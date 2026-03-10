Trova nel Magazine
Se vi piace la fiction “Guerrieri”, non potete perdervi questi film sugli avvocati

Se avete apprezzato la serie con Alessandro Gassmann, e amate il genere legal drama, ecco tre film usciti al cinema che non potete perdere per niente al mondo.

Debora Manzoli

Di recente, la Rai ci ha regalato uno degli appuntamenti televisivi più attesi della stagione: Guerrieri – La regola dell’equilibrio, la fiction con Alessandro Gassmann nei panni dell’avvocato Guido Guerrieri. Se anche voi avete trovato irresistibile il personaggio e il mondo dei tribunali, delle aringhe e delle battaglie legali, allora non potete perdervi questi 3 film sugli avvocati: storie di giustizia, coraggio e umanità che vi terranno incollati allo schermo.

Philadelphia (1993)

Philadelphia è senza dubbio uno dei film più importanti e commoventi della storia del cinema. Andrew Beckett (Tom Hanks) è un brillante e promettente avvocato di Philadelphia, stimato collaboratore di uno dei più prestigiosi studi legali della città e compagno di Miguel (Antonio Banderas). Quando i suoi superiori scoprono che è omosessuale e affetto dall’AIDS, lo licenziano con una scusa, coprendo quella che in realtà è a tutti gli effetti una discriminazione. Andrew decide di fare causa allo studio ma nessun avvocato accetta di difenderlo, fino a quando trova un inaspettato alleato in Joe Miller (Denzel Washington), un legale dalla dubbia fama che, pur portando con sé pregiudizi e diffidenze iniziali, alla fine decide di lottare con lui contro l’ingiustizia. Un film per il quale Tom Hanks vinse l’Oscar come Miglior Attore Protagonista.

L’uomo della pioggia (1997)

L’uomo della pioggia, di Francis Ford Coppola, è un thriller giudiziario che racconta la storia di Rudy Baylor (Matt Damon), giovane appena laureato in giurisprudenza che sogna di diventare un ‘uomo della pioggia’, ovvero quel tipo di avvocato capace di portare clienti e fortuna allo studio che lo assume. La realtà, però, si rivela molto più dura del previsto. Per sbarcare il lunario è costretto a lavorare per Bruiser Stone (Mickey Rourke), un avvocato spregiudicato legato alla criminalità organizzata.

Qui conosce Deck Shifflet (Danny DeVito), un praticante che non ha mai superato l’esame di abilitazione ma che conosce ogni angolo oscuro del sistema legale. Insieme, i due si trovano a sfidare la Great Benefit, una potente compagnia assicurativa che ha sistematicamente truffato i propri clienti, rifiutando di pagare le indennità sanitarie a chi ne aveva più bisogno. Il processo diventa così una lotta impari: da un lato un giovane avvocato inesperto, dall’altro Leo F. Drummond (Jon Voight), un avvocato navigato e senza scrupoli al servizio dei potenti. Come finirà?

The Judge (2014)

Tra le pellicole più recenti troviamo The Judge, un potente dramma familiare che racconta il complesso rapporto tra un padre e un figlio, unendo alle tensioni in aula quelle ancora più laceranti dei legami di sangue. Hank Palmer (Robert Downey Jr.) è un brillante e cinico avvocato difensore di Chicago, famoso per riuscire a far assolvere i suoi clienti ricchi e potenti, colpevoli o innocenti che siano. Quando riceve la notizia della morte della madre, è costretto a tornare nella piccola Carlinville, in Indiana, dove non metteva piede da anni.

Ad attenderlo c’è il padre Joseph Palmer (Robert Duvall), rispettato giudice della cittadina con cui i rapporti sono gelati da vecchi rancori mai superati. Quando il padre viene ingiustamente accusato di omicidio, Hank malgrado tutto decide di difenderlo, affrontando al tempo stesso il procuratore avversario Dwight Dickham (Billy Bob Thornton) e i fantasmi del proprio passato.

