in bancarotta la propria azienda, salvando migliaia di posti di lavoro. Un impiego particolare ma che Enrico fa senza sbagliare un colpo. Un giorno, un incidente lascia orfani Filippo e Camilla, due fratelli di 18 e 13 anni, figli di un’importante coppia di imprenditori. Enrico viene così chiamato per impedire che due adolescenti prendano in gestione un gruppo industriale d’importanza nazionale. Un lavoro all’apparenza molto semplice, ma l’arrivo inatteso della fidanzata straniera di suo fratello rende le cose molto difficili.

Momenti di trascurabile felicità (2019)

Pif, per la regia di Daniele Luchetti, è Paolo, un ingegnere palermitano. L’uomo conduce una normale vita assieme alla moglie e ai due figli, ma per aggiungere "pepe" alla propria esistenza, ogni tanto si concede delle scappatelle. Come delle saltuarie relazioni extraconiugali, oppure attraversare in motorino gli incroci quando i semafori sono tutti rossi. Quest’ultimo, però, gli è fatale quando manca per una frazione di secondo il giusto tempismo e viene colpito in pieno da un’auto. Arrivato in Cielo, nello stanzone adibito allo smistamento anime, Paolo viene messo davanti alla possibilità di sistemare tutte le proprie faccende in sospeso e rivedere come si è comportato in vita. Ma solo entro un’ora e trentadue minuti.

